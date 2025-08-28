Stiftung Warentest hat geprüft:Gute Kaffeekapseln gibt es auch günstig
Stiftung Warentest hat 17 gemahlene Röstkaffees in Kapseln und Kugeln getestet. Das Ergebnis: Unter den guten Produkten finden sich auch einige preiswerte.
Schnell, praktisch, lecker - der morgendliche Kaffee aus der Kapselmaschine ist beliebt: 2,8 Milliarden Kaffeekapseln werden laut Deutscher Umwelthilfe jedes Jahr in Deutschland verbraucht. Die Kehrseite des Trends: Jährlich entstehen dadurch 9.700 Tonnen Müll.
Kaffeekapseln sind vor allem im Vergleich zur klassischen Filterkaffeemaschine teurer: Eine Tasse Filterkaffee kostet etwa 15 bis 17 Cent - rund die Hälfte einer Tasse aus der Kapselmaschine.
Auch im Vergleich zu Kaffee aus dem Vollautomaten sind Kapseln nicht immer die günstigere Alternative: Zwar sind die Anschaffungskosten eines Vollautomaten hoch - eine Investition, die sich vor allem für Vieltrinker lohnt. Wenn jedoch viel Kaffee getrunken wird, kann eine Tasse Kaffee aus dem Vollautomaten günstiger sein als Kapselkaffee.
Egal für welche Zubereitungsart man sich entscheidet, Kaffeegenuss ist generell teurer geworden. "Die Preise für Kaffeekapseln sind binnen eines Jahres deutlich gestiegen - im Mai 2025 rund zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr", sagt Julia Schwietering, Projektleiterin bei der Stiftung Warentest. Die Ursachen dafür seien vielschichtig. Der Klimawandel mit Wetterextremen und Ernteausfällen spiele eine wichtige Rolle. "Ein baldiger Preisrückgang ist leider nicht zu erwarten", ergänzt Schwietering.
Immer mehr Einheits-Geschmack
Geschmacklich unterscheiden sich die bunten Kapseln im Test kaum. Diesen Trend hat Stiftung Warentest schon in vorherigen Tests festgestellt.
Neben dem Geschmack überprüften die Tester die Produkte unter anderem auch auf Schadstoffe, auf ihre Recyclingfähigkeit und die Qualität des Kaffees.
Kauf-Tipps von Stiftung Warentest
Welche Kapsel passt zur Maschine?
Kaffeekapseln müssen zur jeweiligen Maschine passen. Marktführer in Deutschland ist Nespresso mit einem Marktanteil von rund 34 Prozent. Inzwischen bieten viele Hersteller kompatible Kapseln für dieses System an.
Im Test befanden sich zehn Kapseln für Nespresso sowie Produkte für andere Systeme wie Tassimo oder Lavazza. Für diese Maschinen ist die Auswahl an kompatiblen Kapseln jedoch deutlich eingeschränkter.
Schwächen beim Recycling
Stiftung Warentest hat auch die Recyclingfähigkeit der Produkte unter die Lupe genommen. Grundsätzlich gilt: Je kleiner der Materialmix der Kapseln, desto besser lassen sie sich recyceln.
Laut Stiftung Warentest lassen sich reine Alu-Kapseln oft gut recyclen. In den Biomüll dürfen nur bestimmte Kaffeekugeln, die vollständig ohne zusätzliche Verpackung auskommen.
Ebenfalls im Test: Kaffeekugeln. Sie kommen ohne klassische Kapseln aus Aluminium, Papier oder Kunststoff aus. Stattdessen ist das Kaffeepulver von einer Hülle aus Alginat, einem Stoff, der aus Algen gewonnen wird, umgeben.
Die dritte Variante, kompostierbare Kapseln, müssen auch in den Restmüll, sofern kein eigener Kompost vorhanden ist. In den industriellen Kompostieranlagen zersetzen sie sich nämlich zu langsam und werden deshalb dort aussortiert.
Kaffeekapseln: Testsieger und Preistipp
Unter den Kaffeekapseln für das Nespresso-System liegt Edeka Gut & Günstig mit der Testnote 1,7 vorn. Eine Kapsel kostet 19 Cent.
Am günstigsten und ebenfalls mit "gut" bewertet sind die Kapseln von Lidl. Sie kosten 17 Cent pro Stück - Testnote 2,3. Damit sind sie der Preistipp der Stiftung Warentest.
Testverlierer: Teuer und belastet
Die Kaffeekapseln von Cup-Verde sind mit 53 Cent pro Stück die teuersten im Test. Im enthaltenen Kaffeepulver fanden die Tester Ochratoxin A - ein Schimmelpilzgift, das möglicherweise als krebserregend gilt und Leber sowie Nieren schädigen kann.
In der gefundenen Konzentration hält das Produkt den gesetzlichen Höchstgehalt allerdings ein. Laut Stiftung Warentest sind bis zu acht Tassen täglich unbedenklich.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.
Weitere Tests von Stiftung Warentest
- mit Video
Stiftung Warentest hat geprüft:Was einen guten Smart-Ring auszeichnetvon Saskia Schüring
- mit Video
Stiftung Warentest: Sonnencremes:Gute Sonnencreme kann auch günstig seinvon Gereon Helmes
- mit Video
Stiftung Warentest hat geprüft:Nur wenige Balkonkraftwerke überzeugenvon Lutz Reimer
- mit Video
E-Scooter bei Stiftung Warentest:Wie gut sind faltbare E-Scooter?von Gereon Helmes
Weitere Ratgeber-Themen
- mit Video
Verbrauch, Recycling, Geschichte:Fünf verblüffende Fakten über Toilettenpapiervon Usha Jain
- mit Video
Kräuter länger frisch halten:Basilikum aus dem Supermarkt richtig pflegenvon Jenna Busanny
- mit Video
Tipps für Haushalt und Garten:Natron: Was es alles kann - und was nichtvon Thilo Hopert
- mit Video
Schlaf-Tipps im Check:Sleepmaxxing: Was ist dran am TikTok-Trend?von Cornelia Petereit