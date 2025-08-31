Frühstücks-Klassiker im Öko-Test:Pestizide in Erdbeer-Fruchtaufstrichen
Öko-Test hat sich mit Erdbeer-Fruchtaufstrichen befasst und festgestellt, dass einige Produkte nicht nur unnötig viel Zucker, sondern auch Pestizid-Rückstände enthalten.
Erdbeeren gehören zu den beliebtesten Früchten. Nicht nur als Obst, sondern auch verarbeitet als Fruchtaufstrich sind sie für viele ein Genuss. Öko-Test hat in der September-Ausgabe 25 Fruchtaufstriche untersucht.
Die gute Nachricht: Mehr als die Hälfte der Aufstriche im Test wurden mit Gesamtnote "sehr gut" oder "gut" bewertet, wie beispielsweise der Ja! 75 % Erdbeere Fruchtaufstrich sowie der Aufstrich Landliebe weniger Zucker Erdbeeren. Zwei Fruchtaufstriche fallen mit der Gesamtnote "mangelhaft" durch - darunter auch das Markenprodukt Mövenpick Gourmet Frühstück Erdbeere.
Pestizid-Mix im Fruchtaufstrich
Das Labor fand Spuren von acht Spritzmitteln in den mit "mangelhaft" bewerteten Produkten. Zwei der Pflanzenschutzmittel werden von Öko-Test als besonders bedenklich eingestuft. Dazu gehört das Fungizid Cyprodinil, das auch im Fruchtaufstrich Schwartau Extra Weniger Zucker Erdbeere - Gesamtnote "befriedigend" - in einer Menge gefunden wurde, die laut den Testern auf einen aktiven Einsatz auf dem Feld hindeutet.
Gemäß der europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) wirkt Cyprodinil als endokriner Disruptor. Das heißt, es könne Einfluss auf das menschliche Hormonsystem nehmen oder es stören. Ähnlich wird auch der in einem weiteren Produkt gefundene Stoff Fludioxonil von der EFSA eingestuft.
Weiterhin ergaben die Laboruntersuchungen bei Mövenpick sowie drei weiteren Produkten Rückstände eines Abbauprodukts des vermutlich krebserregenden Mittels Captan. Auch hier seien die Mengen so gewesen, dass die Tester einen aktiven Einsatz nicht ausschließen konnten.
Daneben kritisierten sie neun Produkte wegen Mehrfachrückständen. Obgleich die gemessenen Werte nicht als akut giftig anzusehen sind, sei die Wechselwirkung mehrerer Pestizidrückstände noch nicht ausreichend erforscht, betonte Öko-Test.
So unterscheiden sich Marmelade, Konfitüre und Fruchtaufstrich
Zuckerbomben in fruchtiger Verpackung
Neun der 25 getesteten Produkte enthielten für die Tester zu viel Zucker. Anders als für Konfitüren gibt es für Fruchtaufstriche keine gesetzlich festgelegten Mindestzuckergehalte. Sie könnten deutlich weniger Zucker enthalten, lautet das Test-Fazit. Die WHO-Empfehlung für Erwachsene liege bei höchstens 25 Gramm Zucker pro Tag.
Deshalb wertete Öko-Test ab 12,5 Gramm Zucker pro 30 Gramm-Portion Fruchtaufstrich die Produkte ab. Den höchsten Zuckergehalt hatte das Mövenpick-Produkt. Mit einer 30 Gramm-Portion sei bereits mehr als die Hälfte des täglichen Zuckerbedarfs gedeckt, kritisierten die Tester.
Fruchtaufstrich-Verpackung mit BPA und PVC
In dem K-Bio Erdbeere, 50% weniger Zucker-Fruchtaufstrich - Gesamtnote "gut" - wurde im Labor ein von Öko-Test als erhöht empfundener Bisphenol-A-Gehalt (BPA) nachgewiesen. BPA habe eine hormonelle Wirkung für Mensch und Umwelt, sei als reproduktionstoxisch eingestuft und werde weiter im Zusammenhang mit einem erhöhten Brustkrebsrisiko, Übergewicht und Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern diskutiert.
Ein Dauerbrenner bei Öko-Test sind PVC/PVDC/chlorierte Verbindungen in den Deckeldichtungen. Diese kritisierte Öko-Test bereits 2020 bei Erdbeer-Fruchtaufstrichen, da sie bei der Entsorgung die Umwelt belasten. Im aktuellen Test konnten noch immer in 13 Deckeln besagte Verbindungen nachgewiesen werden.
(K)eine Frage des Geschmacks
Im Bereich Sensorik konnten fast alle Aufstriche punkten. Die Sensorik-Experten bemängelten unter anderem deutliche Kochnoten oder wenn das Aroma in Geruch und Geschmack nicht ausgeprägt genug war. Notenabzüge gab es, wenn die Konsistenz zu fest war sowie für einen leicht dumpfen Geschmack.
So wurde getestet
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.
Weitere Tests von Öko-Test
Tiefkühlkost im Qualitäts-Check:Öko-Test: Schwermetalle in TK-Rahmspinatvon Florence-Anne Kälble
Mineralölrückstände im Speiseöl:Öko-Test: Viele Kern- und Nussöle mangelhaftvon Florence-Anne Kälble
- mit Video
Aufbackbrötchen im Öko-Test:Öko-Test: So gut sind Brötchen zum Aufbackenvon Florence-Anne Kälble
- mit Video
Öko-Test prüft Früchtemüslis:Früchtemüsli: Zuckerbombe zum Frühstückvon Florence-Anne Kälble
Weitere Ratgeber-Themen
- mit Video
Stiftung Warentest hat geprüft:Gute Kaffeekapseln gibt es auch günstigvon Gereon Helmes
- mit Video
Fruchtsirup auf Basis von Essig:Trendgetränk Shrub: Süß, sauer und bekömmlichvon Cornelia Petereit
- mit Video
Kräuter länger frisch halten:Basilikum aus dem Supermarkt richtig pflegenvon Jenna Busanny
- mit Video
Holz, Kunststoff oder Glas:Welches Schneidebrett ist am besten?von Julia Ludolf