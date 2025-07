Ein umgestürzter Baum kann Sach- oder Personenschäden verursachen - und nicht immer zahlt die Versicherung. Welche Regelungen es gibt. Quelle: imago/Noah Wedel

Bäume sind wichtig fürs Klima, spenden Schatten und verbessern das Stadtbild. Doch kranke Bäume können gefährlich werden: Äste stürzen herab oder der Stamm kann durchbrechen. Wer verantwortlich ist, wenn jemand verletzt wird oder Sachschaden entsteht, weiß Jurist Daniel Heymann von der ZDF-Redaktion "Recht und Justiz".

Entscheidend für Haftung: Wem gehört der Baum?

Für Heymann ist die Rechtslage bei Schäden durch Bäume eindeutig.

Die Grundregel ist ganz klar: Verantwortlich ist immer der Eigentümer des Grundstücks, auf dem der Baum steht, denn ihm gehört auch der Baum. „ Daniel Heymann, Jurist

In einem Wohngebiet sei das die Stadt, so Jurist Heymann weiter. Die Bäume neben einer Landstraße gehörten in der Regel dem jeweiligen Bundesland. Für Bäume und Sträucher neben Bahnlinien ist in der Regel die Bahn zuständig.

Aber Heymann betont auch: "Für Bäume auf einem Privatgelände haftet der Eigentümer des Grundstücks."

Baumkontrollen zur Vorbeugung

Bäume müssen regelmäßig überprüft werden, um ausschließen zu können, dass sie Schaden anrichten. Hier wird auf Totholz, herabhängende Äste und Verletzungen an den Rinden geachtet. Dafür sind Baumkontrolleure zuständig.

In Köln zum Beispiel führen Baumpfleger im Auftrag der Stadt zweimal im Jahr Sichtkontrollen durch: im unbelaubten und belaubten Zustand. Das verlange die Rechtsprechung üblicherweise von den Gemeinden. In sogenannten Baumkatastern werden die die Bäume aufgelistet. Außerdem gäbe es auch Baumkontrollrichtlinien, so Daniel Heymann von der ZDF-Redaktion "Recht und Justiz".

Wie werden Bäume kontrolliert?

Jörg Cremer vom Fachverband Baumpflege e. V. ist Sachverständiger für die Verkehrssicherheit von Bäumen und weiß: "Im Rahmen der Baumkontrolle schaut sich der Fachmann Bäume vom Boden aus an." Dazu würden keine Hubwagen oder Drohnen verwendet.

Der Kontrolleur überprüfe den Baum auf Symptome eines Schadens, wie beispielsweise Pilzfruchtkörper. Wenn nichts zu erkennen sei, erklärt Cremer, müsse nichts weiter unternommen werden. "Damit wurde ordnungsgemäß die Verkehrssicherheit des Baumes festgestellt."

Haftung bei Baumschäden

Wenn durch einen Baum Personen verletzt werden oder Sachschaden entsteht, muss überprüft werden, ob der Baum zuvor schon auffällig war. Entscheidend ist hier oft, ob bereits vor dem Zwischenfall Fotos als Beweis gemacht wurden oder dem Eigentümer des Baumes von den Vermutungen berichtet wurde. Anwohner sollten Auffälligkeiten am Baum möglichst schnell beim Grundstückseigentümer melden, denn:

In einem möglichen Rechtsstreit ist das häufig der einzige Weg, um ein Verschulden nachzuweisen. „ Daniel Heymann, Jurist

Wetterlage kann Faktor sein

Einen normalen Schauer, ein Gewitter oder einen Sturm muss ein Baum problemlos aushalten.

Wenn allerdings ein massives Unwetter mit Starkregen, Hagel oder Orkanböen auftrete, "kann es sich im Einzelfall um höhere Gewalt handeln", so Heymann.

Wann die Versicherung bei Baumschäden zahlt

Der Faktor Wetter ist auch für Versicherungen interessant: Wird ein Auto mit Teilkaskoversicherung beispielsweise durch abgebrochene Äste oder einen umgekippten Baum beschädigt, zahlt unter bestimmten Umständen das Versicherungsunternehmen. Und zwar dann, wenn es einen ursächlichen Zusammenhang zwischen Sturm und Schaden gibt. Das kann bei stürmischem Wind, also ab Windstärke acht, der Fall sein.

Die genauen Bedingungen sind in den Versicherungspolicen geregelt.

