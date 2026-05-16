Gaza: Hamas-Chef al-Haddad bei israelischem Angriff getötet

Israels Armee hat den militärischen Führer der Hamas getötet. Iss al-Did al-Haddad gilt als einer der wichtigsten Drahtzieher des Terrorangriffs auf Israel am 7. Oktober 2023.

Israel hat den Militärchef der Hamas al-Haddad bei einem Luftangriff im Gazastreifen getötet. Sieben weitere Menschen starben durch den Angriff. 16.05.2026 | 0:21 min

Der Militärchef der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas, Iss al-Did al-Haddad, ist bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen getötet worden. Seine Familie und Vertreter der Terrororganisation haben bestätigt, dass al-Haddad, seine Frau sowie eine seiner Töchter bei dem israelischen Angriff in einem Stadtteil von Gaza am Freitag ums Leben gekommen seien.

Israels Armee und der Inlandsgeheimdienst Schin Bet hatten am Samstag den Tod des Kommandeurs bekanntgegeben.

Mitteilung der israelischen Streitkräfte Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Am Freitagabend hatte es mindestens zwei israelische Luftangriffe in der Stadt Gaza gegeben - einen auf ein Wohnhaus und einen auf ein Fahrzeug. Einer davon galt nach israelischen Angaben al-Haddad. Die Nachrichtenagentur AP berichtet unter Berufung auf Klinikangaben von sieben Toten und Dutzenden Verletzten.

Seit mehr als einem halben Jahr gilt im Gazastreifen eine Waffenruhe. Trotzdem kommt es immer wieder zu tödlichen Vorfällen. 23.04.2026 | 1:35 min

Israel: Al-Haddad war Architekt hinter Hamas-Massaker

Al-Haddad gilt als einer der Kommandeure des Terrorüberfalls vom 7. Oktober 2023. Nach israelischen Angaben übernahm er das Kommando über die Kassam-Brigaden, nachdem sein Vorgänger Mohammed al-Sinwar vor einem Jahr bei einem israelischen Angriff getötet worden war.

Das israelische Verteidigungsministerium hatte am Freitag mitgeteilt, Al-Haddad sei verantwortlich für die Ermordung und Entführung von zahlreichen israelischen Zivilisten und Soldaten gewesen.

Er hat unsere Geiseln in brutaler Gefangenschaft gehalten. „ Mitteilung des israelischen Verteidigungsministeriums

Al-Haddad habe Terroranschläge auf Israels Streitkräfte organisiert "und sich geweigert, die von US-Präsident Donald Trump vorgelegte Vereinbarung für eine Entwaffnung der Hamas und eine Entmilitarisierung des Gazastreifens umzusetzen", hieß es weiter.

Israel hat den Grenzübergang zwischen Ägypten und Gaza in Rafah teilweise geöffnet. Wie geht es in dem Küstenstreifen weiter? 03.02.2026 | 31:26 min

Zweite Phase der Waffenruhe sieht Hamas-Entwaffnung vor

Die Hamas und ihre Verbündeten hatten mit ihrem Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 den Krieg im Gazastreifen ausgelöst. Bei den Massakern an dem Tag töteten die Islamisten rund 1.200 Menschen und verschleppten mehr als 250 in den Gazastreifen. Israel startete als Reaktion darauf massive Angriffe auf den Gazastreifen. In den zwei sich anschließenden Kriegsjahren wurden nach nicht überprüfbaren Hamas-Angaben mehr als 70.000 Palästinenser getötet.

Eine maßgeblich von den USA vermittelte Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas ist seit Oktober 2025 in Kraft. Beide Seiten werfen sich immer wieder Verstöße vor. Die derzeitige zweite Phase der Waffenruhe sieht vor, dass die Hamas ihre Waffen abgibt, um erneute Massaker wie das vom 7. Oktober auszuschließen. Bisher ist dies aber nicht geschehen.

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Quelle: AFP, AP, dpa