Den Kleiderschrank ausmisten und die Klamotten auf eine kleine Sammlung reduzieren: Wie die Capsule Wardrobe für mehr Ordnung sorgen und die Nerven beim Anziehen schonen soll.

So gut wie jeder hat ihn zu Hause, den Stuhl im Schlafzimmer, auf dem irgendwie alles landet. Was steckt hinter dem Phänomen? 11.09.2025 | 3:43 min

Knapp 40 Prozent der Kleidungsstücke in hiesigen Kleiderschränken werden laut einer Umfrage von Greenpeace Deutschland wenig bis gar nicht getragen. Die Menge an Kleidung sorgt bei vielen nicht nur für überfüllte Schränke, sondern auch für ein schlechtes Gewissen.

Eine Lösung bietet das Konzept der Capsule Wardrobe, auf Deutsch Kapselgarderobe. Der Kleiderschrank soll nur ein Minimum an Kleiderstücken enthalten, die untereinander gut kombinierbar sind.

So viel Kleidung wird weltweit jedes Jahr weggeworfen. 18.08.2025 | 1:27 min

Capsule Wardrobe für Minimalismus im Kleiderschrank

Das Prinzip der Capsule Wardrobe passt zum Zeitgeist: Auf TikTok zeigen viele Creator*innen unter dem Stichwort "underconsumption core", dass es normal sein kann, Gebrauchsgegenstände über einen langen Zeitraum zu benutzen und wenig Neues zu kaufen. Diese Bewegung steht im Gegensatz zu zahlreichen Konsumvideos, in denen der Einkauf beim Billighersteller gezeigt wird.

Influencerin und Autorin Charlotte Schüler beschäftigt sich schon länger mit der Idee des reduzierten Kleiderschranks und hat sich vier Capsule Wardrobes zusammengestellt - eine für jede Jahreszeit. Sie empfiehlt, die Capsule Wardrobe auf 30 bis 40 Kleidungsstücke pro Quartal zu beschränken.

Für Charlotte Schüler vereinfacht die Capsule Wardrobe ihren Alltag. Schon beim Shoppen stelle man sich die Frage: Passt dieses Stück zum Rest des Kleiderschranks? Das könne Geld und Umweltressourcen sparen.

Portugals Textilindustrie stellt sich für die Zukunft auf: Mit neuen Techniken zur Wasser- und Materialeinsparung und der Umstellung auf neue, nachhaltige Produktionsmethoden. 02.04.2025 | 2:16 min

Kleidung reduzieren und trotzdem das Maximum rausholen

Beim Aufbau der Capsule Wardrobe solle man sich zu Anfang überlegen, wo man wie viel Zeit verbringt:



Wie oft geht man ins Büro?

Wie oft geht man aus?

Wie oft verbringt man den Tag zu Hause?

Die Auswahl der Stücke sollte zu den Anteilen passen, die diese Zeitfenster im Alltag einnehmen. Auch schickere Stücke, die nicht nur zu festlichen Anlässen getragen werden, zählen für Influencerin Schüler in eine Capsule Wardrobe. Mit der passenden Kombination könne auch mit einem schicken Rock ein alltagstaugliches Outfit zusammengestellt werden.

Der Modekonsum wird immer schneller. Die Designerinnen Jana Heinemann und Sophie Claussen schöpfen ihre Mode aus recyceltem Material: neue Looks ganz ohne Abfall. 24.03.2024 | 26:50 min

Kleidung aussortieren

Wenn man eine Auswahl an Kleidungsstücken für die Capsule Wardrobe getroffen hat, werden ungeliebte Kleidungsstücke aussortiert. Sie können gespendet oder weiterverkauft werden.

Wer sich bei einigen Kleidungsstücken unsicher ist, könne sie für einen Monat in einer Kiste verstauen, empfiehlt Schüler. Sollte man sie dann vermissen, dürfen sie zurück in den Schrank - ansonsten werden sie aussortiert.

Neue EU-Vorgabe gegen Textilmüll : Altkleider richtig entsorgen Ab Januar 2025 dürfen Altkleider nicht mehr über den Restmüll entsorgt werden - so die Vorgabe der EU. Welche Haken es dabei gibt und was Sie für mehr Nachhaltigkeit tun können. von Karen Grass

Bei der Capsule Wardorbe eigenen Stil behalten

Auf Social Media kursieren viele Bilder und Videos von Capsule Wardrobes, die vor allem aus farbreduzierten Basics wie einem weißen Shirt, blauen Jeans und einem schwarzen Blazer bestehen. "Capsule Wardrobe kann aber auch mit ausgefallenen, bunten Kleidungsstücken funktionieren", betont Influencerin Schüler.

Man kann seinen eigenen Stil einbringen, denn für jeden ist ein Basicteil etwas anderes. „ Charlotte Schüler, Influencerin und Autorin

Es geht nicht um vorgefertigte, möglichst minimalistische Garderoben, sondern um das Prinzip einer gut kombinierbaren Kollektion, die zum eigenen Stil passt.

Wie lassen sich Tierhaare am besten von Kleidung und Möbeln entfernen? 21.03.2025 | 5:43 min

Was man beim Kauf neuer Sachen beachten kann

Generell sei es hilfreich, beim Kauf neuer Kleidungsstücke genau darauf zu achten, ob sie gut passen und ob man sich darin wohlfühlt.

Wenn man schon im Laden rumzupft, wird es auch zu Hause nicht passen. „ Charlotte Schüler, Influencerin und Autorin

Bei neuen Stücken achtet Schüler außerdem auf möglichst gute Qualität. So habe man länger etwas davon und es kehre eine Art Ruhe in den Kleiderschrank ein.

Nachhaltigkeit beim Kleiderkauf : Worauf ich achten kann, dass Mode länger lebt Stilbewusst und umweltbewusst, das geht nicht automatisch Hand in Hand. Zwei Modeexpertinnen geben Tipps für den Kauf von nachhaltiger Mode. von Kathrin Haas mit Video

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: dpa Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.