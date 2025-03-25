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Lufthansa - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Lufthansa

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Die Lufthansa ist eine der größten Fluggesellschaften weltweit. Zur Lufthansa AG gehören zusätzlich weitere Fluggesellschaften wie beispielsweise Air Dolomiti, Eurowings und Austrian Airlines. Vermehrt ist die Lufthansa in den Schlagzeilen aufgrund von Streiks der Piloten oder dem Bodenpersonal. ZDFheute informiert zur Lufthansa aktuell: News, Videos, Hintergründe und mehr in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zur Lufthansa

  1. Eine Lufthansa-Maschine "Dreamliner" liegt auf dem Bug vor einem Terminal am Frankfurter Flughafen, nachdem das Bugfahrwerk am 04.06.2026 eingeknickt war.

    Fünf Verletzte am Airport Frankfurt:Flugzeug-Fahrwerk eingeknickt: Suche nach Ursache

    mit Video0:23
  2. Eine Lufthansa-Maschine "Dreamliner " liegt auf dem Bug vor einem Terminal am Frankfurter Flughafen, nachdem das Bugfahrwerk eingeknickt war.

    Frankfurter Flughafen:Fahrwerk knickt bei Lufthansa-Boeing ein

    Video0:23
  3. Deutsche Nationalmannschaft am Flughafen

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Deutsches Team in die USA gestartet

    von Markus Wolsiffer
    Video1:56
  4. Geschäftsmann mit Anzug und Uhr verstaut während eines Fluges Handgepäck im Gepäckfach eines Verkehrsflugzeugs. (Symbolbild)

    Kurz- und Mittelstrecken betroffen:Lufthansa bittet beim Handgepäckkoffer künftig zur Kasse

    mit Video0:24
  5. Flugzeug der Lufthansa

    Kurz- und Mittelstreckenflügen:Lufthansa streicht freien Handgepäckkoffer

    Video0:24
  6. Flugzeuge der Lufthansa und der Lufthansa CityLine stehen am Flughafen München.

    Kurzstreckenflüge betroffen:Lufthansa streicht 20.000 Flüge

    Video0:22
  7. Das Logo der Lufthansa ist am 15.042026 auf mehreren Flugzeugen auf dem Rollfeld des Flughafens Frankfurt am Main zu sehen

    Nach Polen, Norwegen und Co.:Lufthansa streicht 20.000 Kurzstreckenflüge

    mit Video0:22
  8. Lufthansa

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Lufthansa: "Zerrüttete Verhältnisse"

    Video5:55
  9. SGS Sievers Haller

    Nachrichten | heute journal:Lufthansa stellt Tochterfirma Cityline ein

    Video1:29
  10. ZDF-Korrespondent Stefan Schlösser

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:"Konzernführung zeigt maximale Härte"

    Video1:29
  11. Eine Bombardier CRJ-900 der Fluggesellschaft Lufthansa CityLine. (Archiv)

    Teures Kerosin, anhaltende Streiks:Lufthansa stellt Betrieb von Tochter Cityline sofort ein

    mit Video1:29
  12. ZDF-Börsenexpertin Valerie Haller

    Nachrichten | heute:"Für die Mitarbeiter kommt das unerwartet"

    Video1:10
  13. 16.04.2026, Hessen, Frankfurt/Main: Menschen sitzen in einem Wartebereich hinter Anzeigetafeln mit annullierten Flügen am Frankfurter Flughafen.

    Arbeitskampf trifft Airline:Lufthansa wird vierten Tag in Folge bestreikt

    Video0:20
  14. Schaltgespräch mit Patrick Schnieder

    Nachrichten | heute journal:Schnieder: Streik zum Jubiläum "schade"

    Video5:31
  15. ermany's Chancellor Friedrich Merz (2-L) and Lufthansa CEO Carsten Spohr (L) attend a ceremony marking Lufthansa's 100th anniversary in Frankfurt am Main, Germany, 15 April 2026.

    Nachrichten | heute journal:Lufthansa: Streik-Chaos zum 100. Jubiläum

    von Susanne Biedenkopf
    Video3:06
  16. TOPSHOTS

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:100 Jahre Lufthansa: Jubiläum mit Streiks

    von S. Schlösser / M. Wolsiffer
    Video1:34

100 Jahre Lufthansa

Ein Airbus A380 der Lufthansa startet vom Flughafen München.

Der "Kranich" feiert Geburtstag

Festakt in Frankfurt
Warum das Lufthansa-Jubiläum besonders ist
Tarifkonflikt bei Lufthansa
Streik-Chaos zum 100. Jubiläum

Neue Entwicklungen bei der Lufthansa

  1. Lufthansa

    Tarifstreit bei der Lufthansa:Lufthansa: "Zerrüttete Verhältnisse"

    Video5:55
  2. Blick auf drei Seitenruder von Flugzeugen mit dem Kranich-Logo der Lufthansa.

    Rekordjahr für den Kranich:Euphorie bei der Lufthansa - wäre da nicht die Golfkrise

    von Frank Bethmann
    mit Video0:26
  3. Das Logo der Lufthansa ist am 15.042026 auf mehreren Flugzeugen auf dem Rollfeld des Flughafens Frankfurt am Main zu sehen

    Nach Polen, Norwegen und Co.:Lufthansa streicht 20.000 Kurzstreckenflüge

    mit Video0:22
  4. Eine Bombardier CRJ-900 der Fluggesellschaft Lufthansa CityLine. (Archiv)

    Teures Kerosin, anhaltende Streiks:Lufthansa stellt Betrieb von Tochter Cityline sofort ein

    mit Video1:29

Rechte der Flugreisenden

Eine Frau geht mit einem Koffer durch den Hamburger Flughafen am 12.03.2026
FAQ

Welche Rechte habe ich als Fluggast?

Was Passagiere wissen sollten

  1. Geschäftsmann mit Anzug und Uhr verstaut während eines Fluges Handgepäck im Gepäckfach eines Verkehrsflugzeugs. (Symbolbild)

    Kurz- und Mittelstrecken betroffen:Lufthansa bittet beim Handgepäckkoffer künftig zur Kasse

    mit Video0:24
  2. Ein Lufthansa-Flugzeug startet vom Flughafen.
    FAQ

    Luftverkehr:Bundestag senkt Ticketsteuer bei Flügen

    mit Video1:32
  3. Der perfekte Flug

    Tipps und Tricks zur Reise:Wie man den perfekten Flug plant

    Video4:22
  4. Frau steht am Gepäckband eines Flughafens und greift nach einem Koffer.

    Gepäck am Flughafen verloren:Was tun, wenn der Koffer weg ist?

    von Julia Ludolf
    mit Video0:48