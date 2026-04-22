Seit Montag fallen bei Lufthansa täglich mehr als hundert Kurzstreckenflüge ins europäische Ausland weg. So spare man über 40.000 Tonnen Kerosin ein, sagt der Konzern.

Zahlreiche Kurzstreckenflüge der Lufthansa fallen seit Montag aus. Quelle: AFP

Lufthansa streicht 20.000 Kurzstreckenflüge bis Oktober - unter anderem wegen des angekündigten Aus von Regionaltochter Cityline. Seit Montag und bis Ende Mai fallen täglich 120 Verbindungen weg, wie der Konzern am Dienstagabend mitteilte. Ende April will er bekanntgeben, wie die "Flugplanoptimierung" ab Juni aussehen wird.

Ein Sprecher der Lufthansa erklärte gegenüber ZDFheute, dass die 20.000 gestrichenen Flüge vor allem auf das Aus der Tochter Cityline zurückgehen - aber nicht nur. Auch andere "unwirtschaftliche Kurzstreckenflüge" im Streckennetz der Lufthansa Group würden gestrichen. Mit der Streichung der Flüge spare Lufthansa 40.000 Tonnen Kerosin, dessen Preis sich seit Beginn des Iran-Kriegs verdoppelt habe, so Lufthansa in einer Mitteilung.

Lufthansa: Flüge nach Polen, Norwegen oder Irland betroffen

Mit den Anpassungen sinke die Zahl unwirtschaftlicher Kurzstreckenflüge. Das Lufthansa-Angebot soll über den Sommer über die sechs Drehkreuze Frankfurt, München, Zürich, Wien, Brüssel und Rom optimiert werden. Passagiere hätten so weiterhin Zugang zum weltweiten Streckennetz.

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Die ersten 120 täglichen Flugstreichungen mit Wirkung bis Ende Mai wurden laut Lufthansa am Montag umgesetzt. Die betroffenen Passagiere seien informiert worden. Die Strecken von Frankfurt nach Bydgoszcz und Rzeszow in Polen sowie nach Stavanger in Norwegen entfallen vorübergehend. Zehn Verbindungen innerhalb der Gruppe sollen über andere Airports laufen - betroffen sind Heringsdorf, Cork (Irland), Danzig (Polen), Ljubljana (Slowenien), Rijeka (Kroatien), Sibiu (Rumänien), Stuttgart, Trondheim (Norwegen), Tivat (Montenegro) und Breslau (Polen).

Teures Kerosin: Sommerflüge offenbar gesichert

Die Lufthansa überarbeitet angesichts der Absenkung ihrer Kapazitäten auch die mittelfristige Streckenplanung. Details sollen Ende April, Anfang Mai veröffentlicht werden. Für die nun im Sommerflugplan vorgesehenen Flüge erwartet der Konzern eine "weitgehende stabile Treibstoffversorgung".

Lufthansa hatte vergangene Woche überraschend das sofortige Aus für Cityline bekanntgegeben.

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Quelle: dpa, AFP, ZDF