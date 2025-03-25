Lufthansa - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Lufthansa |

Die Lufthansa ist eine der größten Fluggesellschaften weltweit. Zur Lufthansa AG gehören zusätzlich weitere Fluggesellschaften wie beispielsweise Air Dolomiti, Eurowings und Austrian Airlines. Vermehrt ist die Lufthansa in den Schlagzeilen aufgrund von Streiks der Piloten oder dem Bodenpersonal. ZDFheute informiert zur Lufthansa aktuell: News, Videos, Hintergründe und mehr in der Übersicht.