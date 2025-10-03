Von der verbotenen Frucht zum beliebtesten Obst: Warum Äpfel unbedingt auf den Speiseplan gehören, in der Obstschale nichts zu suchen haben und weshalb alte Sorten so lecker sind.

Die Apfelernte läuft auf Hochtouren, die Zeit der Lager- und Flugäpfel ist überstanden. Frühe Sorten werden schon ab Ende Juli geerntet, die letzten im Oktober. 2025 soll ein gutes Apfeljahr werden - dank dem Ausbleiben von Hagel- und Frostereignissen sowie milder Witterungsbedingungen zur Blütezeit. Laut erster Schätzung werden in Deutschland erstmals seit 2022 wieder mehr als eine Million Tonnen Äpfel geerntet, vermeldete das Statistische Bundesamt.

Apfel enthält viele Nährstoffe und wenige Kalorien

In Äpfeln stecken viele wichtige Nährstoffe, aber nur wenige Kalorien. Auf 100 Gramm Apfel entfallen rund 50 Kilokalorien (kcal). Gesund sind vor allem ihre Inhaltsstoffe. Dazu zählen verschiedene Vitamine - vor allem Vitamin C - sowie Mineralstoffe, Ballaststoffe und Antioxidantien. Gegessen werden Äpfel am besten mit Schale, da diese viel vom Ballaststoff Pektin enthält.

Pektin unterstützt die Verdauung, stabilisiert den Blutzuckerspiegel und sorgt für Sättigung. Daher gilt der Apfel auch als Schlankmacher. Da sich das Gros der Nährstoffe in und direkt unter der Schale befindet, sollten Äpfel, wenn überhaupt, möglichst dünn geschält werden.

Regionale Äpfel: Kurzer Transportweg, niedriger CO2-Abdruck In Deutschland sind Äpfel das mit Abstand am meisten angebaute Obst. Die größten Anbaugebiete sind Baden-Württemberg und Niedersachsen. Von dort kommen rund zwei Drittel der heimischen Äpfel. Der frische Apfel aus regionaler Produktion glänzt dank kurzer Transportwege mit einem niedrigen CO2-Abdruck - im Gegensatz zu importierten oder energieaufwendig gelagerten Äpfeln.

Äpfel richtig aufbewahren

Äpfel sollten grundsätzlich nicht in der Obstschale, sondern getrennt von anderem Obst aufbewahrt werden. Sie sondern das Pflanzenhormon Ethylen ab, was zur schnelleren Reifung führt. So fault voll reifes Obst, das sich im Dunstkreis von etwa einem halben Meter befindet, deutlich schneller. Bei unreifen Früchten dagegen kann man diese Wirkung gezielt nutzen.

Äpfel lassen sich gut in einem perforierten Kunststoffbeutel aufbewahren. Im Gemüsefach des Kühlschranks bleiben sie einige Wochen frisch. Einfrieren lassen sich rohe Äpfel nicht.

Alte Apfelsorten häufig allergiefreundlicher

Obwohl es allein in Deutschland etwa 2.000 verschiedene Apfelsorten gibt, weltweit sollen es rund 30.000 sein, beschränkt sich die Auswahl im Supermarkt auf wenige, bekannte Sorten wie zum Beispiel Elstar, Boskop, Cox Orange, Golden Delicious, Gloster, Jonagold und Gala.

Großflächig angebaut werden vor allem Sorten, die sich am Markt durchgesetzt haben. Faktoren für ihren Erfolg sind nicht nur Geschmack und Festigkeit, sondern auch Größe, Resistenz gegen Krankheiten, Lager- und Transportfähigkeit sowie die Optik.

Einen intensiveren Geschmack haben häufig sogenannte alte Sorten, die weniger hochgezüchtet sind. Sie enthalten zudem mehr sekundäre Pflanzenstoffe und weisen einen höheren Anteil an Polyphenol auf. Da Polyphenole Allergene binden, sind die alten Sorten meist verträglicher für Allergiker. Diese weniger verbreiteten Äpfel stammen oft aus dem Bio-Anbau lokaler Erzeuger oder von Streuobstwiesen. Der Erhalt der Sortenvielfalt ist unter ökologischen Gesichtspunkten wünschenswert.

Äpfel optimal lagern

Frühe Apfelsorten eignen sich in der Regel nicht für eine lange Lagerung. Sie sollten zeitnah gegessen oder verarbeitet werden. Später im Jahr geerntete Äpfel entfalten ihr volles Aroma erst einige Wochen nach der Ernte und lassen sich in einer kühlen, dunklen Umgebung bis zu mehreren Monaten lagern. Bedingungen, die zum Beispiel Keller, Garagen oder Dachböden bieten.

Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen zwei und sechs Grad. Der Raum sollte belüftet, aber auch luftfeucht sein. Ist es zu trocken, schrumpelt die Apfelhaut schneller. Die Früchte werden in flachen Kisten nebeneinander gelagert - am besten, ohne sich zu berühren, um Druckstellen zu vermeiden. Faule Äpfel müssen aussortiert werden, um andere nicht anzustecken.

