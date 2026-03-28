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Wirtschaft

Spritpreise aktuell: So viel kosten Diesel und Benzin

Grafiken

Osterferien in vielen Bundesländern:Spritpreise aktuell: So viel kosten Diesel und Benzin

von Robert Meyer, Moritz Zajonz

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Durch den Iran-Krieg sind die Spritpreise in Deutschland in die Höhe gestiegen. Wie viel Benzin und Diesel aktuell kosten, sehen Sie in unserer Grafik.

Eine Tankstelle bei Nacht, darüber eine Grafik zu den Spritpreisen in Deutschland

Steigende Preise für Benzin, Diesel und Kerosin setzen die Wirtschaft unter Druck.

26.03.2026 | 2:13 min

Sprunghaft sind die Kraftstoffpreise in Deutschland nach Beginn des Kriegs gegen Iran gestiegen. Diesel war fast so teuer wie nach Beginn der Invasion Russlands in die Ukraine vor vier Jahren.

Benzinpreise und Dieselpreise: So teuer sind die Kraftstoffe

Wie sich die Benzinpreise in Deutschland entwickeln, können Sie in unserer täglich aktualisierten Grafik sehen.

Mithilfe der Buttons können Sie sich auch die Entwicklung seit 2022 anschauen und die aktuellen Preise pro Liter mit den Kosten damals vergleichen.

Spritpreis

ZDFheute Infografik

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Tankstellen müssen Preise für Benzin und Diesel melden

Betreiber von Tankstellen in Deutschland müssen die Preise für Diesel, Super E5 sowie Super E10 sofort an die sogenannte Markttransparenzstelle melden.

Diese gibt die Daten zum Beispiel an Vergleichsportale weiter. Diese Zahlen fasst ZDFheute in diesem Artikel zusammen. In der Grafik wird der mittlere Preis für die verschiedenen Kraftstoffarten an den rund 15.000 Tankstellen in Deutschland gezeigt.

Über dieses Thema berichtete das ZDF in mehreren Sendungen, unter anderem im ZDF-Mittagsmagazin am 26.03.2026 ab 12 Uhr.
Themen
EnergiekriseInflation

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