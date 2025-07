Ein Algorithmus ist grundsätzlich eine Handlungsanweisung in Teilschritten, die ein Computerprogramm ausführt, um zu einem bestimmten Ziel zu kommen oder ein Problem zu lösen. Im Fall von Social-Media-Apps ist der Algorithmus dazu da, die Nutzungsdaten auszuwerten und Nutzende auf ihre Interessen zugeschnittene Inhalte zu zeigen.



Dafür werten die Apps Informationen wie Name, Alter und Standort aus, analysieren aber vor allem das Verhalten der Personen innerhalb der App. Also zum Beispiel, was sie liken, teilen, kommentieren und selbst posten.