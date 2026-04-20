Kerosin-Knappheit? Reiche sieht Versorgung gesichert

Trotz Warnungen vor Knappheit:Reiche sieht Kerosin-Versorgung in Deutschland gesichert
Die Internationale Energieagentur hatte vergangene Woche vor Flugstreichungen wegen drohenden Treibstoffmangels gewarnt. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche hält dagegen.
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hält trotz Warnungen vor Engpässen die Versorgungssicherheit in Deutschland mit Kerosin für Flugzeuge für gesichert. Im Deutschlandfunk sagte die CDU-Politikerin:
Sie reagierte damit auf eine Warnung des Chefs der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, wonach in Europa bereits im Mai Kerosin knapp werden könnte. Hintergrund sind die Folgen des Iran-Kriegs und der Konflikt um die wirtschaftlich wichtige Straße von Hormus.
Reiche: Raffinerien in Energiekrise nicht weiter belasten
Reiche betont in dem Zusammenhang die Bedeutung der Raffinerien in Deutschland. "Heute spreche ich mit der Branche darüber, wie wir nicht nur mit Vorräten umgehen, sondern Importe sicherstellen können und - auch das ist ein wichtiger Punkt - unsere Raffineriekapazitäten hochhalten können."
In Deutschland produzierten, übers Land verteilt, elf Raffinerien Kerosin. Am Montag findet ein Branchentreffen zum Thema Kerosin mit Versorgern, Flughäfen, Airlines und Verbänden statt.
Wichtig sei, die Raffinerien jetzt nicht weiter zu belasten, betonte Reiche. "Wenn ich Beteiligte in Berlin immer wieder über eine Übergewinnsteuer sprechen höre, treffen wir damit jene elf Raffinerien, die dafür sorgen, dass in Deutschland Kerosin, Benzin und Diesel vorhanden ist."
Klingbeil und Reiche streiten um Übergewinnsteuer
Reiche hatte Vorschläge der SPD zu Entlastungen der Verbraucher scharf kritisiert, vor allem eine Übergewinnsteuer auf kriegsbedingte Extraprofite der Mineralölkonzerne, für die sich Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) ausspricht.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte Reiche nach dem öffentlichen Schlagabtausch zur Zurückhaltung aufgerufen. "Wir arbeiten vertrauensvoll zusammen, mit dem Bundeskanzler sowieso, aber auch mit dem Bundesfinanzminister", sagte Reiche im Deutschlandfunk.
Ministerium: Großteil von Reserven bleibt unangetastet
Zur Stabilisierung der Märkte hat sich Deutschland bereits an einer IEA-Freigabe strategischer Ölreserven beteiligt. Im Rahmen einer ersten Freigabe werden laut Ministerium bis Ende April unter anderem 50.000 Tonnen Kerosin sowie 400.000 Tonnen Rohöl und 150.000 Tonnen Diesel angeboten. Der überwiegende Teil der Reserven bleibe aber unangetastet.
So lagere der Erdölbevorratungsverband (EBV) aktuell rund eine Million Tonnen Kerosin. Die EU-Kommission erarbeite zudem einen Plan, um die Versorgung an allen Flughäfen in der Europäischen Union im Blick zu behalten.
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