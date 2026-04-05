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Wirtschaft

Spritpreis: Befürchtung des ADAC "bestätigt sich zusehends"

2,43 Euro für einen Liter Diesel:Spritpreis: Befürchtung des ADAC "bestätigt sich zusehends"

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An den Zapfsäulen bleiben die Kosten hoch: Der Preis für Diesel steigt immer weiter - und lag zuletzt bei über 2,40 Euro. Der ADAC sieht eine Befürchtung "zusehends" bestätigt.

Benzinpreise an einer Tankstelle in München sind zu sehen.

Wegen der weiter hohen Spritpreise steht die Koalition unter Druck: Weitere Maßnahmen zur Entlastung der Autofahrer werden gefordert.

03.04.2026 | 1:44 min

Der ADAC zieht bisher ein negatives Fazit zum ersten Maßnahmenpaket der Bundesregierung gegen die hohen Spritpreise. Seit Mittwoch dürfen diese nur noch einmal täglich erhöht werden.

Der Automobilclub erklärte, trotz der Regelung gingen die Kraftstoffpreise weiterhin nur nach oben. Die Befürchtung, "dass Mineralölkonzerne die einmal tägliche Erhöhungsmöglichkeit für einen Risikozuschlag nutzen könnten, bestätigt sich zusehends", hieß es.

Rekordpreise am Osterwochenende

Die Spritpreise für Diesel und Super E10 in Deutschland waren am Osterwochenende erneut gestiegen. Wie der ADAC mitteilte, mussten Autofahrer am Samstag im Schnitt 2,425 Euro für einen Liter Diesel zahlen. Der bisherige Rekordpreis wird damit inzwischen um mehr als 10 Cent übertroffen.

Spritpreis

ZDFheute Infografik

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Für einen Liter Super E10 wurden am Samstag 2,184 Euro fällig. Das ist nach Angaben des ADAC ein neues Jahreshoch und nur noch 1,9 Cent vom Höchststand 2022 entfernt.

Preise für Diesel und E10 hoch - trotz Spritpreisregel

Die Spritpreise an den Tankstellen dürfen inzwischen nur noch einmal täglich um 12:00 Uhr mittags erhöht werden. Vorbild für diese Maßnahme war Österreich, dort wird schon lange so verfahren. Seit der Einführung der neuen Regelung liegt das Preisniveau jeweils höher als am Tag zuvor.

Seit heute dürfen Tankstellen nur einmal täglich um 12 Uhr die Preise erhöhen. Preissenkungen sind jederzeit erlaubt.

Seit wenigen Tagen dürfen Tankstellenbetreiber ihre Spritpreise nur noch einmal am Tag ändern. Ob die hohen Spritpreise dadurch begrenzt werden können, ist allerdings unklar.

01.04.2026 | 1:50 min

Auch am Ostersonntag nutzten die Mineralölkonzerne die einzige Möglichkeit zur Preiserhöhung für deutliche Aufschläge. Der durchschnittliche Preis für einen Liter Super E10 erhöhte sich um die Mittagszeit um 7,1 Cent auf durchschnittlich 2,239 Euro. Der Diesel-Preis überbot diese Erhöhung sogar noch und verteuerte sich um 7,3 Cent auf 2,488 Euro.

Bahn ICE

Der Osterreiseverkehr läuft auf Hochtouren. Wegen der hohen Spritpreise steigen viele vom Auto auf die Bahn um. Die sagt, sie sei vorbereitet und setze längere Züge ein.

03.04.2026 | 0:11 min

Damit waren die Preise am Sonntag wieder höher als noch am Samstag zur selben Zeit. Das dürfte auch für die Tagesdurchschnittspreise gelten.

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Über die Spritpreisentwicklung berichtete das ZDF in verschiedenen Sendungen, unter anderem bei heute Xpress am 03.04.2026 ab 23 Uhr und den heute-Nachrichten am 01.04.2026 ab 19 Uhr.

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