Spritpreise: Lässt sich durch E10 Geld sparen?

Die hohen Preise an den Tankstellen spüren Autofahrer drastisch. Dabei ist Benzin-Kraftstoff E10 in der Regel und im Vergleich noch am günstigsten. Lässt sich damit Geld sparen?

E10-Kraftstoff ist gewöhnlich billiger als E5. Lohnt sich das E10-Tanken angesichts hoher Spritpreise? Quelle: ddp

Viele Mythen ranken sich um den Kraftstoff E10. Diesem ist ein Anteil Bioethanol beigemischt. Alternativ gibt es auch E5 oder Super 95, bei dem nur bis zu fünf Prozent Bioethanol drinstecken. Lässt sich durch E10 an der Zapfsäule Geld sparen? Oder macht der Kraftstoff den Motor kaputt? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Warum gehen Preise an der Tankstelle oft schneller nach oben als nach unten? Günter Friedl, Vorsitzender des Fachverbandes Tankstellengewerbe Bayern, gibt Antworten. 08.04.2026 | 3:29 min

Ist die Reichweite beim Fahren mit E10 geringer als bei E5/95?

Ja, aber minimal. Experten rechnen mit einer verringerten Reichweite von einem Prozent bei E10 gegenüber E5. Das wäre ein Kilometer auf 100 Kilometer - also vernachlässigbar. Andere Faktoren wie Fahrweise, Wetter und Reifendruck haben einen deutlich größeren Einfluss auf den Verbrauch als die Wahl zwischen E5 und E10.

Inwieweit verringert die kleinere Reichweite den Kostenvorteil von E10?

Zunächst muss man wissen: Der Preisvorteil von E10 gegenüber der Variante Super E5 liegt meist zwischen 3 und 6 Cent pro Liter. Bei einer Tankfüllung von 50 Litern ergibt sich also eine Ersparnis von etwa 1,50 Euro bis 3 Euro. Die geringere Reichweite oder der Mehrverbrauch dagegen ist minimal. Der Mehrverbrauch liegt bei etwa 1 bis 1,5 Prozent. Dieser Mehrverbrauch ist jedoch so gering, dass er die Kostenersparnis kaum schmälert. Die Faustregel besagt: Ab einem Preisunterschied von 3 Cent pro Liter lohnt sich E10 gegenüber E5.

Über Ostern sind die Benzinpreise trotz neuer Preisregel weiter gestiegen. "Die Menschen wissen teilweise nicht mehr, wie sie sich den Weg zur Arbeit finanzieren können“, Sebastian Roloff, SPD wirtschaftspolitischer Sprecher. 07.04.2026 | 4:49 min

Kann man zwischen E10 und E5 wechseln?

Ja, das kann man, wenn der Motor oder das Auto für E10 freigegeben sind. Bei älteren Autos vor dem Zulassungsjahr 2011 sollte man vorsichtshalber im Handbuch nachschauen. Wer auf Nummer sicher gehen will, der sollte insbesondere bei Oldtimern und älteren Automodellen bei E5 bleiben. Auch wenn das Auto viel steht und wenig gefahren wird, sollte man lieber mit E5 betanken. Denn Bioethanol kann bei langen Standzeiten Wasser binden. Im Alltagsgebrauch ist das allerdings vernachlässigbar.

Spritpreis ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Was ist dran an Erzählungen, dass E10 den Motor kaputtmacht?

Die Mythen um den Kraftstoff E10 halten sich seit seiner Einführung im Jahr 2011 hartnäckig. Sie sind jedoch größtenteils unbegründet. Studien von ADAC und TÜV zeigen, dass E10 für die große Mehrheit der Fahrzeuge sicher ist - und Vorteile in der CO2-Bilanz bietet. Über 90 Prozent der benzinbetriebenen Autos in Deutschland vertragen E10 problemlos. Fast alle Autos ab Baujahr 2012 sind E10-tauglich.

Dem ADAC sind keine Fälle bekannt, in denen E10-taugliche Motoren durch E10 Schäden erlitten haben. Ausnahmen: Bei sehr alten Fahrzeugen (vor 2011) oder Oldtimern kann der höhere Ethanolanteil Aluminium oder Gummidichtungen angreifen. Im Zweifel sollte man in der Betriebsanleitung des Autos nachlesen, ob der Motor E10 verträgt oder nicht.

Dieser sei "ökonomisch verkehrt", so Wirtschaftsweisin Schnitzer. Es wäre "eine gute Stunde", um ein Mobilitätsgeld einzuführen. Die gesetzlichen Voraussetzungen seien geschaffen. 07.04.2026 | 5:31 min

Ist E10 umweltschädlich?

Bioethanol wird aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Die Pflanzen binden beim Wachstum CO2, das bei der Verbrennung wieder freigesetzt wird. Dadurch ist die CO2-Bilanz günstiger als bei fossilem Benzin (E5). Nach Angaben der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung bringt E10 gegenüber reinem Benzin eine deutliche Treibhausgaseinsparung. Damit fällt die Umweltbilanz für E10 besser aus als für E5.

Allerdings machen Umweltverbände wie Greenpeace auf ein anderes Problem aufmerksam. Sie kritisieren, dass der Anbau von Energiepflanzen mit Flächen konkurriert, die für Lebensmittelproduktion genutzt werden könnten.

Wie sieht es im Urlaub aus, gibt es in anderen EU-Ländern überhaupt eine Auswahl?

E10 ist mittlerweile in vielen Ländern der EU verfügbar. Sollte das nicht der Fall sein, lässt sich das Auto problemlos mit E5 betanken. Denn auch ein Wechsel beider Benzinarten schadet den Autos nicht, sofern deren Motoren für E10 freigegeben sind.

In POlen gilt jeden Tag eine neue Obergrenze für die Preise an der Tankstelle. Auch Mehrwert- und Energiesteuer wurden gesenkt. 31.03.2026 | 1:32 min