Wie der Iran-Krieg schon jetzt unseren Alltag beeinflusst

Verändern oder verzichten?:Wie der Iran-Krieg unseren Alltag beeinflusst
von Jasmin Astaki-Bardeh
Gestiegene Energiekosten stellen die Deutschen vor Herausforderungen - und belohnen Flexibilität. Wie sich unser Verhalten durch die Folgen des Iran-Kriegs schon jetzt verändert.
Das frisst enorm Sprit: Rund 200 Kilometer fahren die Handwerker der Klempnerei Smejkal - jeden Tag. Sie verkleiden Fassaden, Dächer und installieren aufwändige Abwässerungssysteme. Ihre Baustellen liegen oft weit entfernt von ihrem zentralen Lager in Heidenheim an der Brenz in Baden-Württemberg.
Für Meister Robert Smejkal, der den Familienbetrieb seit mehr als 30 Jahren führt, ist Benzin aktuell ein extremer Kostenfaktor. Die Sperrung der Straße von Hormus belastet seinen Betrieb doppelt: Tanken ist so teuer wie nie - und die Baustoffe auch. "Bei Materialien wie Styropor oder Styrodur ist auch ein gewisser Öl-Anteil dabei. Und wenn der Preis für das Öl steigt, steigen die Preise der Dämmmaterialien auch."
Der stockende Schiffsverkehr in der Straße von Hormus lähmt die deutsche Wirtschaft in ohnehin unsicheren Zeiten. Smejkal muss seit Jahren eingeschliffene Abläufe anpassen, damit sein Betrieb überlebt: Perspektivisch möchte er auf Elektromobilität umstellen und Solaranlagen auf dem Firmendach installieren. "Dass uns wenigstens im Sektor Mobilität keine so großen Preisschwankungen ins Haus stehen, wie momentan", sagt Smejkal.
Analyse: Iran-Krieg beeinflusst Konsumverhalten europaweit
Seine Erfahrungen passen zu den Ergebnissen einer Auswertung des Marktforschungsinstituts YouGov. Demnach wirken sich die steigenden Kosten europaweit auf das Konsumverhalten der Menschen aus - und zwingen Verbraucher zu strategischerem Einkaufen.
"Krisen und Kriege wie der Iran-Konflikt verstärken strukturelle Veränderungen im europäischen Konsumgütermarkt", sagt Stefan Lohmann, Senior Consultant bei YouGov.
Verhalten ändern oder abrupt verzichten?
In mehreren europäischen Ländern berichten Haushalte demnach zunehmend von Schwierigkeiten, Ausgaben für Energie, Mobilität und Lebensmittel zu stemmen. Verbraucher reagierten darauf allerdings nicht mit abruptem Verzicht, sondern mit einer "zunehmend differenzierten und selektiven Steuerung ihres Einkaufsverhaltens".
Viele rechnen laut der Analyse damit, in naher Zukunft Einschnitte vornehmen zu müssen. Das betrifft insbesondere jene Verbraucher, die bereits zuvor ihr Budget anpassen mussten. Allein die Erwartung wirkt als Treiber für Preisbewusstsein und Zurückhaltung beim Konsum.
Autohäuser: Elektroautos beliebter denn je
Ein Beispiel für Verhaltensänderungen: Bei vielen steigt derzeit das Interesse an nicht-fossilen Energieträgern deutlich. Autohäuser berichten von einem regelrechten Run auf Elektromobilität:
Wer nicht mit dem Auto fahren kann, steigt unter Umständen auf das Fahrrad um. "Ich könnte es mir zwar leisten, weiter [mit dem Auto] zu fahren. Aber ich mache es nicht, aus Trotz, damit die Mineralölkonzerne nicht noch mehr mit der Not verdienen", schildert Radfahrer Angelo in Böblingen ZDFheute. "Jetzt ist die Politik gefragt."
Expertin: Welt der sicheren Lieferketten ist vorbei
Handwerksmeister Robert Smejkal versucht, gelassen zu bleiben: "Irgendwann lernt man auch, mit Krisen umzugehen. Mein ganzes Berufsleben ging das jetzt schon so. Von daher wächst mir da jetzt kein graues Haar mehr."
Auch Ökonomen schätzen, dass sich in den aktuellen weltpolitischen Krisenzeiten viele Unternehmen neu sortieren müssen. Dabei zahlt sich Flexibilität aus: "Pauschale Lösungen gibt es keine, aber man müsste vielleicht mehr Lagerhaltung betreiben, über preisliche Absicherungen nachdenken oder verschiedene Lieferanten aufbauen, um nicht nur auf eine Quelle angewiesen zu sein", erklärt Samina Sultan vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln.
Denn: Die Illusion, dass man in eine Welt zurückkehre, in der man sich so wenig Sorgen machen muss, in der alle Lieferketten gesichert sind, sei passé.
Jasmin Astaki-Bardeh ist Reporterin im ZDF-Landesstudio Baden-Württemberg.
Mit Material von dpa.
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