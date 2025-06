Stiftung Warentest hat Kombi-Kinderwagen getestet, die von der Geburt bis ins Kleinkindalter genutzt werden können. Die Preisspanne lag zwischen 400 und 1.234 Euro. Die Unterschiede der Kinderwagen waren enorm: Mal war die Tragewanne recht eng, mal der Kinderwagen sehr schwer, was zum Beispiel beim Einladen ins Auto stören kann.

Was beim Kinderwagenkauf wichtig ist

Die Testkriterien

Stiftung Warentest prüfte neben der Sicherheit der Wagen auch die Sichtverhältnisse des Kindes, die Handhabung sowie die Robustheit der Wagen. Außerdem analysierten die Tester, ob sich im Gestell oder in den Textilbezügen der Sitze Schadstoffe finden ließen.

Schadstoffe: Risiken für Kind und Umwelt

Mehrere getestete Kinderwagen fielen durch bedenkliche Schadstoffe auf. So fand sich das für Spielzeuge verbotene Flammschutzmittel TCPP, das im Verdacht steht, krebserregend zu sein. Auch PFAS-Chemikalien wurden in zwei Wagen gefunden - sie stehen als sogenannte Ewigkeitschemikalien im Verdacht, gesundheitsschädlich zu sein.

Gelangen PFAS in die Umwelt, gefährden sie über Trinkwasser und Lebensmittel die Gesundheit der Menschen.

Mangelnde Sicherheit

Auch in puncto Sicherheit gab es Kritik: Bei drei Modellen können Kinder sich einklemmen oder stürzen. Eltern sollten vor dem Kauf überprüfen, ob ein Kinderwagen solche gravierenden Schwächen hat.

Beste Modelle nur "befriedigend"

Am besten im Test waren der Balios S Lux von Cybex (750 Euro) und der Nuna Demi Next (1.150 Euro). Im Alltag zeigten sie sich laut Stiftung Warentest zuverlässig, stabil und gut verarbeitet. Auch in Sachen Handhabung und Haltbarkeit überzeugten sie die Tester.