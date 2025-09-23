Hype um altes Hausmittel :Apfelessig als Gesund- und Schlankmacher?
An Apple a day keeps the doctor away - und ein täglicher Schluck Apfelessig soll wahre Wunder vollbringen. Was Essig aus Äpfeln für die Gesundheit leisten kann - und was nicht.
Kaum einem anderen Hausmittel werden so viele positive Wirkungen zugeschrieben wie dem Apfelessig. Er soll den Stoffwechsel anregen, beim Abnehmen helfen und Haut und Haare zum Strahlen bringen. Fakt ist aber: Die Studienlage ist recht dünn. "Es gibt einige Behauptungen und Studien, die auf verschiedene positive Wirkungen von Apfelessig auf die Gesundheit hinweisen", erklärt Ökotrophologin Brigitte Bäuerlein.
Apfelessig hat antibakterielle Wirkung
Fest steht, dass Apfelessig eine antibakterielle Wirkung hat. Die Essigsäure kann Bakterien und Keime abtöten. Daher eignet sich Apfelessig zum schnellen Desinfizieren kleinerer Wunden. Auch Juckreiz, zum Beispiel nach Insektenstichen, kann er nehmen.
Um den natürlichen Säureschutzmantel der Haut und auch der Haare zu stärken, empfiehlt sich Apfelessig tatsächlich auch zur äußerlichen Pflege.
Schön mit Apfelessig
Apfelessig trägt zu gesunder Darmflora bei
Immer wieder liest man den Tipp, morgens auf nüchternen Magen ein Glas Wasser mit ein bis zwei Teelöffeln Apfelessig zu trinken. Das soll entgiften und den Stoffwechsel ankurbeln. Hierfür fehlen die wissenschaftlichen Belege.
Durch seine antibakterielle Wirkung kann aber Apfelessig zu einer gesunden Darmflora beitragen und so die Verdauung ankurbeln - auch durch die in ihm enthaltene Säure, die den Speichelfluss und Verdauungssäfte anregt.
Apfelessig immer verdünnt nutzen
Wichtig ist, Essig immer verdünnt zu trinken - das mildert die Säure und verbessert die Verträglichkeit. "Wenn Sie noch nie Apfelessig verwendet haben, ist es ratsam, mit einer niedrigen Dosierung zu beginnen und diese nach Bedarf zu erhöhen", so Ernährungsberaterin Brigitte Bäuerlein.
Speziell auf Magenprobleme und auf Unverträglichkeiten sei zu achten, so Bäuerlein. "Vermeiden Sie übermäßigen Verzehr." Um zu verhindern, dass der Apfelessig den Zahnschmelz angreift, ist ein Strohhalm, gerade morgens, empfehlenswert.
Apfelessig wirkt positiv auf Blutzuckerspiegel
Worüber schon mehr Klarheit herrscht, ist, dass Apfelessig sich positiv auf den Blutzuckerspiegel auswirken kann: Untersuchungen zeigen, dass Apfelessig die Insulinempfindlichkeit nach einer kohlenhydratreichen Mahlzeit um bis zu 34 Prozent verbessern kann.
Dazu vorher ein Glas Wasser mit einem Esslöffel Apfelessig trinken. Das Insulin kann so besser wirken und die Zellen nehmen den Zucker leichter auf. Blutzuckerspitzen mit anschließendem Leistungsabfall und Heißhunger werden so reduziert.
Abnehmen mit Apfelessig?
Dadurch hält auch das Sättigungsgefühl länger an. Daher liegt es nahe, dass Apfelessig sich auch positiv aufs Gewicht auswirken kann.
Ob Apfelessig es auch schafft, Blutfettwerte zu senken und somit einen positiven Einfluss auf den Cholesterinspiegel hat, kann anhand aktueller Studienlagen nicht sicher bestätigt werden.
Viele Polyphenole und Flavonoide im Apfelessig
Im Vergleich zu anderen Essigsorten punktet Apfelessig mit seinem Gehalt an Polyphenolen und Flavonoiden. "Die gesundheitlichen Wirkungen von anderen Essigsorten sind bislang nicht so stark erforscht und dokumentiert wie die von Apfelessig", erklärt Bäuerlein.
Wie entsteht Apfelessig?
Essig entsteht durch einen Prozess namens Fermentation, bei dem Alkohol durch Bakterien in Essigsäure umgewandelt wird. Dieser Prozess wird als "alkoholische Gärung" gefolgt von "essigsaurer Gärung" bezeichnet. Wie dieser Prozess im Detail abläuft:
Christina-Maria Pfersdorf ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".
Dieser Artikel wurde erstmals am 21. Oktober 2023 veröffentlicht und am 23. September 2025 aktualisiert.
