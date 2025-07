Stiftung Warentest hat sieben faltbare E-Scooter für den Privatgebrauch getestet. Neben dem Fahrverhalten und den Bremsen schauten sich die Tester auch die Handhabung, die Verarbeitung und die Ladedauer des Akkus an.

E-Scooter Regeln

Was ist mit Alkohol?

Im Jahr 2023 kamen in Deutschland 22 Menschen durch E-Scooter ums Leben. Michael Müller-Görnert vom Verkehrsclub Deutschland zufolge liege das Problem darin, dass es zu wenig Platz für E-Scooter gebe.

E-Scooter-Test: Die Kriterien

Die Preisspanne lag im Test zwischen 400 und 882 Euro. Alle E-Scooter im Test lassen sich zusammenklappen, haben luftgefüllte Reifen, Bremsen und sogar Blinker. Sie mussten sich auf Asphalt, Schotter und Feldwegen beweisen. Wie fahren Sie am Berg an? Wie sanft und regulierbar ist die Beschleunigung? Wie wackelig steuern sie über Pflastersteine? Das und mehr wurde genau unter die Lupe genommen.

Das Bundesverkehrsministerium plant neue Regeln für die Nutzung von E-Scootern. Geplant ist eine Angleichung an den Radverkehr. Blinker sollen verpflichtend werden.

Was beim E-Scooter-Kauf wichtig ist

Wer den E-Scooter im Alltag häufig tragen muss, zum Beispiel über Treppen in der U-Bahn oder zu Hause in den Keller, sollte auf das Gewicht achten. Der leichteste E-Scooter wog 14 Kilogramm, der schwerste stolze 24 Kilogramm.

Fast alle E-Scooter im Test haben fest verbaute Akkus. Beim Laden muss also der gesamte E-Scooter an die Steckdose. Auch das Klappmaß, also wie groß und sperrig die Scooter zusammengeklappt sind, variiert je nach Modell sehr stark.