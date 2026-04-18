Schon ab Mai könnte es in Deutschland einen Kerosinmangel geben. Finanzminister Klingbeil (SPD) fordert dafür Vorbereitungen, unter anderem von Wirtschaftsministerin Reiche (CDU).

Neue Streiks bei der Lufthansa: Warum bei der Lufthansa derzeit wieder viele Flüge ausfallen erklärt Valerie Haller an der Frankfurter Börse. 09.04.2026 | 1:33 min

Angesichts eines möglichen Kerosinmangels in Deutschland als Folge des Iran-Kriegs hat Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) gefordert, die Versorgung sicherzustellen. "Wir müssen die Warnungen vor Kerosinknappheit sehr ernst nehmen", sagte Klingbeil dem "Spiegel". "Für mich ist klar: Wir sollten nicht nur das Preisproblem angehen, sondern müssen jederzeit auch die Versorgungssicherheit im Blick haben."

Der Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, hatte kürzlich gewarnt, in Europa könnte bereits im Mai Flugzeugbenzin knapp werden. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sagte am Donnerstag, in Deutschland gebe es momentan keinen Mangel an Kerosin, der Flugzeugtreibstoff werde auch in deutschen Raffinerien produziert.

Klingbeil: Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben

Der Mineralölwirtschaftsverband Fuels und Energie erklärte, aktuell gebe es keine Versorgungsengpässe, die Lage müsse aber "permanent" neu bewertet werden. Finanzminister Klingbeil befürchtet länger anhaltende Auswirkungen durch den Iran-Krieg.

Wir sind in einer Situation, die ähnlich herausfordernd ist wie die Energiekrise nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Die Beratungen haben mir nochmal gezeigt, dass diese Krise größer und hartnäckiger ist, als viele glauben. „ Finanzminister Lars Klingbeil (SPD)

Die Beratungen hätten dem Finanzminister gezeigt, "dass diese Krise größer und hartnäckiger ist, als viele glauben." Klingbeil betonte daher auch: "Wir müssen das Land resilienter machen, weniger abhängig von fossilen Energieimporten." Der Iran-Krieg zeige, dass das eine zentrale Frage für das Land sei. "Deshalb drängen wir darauf, den Ausbau der erneuerbaren Energien weiter voranzutreiben und machen Tempo beim Netzausbau."

Quelle: AFP