Minimalismus im Kleiderschrank:Durch Capsule Wardrobe Kleidung reduzieren
Den Kleiderschrank ausmisten und die Klamotten auf eine kleine Sammlung reduzieren: Wie die Capsule Wardrobe für mehr Ordnung sorgen und die Nerven beim Anziehen schonen soll.
Knapp 40 Prozent der Kleidungsstücke in hiesigen Kleiderschränken werden laut einer Umfrage von Greenpeace Deutschland wenig bis gar nicht getragen. Die Menge an Kleidung sorgt bei vielen nicht nur für überfüllte Schränke, sondern auch für ein schlechtes Gewissen.
Eine Lösung bietet das Konzept der Capsule Wardrobe, auf Deutsch Kapselgarderobe. Der Kleiderschrank soll nur ein Minimum an Kleiderstücken enthalten, die untereinander gut kombinierbar sind.
Capsule Wardrobe für Minimalismus im Kleiderschrank
Das Prinzip der Capsule Wardrobe passt zum Zeitgeist: Auf TikTok zeigen viele Creator*innen unter dem Stichwort "underconsumption core", dass es normal sein kann, Gebrauchsgegenstände über einen langen Zeitraum zu benutzen und wenig Neues zu kaufen. Diese Bewegung steht im Gegensatz zu zahlreichen Konsumvideos, in denen der Einkauf beim Billighersteller gezeigt wird.
Influencerin und Autorin Charlotte Schüler beschäftigt sich schon länger mit der Idee des reduzierten Kleiderschranks und hat sich vier Capsule Wardrobes zusammengestellt - eine für jede Jahreszeit. Sie empfiehlt, die Capsule Wardrobe auf 30 bis 40 Kleidungsstücke pro Quartal zu beschränken.
Für Charlotte Schüler vereinfacht die Capsule Wardrobe ihren Alltag. Schon beim Shoppen stelle man sich die Frage: Passt dieses Stück zum Rest des Kleiderschranks? Das könne Geld und Umweltressourcen sparen.
Kleidung reduzieren und trotzdem das Maximum rausholen
Beim Aufbau der Capsule Wardrobe solle man sich zu Anfang überlegen, wo man wie viel Zeit verbringt:
- Wie oft geht man ins Büro?
- Wie oft geht man aus?
- Wie oft verbringt man den Tag zu Hause?
Die Auswahl der Stücke sollte zu den Anteilen passen, die diese Zeitfenster im Alltag einnehmen. Auch schickere Stücke, die nicht nur zu festlichen Anlässen getragen werden, zählen für Influencerin Schüler in eine Capsule Wardrobe. Mit der passenden Kombination könne auch mit einem schicken Rock ein alltagstaugliches Outfit zusammengestellt werden.
Kleidung aussortieren
Wenn man eine Auswahl an Kleidungsstücken für die Capsule Wardrobe getroffen hat, werden ungeliebte Kleidungsstücke aussortiert. Sie können gespendet oder weiterverkauft werden.
Wer sich bei einigen Kleidungsstücken unsicher ist, könne sie für einen Monat in einer Kiste verstauen, empfiehlt Schüler. Sollte man sie dann vermissen, dürfen sie zurück in den Schrank - ansonsten werden sie aussortiert.
Bei der Capsule Wardorbe eigenen Stil behalten
Auf Social Media kursieren viele Bilder und Videos von Capsule Wardrobes, die vor allem aus farbreduzierten Basics wie einem weißen Shirt, blauen Jeans und einem schwarzen Blazer bestehen. "Capsule Wardrobe kann aber auch mit ausgefallenen, bunten Kleidungsstücken funktionieren", betont Influencerin Schüler.
Es geht nicht um vorgefertigte, möglichst minimalistische Garderoben, sondern um das Prinzip einer gut kombinierbaren Kollektion, die zum eigenen Stil passt.
Was man beim Kauf neuer Sachen beachten kann
Generell sei es hilfreich, beim Kauf neuer Kleidungsstücke genau darauf zu achten, ob sie gut passen und ob man sich darin wohlfühlt.
Bei neuen Stücken achtet Schüler außerdem auf möglichst gute Qualität. So habe man länger etwas davon und es kehre eine Art Ruhe in den Kleiderschrank ein.
Nachhaltigkeit beim Kleiderkauf:Worauf ich achten kann, dass Mode länger lebt
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.
Dieser Artikel wurde erstmals am 12. Februar 2025 veröffentlicht und am 19. September 2025 aktualisiert.
Mehr zum Thema Kleidung
- mit Video
Vinted, Kleinanzeigen und Co.:Tipps zum Online-Kauf von Secondhand-Kleidungvon Cornelia Petereit
- mit Video
Bügeln mit Wasserdampf und Co.:Knitterfreie Kleidung ohne Bügeleisenvon Alexandra Tiete
- mit Video
Mottenlöcher in der Kleidung:Kleidermotten erkennen und wirksam bekämpfenvon Thilo Hopert
- mit Video
Sport mit gutem Gewissen:Fünf Tipps für nachhaltige Sportkleidungvon Marc Haenecke
Weitere Ratgeber-Themen
- FAQ
Fragwürdiger Hormon-Hype im Netz:Was steckt hinter dem Trend "Cortisol-Detox"?von Maurice Göbel
- mit Video
Kastanien, Pfützen und Co.:Gesundheitsgefahren für Hunde im Herbstvon Sophie Petersen
- mit Video
Musikstreaming im Vergleich:Spotify, Amazon Music & Co.: Wer bietet was?von Julia Ludolf
Alte Methode, neuer Trend:Fermentieren: Lebensmittel haltbar machenvon Sabine Meuter