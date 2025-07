Wer einen Job sucht, findet im Internet eine große Auswahl an Stellenangeboten für nahezu jede Branche. Neben großen Jobportalen wie der Arbeitsagentur gibt es private Anbieter wie Monster, Stepstone oder Jobware. Hinzu kommen kleinere regionale oder fachspezifische Portale, Meta-Jobbörsen wie Google Career oder Indeed sowie soziale Netzwerke wie LinkedIn und Xing.

Jobbörsen - das leisten die großen Portale

"Große Jobportale wie Stepstone oder Monster wirken auf den ersten Blick wie die erste Adresse für die Jobsuche", sagt Heidi Steinberger, Expertin für Karriere und Profilanalyse der Deutschen Gesellschaft für Karriereberatung. Für viele Berufsfelder seien sie auch ein guter Start. Besonders Menschen, die im kaufmännischen Bereich, in der IT, im Vertrieb oder Marketing unterwegs sind, würden eine breite Auswahl finden, so Steinberger.