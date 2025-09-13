Altkleiderbranche: Warum sich die Container nicht mehr lohnen

Altkleiderbranche in der Krise:Warum sich die Container nicht mehr lohnen
Minderwertige Ware, wegbrechende Märkte für die Weiterverwertung und eine generelle Vermüllung von Containern und Plätzen: Das Geschäft mit Altkleidern steckt schwer in der Krise.
Im Frühjahr und Herbst wird regelmäßig der Kleiderschrank ausgemistet - nur, wohin damit? Selbst verkaufen? Zu anstrengend. Wegwerfen? Zu schade. Altkleidercontainer - genau!
Man tut was für die Umwelt, und Sammler können sich mit den Alttextilien noch etwas dazu verdienen. Doch dann geht man zu den Containern und erschrickt: Es sind mittlerweile häufig überquellende Müllkippen.
Zu hoher Konsum
Eine Million Tonnen pro Jahr landet in Deutschland in Altkleidercontainern. Das wäre eine Schlange voller voll bepackter Lkw, die von Flensburg bis an die Alpen reichen würde. Tendenz: steigend. Schuld daran haben auch wir Konsumenten, sagt Thomas Ahlmann, Geschäftsführer des Dachverband FairWertung e.V.:
Gleichzeitig ist die Qualität der Textilien so schlecht geworden, dass sie kaum noch für eine Zweitverwertung in Frage kommen. Eine neue Richtlinie der EU, die untersagt, Textilien im Hausmüll zu entsorgen, verschärft die Situation.
Nun werden viele Textilien, die nicht mehr brauchbar sind, ebenfalls in den Altkleidercontainer geworfen. Dabei sollte untragbare Kleidung unbedingt weiterhin entweder auf einer Mülldeponie oder im Restmüll entsorgt werden, Bußgelder drohen dafür nicht.
Kommerzielle Anbieter zahlen drauf
Die schlechte Qualität der Alttextilien ist ein großes Problem für kommerzielle Sammler wie TEXAID. Das Unternehmen meldete im Sommer Insolvenz an, weil sich die Verwertung als Second-Hand-Mode in Drittländern - ein wichtiges Standbein - nicht mehr rechnet.
Von Ländern wie China zum Beispiel, die mit ihrer superbilligen Ultra-Fast-Fashion in diese Märkte drängen. Ein neues Kleidungsstück ist dann womöglich nur einen Euro teurer als ein Second-Hand-Kleidungsstück vom Altkleiderverwerter.
Doch es hat noch einen anderen Grund, dass der Markt eingebrochen ist: Kriege wie der in der Ukraine haben dazu geführt, dass Absatzmärkte weggefallen sind.
Karitative Vereine sind auf Altkleidersammlungen angewiesen
Karitative Vereine verkaufen die Kleidungsstücke aus den Containern meist in der vereinseigenen Kleiderkammer. Vom Erlös werden neue karitative Projekte unterstützt.
So würden dem Deutschen Roten Kreuz Wiesbaden ohne ihre Altkleidercontainer jährlich etwa 80.000 Euro fehlen. Diese Erlöse sind allerdings auch nur möglich, weil viele Ehrenamtliche in der Altkleidersammlung, -sortierung und -aufbereitung mithelfen.
Das Problem mit den Altkleidercontainern
Dachverband fordert Gesetzesänderung
In zwei Jahren wird die EU das Thema "Altkleider" wieder auf der Agenda haben. In Planung ist, dass die Hersteller an den Entsorgungskosten beteiligt werden, ähnlich wie beim Grünen Punkt. Bis dahin sieht Thomas Ahlmann vom Dachverband FairWertung e.V. aber nur eine Möglichkeit, aus Müllkippen wieder nachhaltige Containerinseln zu machen:
Das würde natürlich für alle Bürgerinnen und Bürger Mehrkosten bedeuten - aber Thomas Altmann sieht das auch als einen guten Impuls, um den eigenen Konsum zu überdenken.
