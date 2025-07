Kaffee macht durch das enthaltene Koffein nicht nur wach, sondern kann in Maßen genossen auch viele gesundheitliche Vorteile haben. So konnten Forscher aus Schweden 2023 nachweisen, dass ein Zusammenhang zwischen einem hohen Koffeingehalt im Blut und einem niedrigeren Erkrankungsrisiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen Diabetes Typ 2 oder Adipositas besteht. Auch bei Migräne kann sich Kaffee positiv auswirken.Wer allerdings zu viel Koffein zu sich nimmt, muss auch mit negativen Effekten rechnen. Dazu können Nervosität oder Schlafstörungen zählen. Langfristig kann übermäßiger Koffeinkonsum außerdem das Herz-Kreislauf-System schädigen. Wie bei vielen Lebensmitteln gilt also auch bei Kaffee: lieber in Maßen als in Massen genießen.