Das Ticket gilt bundesweit im öffentlichen Nahverkehr - also in Regionalzügen (IRE, RE, RB), S- und U-Bahnen, Straßenbahnen, Stadt- und Regionalbussen. Auch einige Fähren zählen dazu, etwa in Hamburg oder Berlin (zum Beispiel über den Wannsee). Auf dem Lufthansa Express Bus zum Münchner Flughafen ist das Deutschlandticket ebenfalls gültig.