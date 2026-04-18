Straße von Hormus: Iran macht Öffnung rückgängig

Iran macht die angekündigte Öffnung der Straße von Hormus wieder rückgängig. Als Grund wird die anhaltende Blockade iranischer Häfen durch die USA angeführt.

Auf, zu, auf, zu: Das Ringen um die Öffnung der Meerenge von Hormus geht weiter. Derweil warten die Tanker auf Durchfahrt. (Archivbild) Quelle: dpa

Iran macht die angekündigte Öffnung der Straße von Hormus nach einem Tag wieder rückgängig. Das teilte ein Sprecher des Hauptquartiers der Streitkräfte laut Nachrichtenagentur Fars mit. Als Grund nannte er eine anhaltende Blockade iranischer Häfen durch die USA.

In der Erklärung heißt es weiter, Iran habe einer kontrollierten Durchfahrt einer begrenzten Anzahl von Öltankern und Handelsschiffen durch die Straße von Hormus zugestimmt. Die USA hätten dagegen ihre Blockade fortgesetzt.

Aus diesem Grund sei die Kontrolle über die Straße von Hormus wieder in den früheren Zustand zurückgekehrt: Die strategisch wichtige Meerenge unterliege der strengen Verwaltung und Kontrolle der Streitkräfte. Daran ändere sich nichts, solange die Vereinigten Staaten die uneingeschränkte Bewegungsfreiheit von Schiffen von Iran zu ihrem Bestimmungsort und von ihrem Bestimmungsort zurück nach Iran nicht wiederherstellten.

Trump: Blockade der Häfen wird bestehen bleiben

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor auf der Plattform Truth Social geschrieben, die Blockade bleibe "bis zum vollständigen Abschluss unserer Vereinbarungen mit Iran" bestehen.

"Vielleicht werde ich sie nicht verlängern, aber die Blockade der iranischen Häfen wird bestehen bleiben", bekräftigte Trump vor Journalisten an Bord der Air Force One. Und weiter:

Die Blockade bleibt, und leider müssen wir dann wieder anfangen, Bomben abzuwerfen. „ Donald Trump, US-Präsident

Iran droht mit erneuter Schließung der Straße von Hormus

Das wiederum war auf Widerstand Irans gestoßen. Parlamentspräsident und Chefunterhändler Mohammed Bagher Ghalibaf hatte in den sozialen Medien erklärt, die für den weltweiten Ölhandel extrem wichtige Straße von Hormus werde "nicht offen bleiben", sollte die Blockade der USA andauern. Teheran hatte die Meerenge nur kurz zuvor wieder geöffnet.

Bei der Fortsetzung der Blockade wird die Straße von Hormus nicht offen bleiben. „ Mohammad Bagher Ghalibaf, iranischer Parlamentspräsident

Für die Durchfahrt durch die Meerenge sei eine Genehmigung Irans notwendig.

Wie rasch kann Schifffahrt sich normalisieren

Außenminister Abbas Araghtschi zufolge galt dies für Handelsschiffe für den Rest einer anderen, zehntägigen Waffenruhe, die am Donnerstag zwischen Israel und dem Libanon vereinbart worden war. Es herrschte jedoch Unsicherheit darüber, ob und wenn ja, wie schnell sich die Schifffahrt normalisiert.

Teheran hat verkündet, die Straße von Hormus nach wochenlanger Blockade wieder zu öffnen. Bereits kurz nach der Ankündigung fiel der Ölpreis um gut zehn Prozent. 17.04.2026 | 1:26 min

Schiffskonvoi kehrt vor der Straße von Hormus um

Eine Gruppe von rund 20 Handelsschiffen hatte in der Nacht den Versuch abgebrochen, die Straße von Hormus zu passieren. Schiffsbewegungsdaten zufolge sind die meisten Schiffe, darunter Containerschiffe, Massengutfrachter und Tanker, wieder umgekehrt. Der Grund dafür ist zurzeit unklar.

Wie der Sender CNN unter Berufung auf Verkehrsdaten berichtet, passierten seit der offiziellen Freigabe durch Teheran lediglich fünf Frachtschiffe und ein leeres Kreuzfahrtschiff die Meerenge, jedoch keine Öltanker.

Auf die Öffnung der Straße von Hormus hatte auch die Wirtschaft gehofft. ZDF-Börsenexpertin Valerie Haller erklärt, wie die Börse auf die neusten Entwicklungen reagiert. 17.04.2026 | 0:56 min

Der Iran hatte die Wasserstraße nach Beginn der militärischen Auseinandersetzungen mit Israel und den USA am 28. Februar 2026 gesperrt. Die vorübergehende Öffnung hatte Teheran jedoch an Bedingungen geknüpft. Schiffe mussten eine Genehmigung der iranischen Revolutionsgarden (IRGC) einholen und auf fest vorgegebenen Routen verbleiben. Unklar ist, ob sie auch eine Maut zahlen müssen.

Datenfirma: Schiffsverkehr in Straße von Hormus bleibt eingeschränkt

Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus beschränkte sich nach Angaben der Datenfirma Kpler währenddessen weiterhin auf Korridore, für deren Passage eine Genehmigung nötig ist. Ein solches Lagebild hatte sich am Freitagabend (Ortszeit) ergeben, wie das Unternehmen mitteilte.

Zugleich warnte der Datendienst, dass die zugrundeliegende Versorgungslage angespannt bleibe und eine "vollständige Normalisierung von Handel und Vertrauen eher Monate als Wochen dauern dürfte".

Die USA und Iran blockierten bisher beide die Straße von Hormus. Heute berät eine Koalition der Willigen in Paris, wie zur Sicherung der wichtigen Meerenge beigetragen werden kann. 17.04.2026 | 1:45 min

Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar war die Straße von Hormus, durch die normalerweise rund ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssiggastransports verläuft, de facto durch die iranischen Revolutionsgarden weitgehend gesperrt. Die Blockade hat weltweit die Preise für Öl und Flüssiggas in die Höhe getrieben.

Quelle: AFP, Reuters, dpa