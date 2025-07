Es ist der Albtraum eines jeden Urlaubers: Der Koffer taucht am Gepäckband nicht auf. Was Sie in einer solchen Situation tun können und was Ihnen beim Verlust des Gepäcks zusteht.

Was tun, wenn der Koffer weg ist?

Taucht der Koffer nicht auf dem Gepäckband im Flughafen auf, wissen viele Urlauber nicht, was zu tun ist. Das steht Reisenden zu, wenn das Gepäck verloren geht. Quelle: dpa

Dass der Koffer nicht am Reiseziel ankommt und der Urlaub ohne Gepäck beginnen muss, ist keine Seltenheit. Laut einem Bericht des Airline-Dienstleisters "SITA" wurden im Jahr 2023 global gesehen 6,9 Gepäckstücke pro 1.000 Passagiere fehlgeleitet. An europäischen Flughäfen waren es sogar 10,6 Zwischenfälle pro 1.000 Passagiere. Die fehlerhafte Umladung bei Transferflügen ist eine der Hauptursachen für fehlgeleitetes Gepäck.

Gepäckverlust direkt melden

Was tun, wenn der Koffer nicht auf dem Gepäckband ist? "Einen Gepäckverlust sollte man sofort am Flughafen direkt bei der Airline und beim Lost & Found-Schalter melden", sagt Reiserechts-Experte Kay Rodegra. Ist der Flug Teil einer Pauschalreise , sollte auch der Reiseveranstalter umgehend informiert werden.

Diese Fristen sollten Sie beachten Neben der sofortigen Verlustanzeige eines Gepäckstücks beim Flughafen müssen Passagiere eine Beschädigung des Gepäcks innerhalb von sieben Tagen und eine Verspätung des Gepäcks innerhalb von 21 Tagen nach Erhalt des Gepäcks schriftlich anzeigen: Bei der Airline und bei einer Pauschalreise auch beim Reiseveranstalter.

Gepäckabschnitt immer aufbewahren

Bei der Gepäckaufgabe am Schalter wird jedes Gepäckstück mit einem Anhänger mit individueller Registrierungsnummer versehen. Diese Nummer steht auf dem Gepäckabschnitt, dem Baggage Tag. Daher sollte dieser sorgfältig aufbewahrt werden.

Der Baggage Tag ist absolut wichtig und dient als Nachweis für die Gepäckaufgabe. „ Kay Rodegra, Experte für Reiserecht

Nachlieferung des Gepäcks

"Der Passagier hat Anspruch darauf, dass sein zunächst verlorenes Gepäckstück zum Urlaubsort nachgeliefert wird", erklärt Kay Rodegra. Ist es zeitlich nicht mehr möglich, müsse das Gepäckstück zum Wohnort geliefert werden. "Gehört der Flug mit zu einer Pauschalreise, hat man den Anspruch auch gegenüber dem Reiseveranstalter", so der Experte.

Nicht ganz so ärgerlich wie auf der Hinreise, aber dennoch nervig ist es, wenn das Gepäck auf dem Rückflug verloren geht. In diesem Fall habe man Anspruch darauf, dass das Gepäck zum Wohnort gebracht wird. "Muss man es dennoch am Flughafen selbst abholen, kann man die Fahrtkosten ersetzt verlangen", erläutert Rodegra.

Schadensersatzansprüche bei Verlust des Gepäcks

"Der Passagier hat einen Ersatzanspruch", weiß Reiserechts-Experte Kay Rodegra. Allerdings gelte hier nach internationalen Regelungen eine Haftungshöchstgrenze pro Passagier. "Der Passagier muss den Wert des Koffers samt Inhalt aber angeben und erhält auch nur den Zeitwert erstattet", so Rodegra.

Wie kann der Inhalt des Gepäcks nachgewiesen werden? Es ist sinnvoll, sich vor Antritt der Reise eine Liste über den Inhalt zu machen. "Nützlich kann auch ein Foto vom geöffneten Koffer samt Inhalt sein", empfiehlt Reiserechts-Experte Kay Rodegra. Ebenso seien Belege für gekaufte Kleidung hilfreich. "Aber es kann natürlich nicht erwartet werden, dass ein Passagier immer alle Belege aufbewahrt. So kann der Wert des Inhalts eines Koffers von einem Gericht auch geschätzt werden", sagt Rodegra.

Diese Kosten für Kleidung und Co. können erstattet werden

"Es werden nur Kosten für notwendige Ersatzkleidung und Hygieneartikel erstattet", so der Reiserechts-Experte. Der Passagier habe hierbei auch eine Schadensminderungspflicht und müsse zurückhaltend einkaufen. Denn nach Regeln des internationalen Luftverkehrs bestehe eine täglich schwankende Haftungshöchstgrenze für die Airline in Höhe von etwa 1.900 Euro. "Das bedeutet aber nicht, dass man für diesen Betrag einkaufen darf, sondern es muss im jeweiligen Einzelfall angemessen und notwendig sein", gibt Kay Rodegra zu bedenken. Zudem sei es wichtig, alle Belege aufzubewahren.

"Geht der Koffer auf dem Heimflug verloren, sollte man keine Ersatzkleidung kaufen, da die Airline zumeist einwendet, dass man am Wohnort noch andere Kleidung hat", weiß Kay Rodegra. Außerdem sei es gängige Praxis, dass die Airline den Ersatzanspruch für am Urlaubsort gekaufte Ersatzkleidung kürzt, da der Passagier die Kleidung weiterhin nutzen kann. "Hat der Passagier daran kein Interesse, kann er die Ersatzkleidung der Airline zur Verfügung stellen, um eine volle Erstattung zu fordern", so Rodegra.

Weitere Fragen und Antworten zum Gepäckverlust

Welche Besonderheiten gelten bei Pauschalreisen?



Hilfreich für die Berechnung der Reisepreisminderung sind diese Tabellen:



Die Minderungstabellen vom ADAC

die Kemptener Reisemängeltabelle

oder bei Kreuzfahrten die Würzburger Tabelle

Der Veranstalter sei neben der Airline ebenfalls entschädigungspflichtig für den Kauf notwendiger Ersatzkleidung beziehungsweise Hygieneartikel und auch bei Totalverlust des Gepäcks, so Reiserechts-Experte Kay Rodegra. Die Haftungshöchstgrenzen der Airline würden insoweit auch für den Reiseveranstalter gelten. Wird das Gepäck bei einer Pauschalreise zu spät nachgeliefert, haben Urlauber für jeden Tag ohne Koffer am Urlaubsort einen Anspruch auf Preisminderung. Dieser beträgt zwischen 15 und 50 Prozent des Tagespreises.Hilfreich für die Berechnung der Reisepreisminderung sind diese Tabellen:Der Veranstalter sei neben der Airline ebenfalls entschädigungspflichtig für den Kauf notwendiger Ersatzkleidung beziehungsweise Hygieneartikel und auch bei Totalverlust des Gepäcks, so Reiserechts-Experte Kay Rodegra. Die Haftungshöchstgrenzen der Airline würden insoweit auch für den Reiseveranstalter gelten. Wie sinnvoll ist eine Reisegepäckversicherung? Eine Gepäckversicherung habe oftmals zu viele Ausschlussgründe, warum sie in einem Schadensfall nicht greift, weiß Reiserechts-Experte Kay Rodegra. Er hält andere Reiseversicherungen für wichtiger und sinnvoller, zum Beispiel eine Auslandskrankenversicherung sowie Reiserücktrittskosten - und Reiseabbruchversicherung.

