Israel: Regierung legt Plan für vorgezogene Neuwahlen vor

Israels Regierung treibt die Auflösung des Parlaments voran und ebnet den Weg für vorgezogene Wahlen. Eine Abstimmung könnte im Mai erfolgen.

In Israel wird in diesem Jahr ein neues Parlament gewählt. Quelle: EPA/ABIR SULTAN

Die Regierungskoalition in Israel hat einen Antrag auf Auflösung des Parlaments gestellt und damit den Weg für vorgezogene Neuwahlen geebnet. "Die 25. Knesset wird vor Ablauf ihrer Amtszeit aufgelöst", erklärte die Likud-Partei von Regierungschef Benjamin Netanjahu am Mittwoch.

Die Wahl für ein neues Parlament würde an einem vom Knesset-Ausschuss festgelegten Termin stattfinden, der "frühestens 90 Tage nach Verabschiedung dieses Gesetzes liegen darf", hieß es demnach weiter.

Der Gesetzentwurf wurde von der Likud-Partei veröffentlicht und von den Vorsitzenden der sechs Fraktionen unterzeichnet, die gemeinsam die Mehrheit im Parlament bilden. Israelischen Medienberichten zufolge könnte der Gesetzentwurf am 20. Mai zur Abstimmung gebracht werden.

Oppositionschef: Sind bereit für Neuwahl

Oppositionsführer Jair Lapid erklärte, er und sein Verbündeter seien bereit, sich bei einer vorgezogenen Abstimmung zur Wahl zu stellen. "Wir sind gemeinsam bereit", schrieb Lapid im Onlinedienst X und bezog sich dabei auf seine neue Allianz "Bejahad" (Gemeinsam), die er Ende April mit dem ehemaligen Regierungschef Naftali Bennett gegründet hat.

Die zwei früheren Ministerpräsidenten Bennett und Lapid wollen Israels Premier Netanjahu herausfordern und schließen sich zu einem Bündnis zusammen. 27.04.2026 | 0:45 min

Mit dem neuen Bündnis hofft die Opposition, Netanjahu in der nächsten Wahl zu schlagen - die nun bereits Ende August stattfinden könnte. Die vierjährige Amtszeit der Netanjahu-Regierung nähert sich ihrem Ende. Einige ultraorthodoxe Koalitionspartner des Regierungschefs haben ihn aufgefordert, die Wahlen etwas früher, Anfang September, abzuhalten.

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Quelle: AFP, AP