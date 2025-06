"Wir leben in einer Zeit, in der viel über toxische Eltern und narzisstische Eltern geredet wird. Und damit werden viele Stempel aufgedrückt, die zu nichts führen", skizziert Claudia Haarmann. Dabei gehe es um gegenseitiges Verständnis, sagt sie. "Die heute 80-Jährigen sind noch im Krieg aufgewachsen, viele aus dieser Generation haben nie gelernt, über ihre Gefühle zu sprechen", gibt die Therapeutin zu bedenken. Es gehe nicht um Schuld, sondern vielmehr um Unvermögen. Meist geschehe dies in Familien, die über mehrere Generationen Probleme aufgebaut haben.