Sanddorn, Hagebutte & Co.:Diese Wildfrüchte sind reich an Vitamin C
Mit dem Herbst steht auch die Erkältungssaison in den Startlöchern. Doch die Natur bietet kostenlose Immun-Booster. Wie uns Wildfrüchte für die kalte Jahreszeit stärken können.
Der September verabschiedet zwar den Sommer, bringt aber eine reiche Ernte mit sich. In der freien Natur finden sich wertvolle Herbstschätze: Hagebutten, Holunder- und Vogelbeeren färben Wald- und Wiesenwege bunt und enthalten reichlich Vitamin C. Doch wie werden diese Früchte zum gesunden Genuss? Wildkräuterexpertin Franzi Schweiger gibt Tipps zu Ernte und Verarbeitung.
Vitamin C gilt als Wundermittel bei Erkältungen. Zwar schützt es nicht nachweislich vor Erkrankungen, aber die antioxidative Wirkung kann Symptome lindern und die Dauer der Erkrankung leicht verkürzen. Zudem unterstützt Vitamin C die Bildung neuer Zellen, wirkt Müdigkeit entgegen, entwässert leicht, fördert die Verdauung und stärkt das Bindegewebe. Im Normalfall deckt eine ausgewogene Ernährung mit Obst und Gemüse den Bedarf. Vitamin C kann nicht im Körper gespeichert werden. Ein Überschuss wird über den Urin ausgeschieden.
Königin des Vitamin C: Hagebutte
Besonders viel Vitamin C bietet die Hagebutte: Mit bis zu 1.250 Milligramm pro 100 Gramm enthält sie etwa 25-mal so viel Vitamin C wie eine Zitrone und ist damit absolute Spitzenreiterin. Die Früchte entstehen an Wild- und Zierrosenarten, sobald die Blüte vorbei ist. Nach der Blüte bildet sich der becherförmige Blütenboden zu einer Scheinfrucht um, in der viele kleine Nüsse - die eigentlichen Samen - heranreifen. Ab September bis in den Dezember hinein können sie geerntet werden.
Reife Hagebutten erkennt man an ihrer leuchtenden, tiefroten Farbe. Je nach Sorte können sie eher länglich oder rund sein, genießbar sind sie alle. Zu finden sind die Früchte meist an Waldrändern, Wegen, in Gebüschen und Hecken. Beim Pflücken ist es wichtig, darauf zu achten, nur die festen Hagebutten zu pflücken. Überreife Hagebutten haben weder viel Aroma noch Vitamin C und sollten lieber Vögeln als Nahrungsquelle zur Verfügung stehen. Franzi Schweigers Tipp: "Wer Angst vor Dornen hat, sollte sich vorsichtshalber Handschuhe anziehen."
Sanddorn: Superfood des Nordens
Auf Platz zwei im Vitamin-C-Ranking steht der Sanddorn. 1.200 Milligramm pro 100 Gramm, das entspricht ungefähr dem 13-fachen einer Kiwi. Geerntet wird von Anfang September bis Ende Oktober, wenn die leuchtend orangefarbenen Früchte weich werden und eine glasige Oberfläche zeigen.
Sanddorn gedeiht bevorzugt in sonnigen, sandigen Dünenlandschaften und ist entlang der Küsten von Nord- und Ostsee weit verbreitet. Wegen der dichten Dornen ist die Ernte aufwendig. Spezielle Beerenkämme, wie man sie auch bei Heidelbeeren nutzt, erleichtern das Pflücken. Generell gilt: Das Sammeln wilder Früchte für den Eigenbedarf ist in Deutschland außerhalb von Naturschutzgebieten erlaubt, sofern nicht ganze Sträucher geleert werden.
Gesund statt giftig: Vogelbeeren
Vogelbeeren - die leuchtend roten Früchte der Eberesche - galten lange als giftig, was hauptsächlich auf die enthaltene Parasorbinsäure zurückzuführen ist. Diese kann in größeren Mengen Magen-Darm-Beschwerden verursachen. Doch ist der Gehalt in der Vogelbeere in der Regel so niedrig, dass er für Menschen unbedenklich bleibt. Ein Tipp von Expertin Schweiger: "Wer auf Nummer sicher gehen will: Durch Erhitzen, Frost oder Einfrieren lässt sich die Säure vollständig abbauen. Auch der bittere Geschmack mildert sich dabei deutlich."
Zudem stecken die Beeren voller wertvoller Inhaltsstoffe: Sie liefern reichlich Vitamin C (zwischen 80 und 200 Milligramm pro 100 Gramm), Beta-Carotin, Vitamin E, Biotin, Pektin, Gerbstoffe sowie Sorbit. Ähnlich wie auch beim Sanddorn erfolgt die Ernte von Anfang September bis Ende Oktober. Wartet man den ersten Frost ab, erhält man ein weniger herbes Aroma. Anders als bei Hagebutten und Sanddorn entfernt man bei Vogelbeeren am besten ganze Rispen vom Zweig.
Rezepte mit Wildfrüchten
Franzi Schweiger empfiehlt, mit offenem Blick durch den Herbst zu gehen. Das lohnt sich nicht nur für die leckere, regionale und saisonale Küche, sondern auch für die Abwehrkräfte.
