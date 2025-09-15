Prostatakrebs-Früherkennung:PSA-Test ersetzt rektale Tastuntersuchung
Zur Früherkennung von Prostatakrebs wird die rektale Tastuntersuchung nicht mehr empfohlen, da sie dem PSA-Test deutlich unterlegen ist. Was das für Männer künftig bedeutet.
Zur Früherkennung von Prostatakrebs gehört die Tastuntersuchung. Gesetzliche Krankenkassen übernehmen bei Männern ab dem 45. Lebensjahr einmal jährlich die Kosten. Doch jetzt kommt das Aus für die Untersuchung. Zu ungenau, so das Ergebnis einer großen Studie.
In den neuen Leitlinien mehrerer Fachgesellschaften wird stattdessen die Bestimmung des sogenannten PSA-Wertes im Blut empfohlen. Doch die ist eine Selbstzahlerleistung. Dass Männer die Untersuchung weiterhin selbst zahlen müssen, sorge in seiner Praxis oft für Unverständnis, sagt Urologe Uwe Behrendt.
Dabei steht die digital-rektale Tastuntersuchung schon lange in der Kritik.
Tastuntersuchung zur Früherkennung ungeeignet
Bei der Untersuchung ertasten Ärzte mit dem Finger über den Enddarm mögliche Veränderungen der Prostata. Viele Männer empfinden das als unangenehm und gehen daher nicht zur Krebsfrüherkennung.
Hinzu kommt: Tumore können übersehen werden oder falsch positive Tastbefunde können die Betroffenen unnötig beunruhigen - so ein Ergebnis der Studie.
Für die PROBASE-Studie wurden, finanziert von der Deutschen Krebshilfe, die Daten von knapp 50.000 Männern ausgewertet. Dabei wurde bei einer Kontrollgruppe von Patienten die Genauigkeit der Tastuntersuchung mit der vom PSA-Wert verglichen, um Prostatakrebs so früh wie möglich zu erkennen.
Das Ergebnis: Nur 14 Prozent der Prostatakarzinome, die über den PSA-Wert entdeckt wurden, fanden die Ärzte auch über die Tastuntersuchung. Somit blieben 86 Prozent der Tumore bei der Tastuntersuchung unentdeckt.
PSA-Wert als neuer Standard zur Früherkennung
PSA steht für Prostata-spezifisches Antigen, ein Eiweiß, das von der Prostata gebildet und in das Blut abgegeben wird. Schon ein einzelner erhöhter PSA-Wert kann ein Hinweis auf bösartige Veränderungen sein.
Durch den PSA-Test könne Prostatakrebs zwar früh erkannt werden, aber ein erhöhter Wert bedeute nicht automatisch Krebs, erklärt Behrendt.
Das habe oft zu falsch-positiven Befunden, Ängsten bei den Betroffenen und zu unnötigen Folgeuntersuchungen geführt, so der Urologe. Meist sei die Entwicklung der Werte im Laufe der Zeit entscheidend.
Überflüssige Biopsien in der Vergangenheit
Häufig wurden aufgrund erhöhter PSA-Werte Gewebeproben zur Abklärung eines Krebsverdachts entnommen, die im Nachhinein nicht notwendig waren.
Jede dieser Biopsien kann zu Schmerzen und Komplikationen wie Blutungen, Infektionen, Fieber und Harnwegsstörungen führen. Neue Vorgaben für eine bessere Diagnostik sollen das in Zukunft verhindern.
Neue Vorgaben zur Kontrolle des PSA-Werts
Liegt ein PSA-Wert unter 1,5 Nanogramm pro Milliliter, wird dieser erst in fünf Jahren kontrolliert. Ein Wert bis 2,9 Nanogramm pro Milliliter gilt als mittleres Risiko und wird nach zwei Jahren kontrolliert.
Bei einem bestätigten höheren PSA-Wert ist eine weitere Diagnostik vorgesehen: Statt Biopsie wird eine Magnetresonanztomografie (MRT) empfohlen, mit der Ärzte heute gut einschätzen können, ob es sich um Krebs handelt oder nicht.
Moderne Technik bei der Magnetresonanztomografie macht heute Tumorgewebe sichtbar, das vor einigen Jahren womöglich noch übersehen wurde. Das liegt unter anderem an den stärkeren Magnetfeldern der Geräte. Diese führen zu einer höheren Bildqualität mit besserer Auflösung. Kleinste Veränderungen in der Prostata werden so sichtbar. Auch die Aggressivität eines Tumors können Ärzte mithilfe der MRT einschätzen und entscheiden, ob eine Biopsie nötig ist oder nicht.
PSA-Test bleibt vorerst Selbstzahlerleistung
Der PSA-Test muss trotz der neuen Empfehlung in den Leitlinien weiterhin selbst gezahlt werden. Die Kosten liegen bei rund 25 Euro pro Test. Für ein MRT müssen sogar Kosten von 400 bis über 1.000 Euro selbst übernommen werden - womöglich auch, wenn sich der Krebsverdacht bestätigt.
Einige Krankenkassen zahlen die MRT-Untersuchung freiwillig. Das seien aber Ausnahmen, so Behrendt.
Nachrichten | Panorama:Wie sinnvoll ist Krebsfrüherkennung?
Tastuntersuchung der Prostata bleibt Kassenleistung
Obwohl die Tastuntersuchung nicht mehr empfohlen ist, wird sie von gesetzlichen Krankenkassen weiter bezahlt. Der Grund: Sie ist nach wie vor Bestandteil der Krebsfrüherkennungs-Richtlinie. Das wird vermutlich so bleiben, bis die Kassen den PSA-Test übernehmen.
Die Entscheidung darüber trifft der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA), ein Gremium der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen. Bis dieser das Ergebnis der wissenschaftlichen Datenauswertung zum PSA-Test vorlegt, kann es allerdings noch zwei bis drei Jahre dauern.
Krebsvorsorge für Männer:Welche Untersuchungen wann wichtig sind
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.
Mehr zum Thema Früherkennung und Vorsorge
- mit Video
Früherkennung von Krankheiten:Wie Männer und Frauen vorsorgen könnenvon Jenna Busanny
- mit Video
Untersuchungen und Leistungen:Schwangerschaftsvorsorge: Das zahlt die Kassevon Zarah Reinders
- mit Video
Volkskrankheit grüner Star:Wann die Glaukom-Früherkennung sinnvoll istvon Manuela Christ
- Interview
Neue Forschungen zu Darmkrebs:Forscher wollen Frühwarnsystem entwickeln
Weitere Ratgeber-Themen
- mit Video
Lipom und Liposarkom:Tumore unter der Haut: Immer gutartig?von Anja Braunwarth
- mit Video
Heiße oder kalte Knoten:Schilddrüsenknoten: Wann operieren?von Tom Khazaleh
- mit Video
Gastroparese:Wenn die Magenentleerung gestört istvon Anne-Kathrin Schulz
- mit Video
Wenn Wirbel verrutschen:Wirbelgleiten: Wann operiert werden mussvon Olaf Schwabe