Lufthansa - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Lufthansa
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Die Lufthansa ist eine der größten Fluggesellschaften weltweit. Zur Lufthansa AG gehören zusätzlich weitere Fluggesellschaften wie beispielsweise Air Dolomiti, Eurowings und Austrian Airlines. Vermehrt ist die Lufthansa in den Schlagzeilen aufgrund von Streiks der Piloten oder dem Bodenpersonal. ZDFheute informiert zur Lufthansa aktuell: News, Videos, Hintergründe und mehr in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zur Lufthansa
Fünf Verletzte am Airport Frankfurt:Flugzeug-Fahrwerk eingeknickt: Suche nach Ursachemit Video0:23
Frankfurter Flughafen:Fahrwerk knickt bei Lufthansa-Boeing einVideo0:23
Nachrichten | heute - in Deutschland:Deutsches Team in die USA gestartetvon Markus WolsifferVideo1:56
Kurz- und Mittelstrecken betroffen:Lufthansa bittet beim Handgepäckkoffer künftig zur Kassemit Video0:24
Kurz- und Mittelstreckenflügen:Lufthansa streicht freien HandgepäckkofferVideo0:24
Kurzstreckenflüge betroffen:Lufthansa streicht 20.000 FlügeVideo0:22
Nach Polen, Norwegen und Co.:Lufthansa streicht 20.000 Kurzstreckenflügemit Video0:22
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Lufthansa: "Zerrüttete Verhältnisse"Video5:55
Nachrichten | heute journal:Lufthansa stellt Tochterfirma Cityline einVideo1:29
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:"Konzernführung zeigt maximale Härte"Video1:29
Teures Kerosin, anhaltende Streiks:Lufthansa stellt Betrieb von Tochter Cityline sofort einmit Video1:29
Nachrichten | heute:"Für die Mitarbeiter kommt das unerwartet"Video1:10
Arbeitskampf trifft Airline:Lufthansa wird vierten Tag in Folge bestreiktVideo0:20
Nachrichten | heute journal:Schnieder: Streik zum Jubiläum "schade"Video5:31
Nachrichten | heute journal:Lufthansa: Streik-Chaos zum 100. Jubiläumvon Susanne BiedenkopfVideo3:06
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:100 Jahre Lufthansa: Jubiläum mit Streiksvon S. Schlösser / M. WolsifferVideo1:34
100 Jahre Lufthansa
Festakt in FrankfurtWarum das Lufthansa-Jubiläum besonders ist
Tarifkonflikt bei LufthansaStreik-Chaos zum 100. Jubiläum
Neue Entwicklungen bei der Lufthansa
Tarifstreit bei der Lufthansa:Lufthansa: "Zerrüttete Verhältnisse"Video5:55
Rekordjahr für den Kranich:Euphorie bei der Lufthansa - wäre da nicht die Golfkrisevon Frank Bethmannmit Video0:26
Nach Polen, Norwegen und Co.:Lufthansa streicht 20.000 Kurzstreckenflügemit Video0:22
Teures Kerosin, anhaltende Streiks:Lufthansa stellt Betrieb von Tochter Cityline sofort einmit Video1:29
Rechte der Flugreisenden
Was Passagiere wissen sollten
Kurz- und Mittelstrecken betroffen:Lufthansa bittet beim Handgepäckkoffer künftig zur Kassemit Video0:24
- FAQ
Luftverkehr:Bundestag senkt Ticketsteuer bei Flügenmit Video1:32
Tipps und Tricks zur Reise:Wie man den perfekten Flug plantVideo4:22
Gepäck am Flughafen verloren:Was tun, wenn der Koffer weg ist?von Julia Ludolfmit Video0:48