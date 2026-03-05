Die Preise für Diesel und Benzin sind so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Woran liegt das? Und sind die Vorwürfe gegen Ölkonzerne berechtigt?

05.03.2026

Mehr als zwei Euro pro Liter Diesel und Benzin - der Iran-Krieg sorgt für Unmut an deutschen Zapfsäulen. Die Versorgung ist zwar gesichert, doch bei einem längeren Konflikt könnte es noch teurer werden. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Warum sind Diesel und Benzin gerade so teuer?

Auslöser für die hohen Preise sind der Iran-Krieg und die faktische Sperrung der Straße von Hormus vor der Küste des Landes. Durch den wichtigen Schifffahrtsweg wird normalerweise gut ein Fünftel des weltweiten Rohöls transportiert. In der Folge stieg der Preis für die Rohölsorte Brent um etwa zwölf Prozent.

Im Unterschied zur Energiepreis-Krise 2022 infolge des Ukraine-Kriegs resultiere daraus für Deutschland jedoch kein Versorgungsproblem, sagt ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski.

Wir haben nur das Preisproblem. „ Carsten Brzeski, ING-Chefvolkswirt

05.03.2026

Wie setzt sich der Spritpreis zusammen?

Der Preis für Diesel und Benzin setzt sich in Deutschland aus mehreren Bestandteilen zusammen. Ein großer Teil entfällt auf staatliche Abgaben. So schlägt die Energiesteuer pauschal bei Diesel mit 47,0 Cent und bei Benzin mit 65,4 Cent pro Liter zu Buche.

Dazu kommt die staatliche CO2-Abgabe, die in diesem Jahr weiter gestiegen ist. Pro Liter Benzin kommen bis zu 18,6 Cent und pro Liter Diesel bis zu 20,5 Cent hinzu. Wie auf die meisten Produkte zahlen Verbraucherinnen und Verbraucher zudem auch auf Kraftstoffe 19 Prozent Mehrwertsteuer.

Der Rest des Preises entfällt auf die Kosten und Gewinne der Mineralölindustrie. Dazu gehört auch das zurzeit teure Rohöl.

In einigen EU-Ländern, wie zum Beispiel Luxemburg, ist Tanken deutlich günstiger, weil sich der Spritpreis dort anders zusammensetzt. Gründe sind hier eine geringere Mehrwertsteuer von 17 Prozent, staatlich regulierte Maximalpreise und eine niedrigere Energiesteuer.

Steigen die Spritpreise weiter?

Wie teuer Diesel und Benzin in den kommenden Wochen werden, hängt maßgeblich vom Rohölpreis ab. Der könnte weiter steigen, wenn der Konflikt in der Golfregion noch deutlich länger dauert.

Dass die Preise bei einer Beruhigung des Konflikts ebenso schnell wieder fallen, ist jedoch unwahrscheinlich. In solchen Situationen ist laut ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann häufig ein "Rakete-und-Feder"-Mechanismus zu beobachten: Die Spritpreise steigen zwar schnell zusammen mit den Ölpreisen an - wie eine Rakete. Doch wenn die Ölpreise sinken, ziehen die Mineralölkonzerne erst sehr viel später nach - die Spritpreise fallen also langsam wie eine Feder.

04.03.2026

Wie bildet sich der Ölpreis?

Der Ölpreis orientiert sich weltweit stark am Handel mit sogenannten Terminkontrakten (Futures) an Rohstoffbörsen. Dabei vereinbaren Käufer und Verkäufer heute einen Preis für eine bestimmte Menge Öl, die zu einem festgelegten Zeitpunkt in der Zukunft geliefert werden soll.

Geopolitische Risiken wie der Iran-Krieg sorgen für höhere Preise, da Unsicherheit über das zukünftige Angebot herrscht.

04.03.2026

Sind die Preissteigerungen unverhältnismäßig hoch?

Ja, sagt der ADAC. Die Mineralölwirtschaft gebe den gestiegenen Rohöl-Preis an die Verbraucher weiter, noch bevor die Kosten angefallen seien, kritisiert er. Denn die Tanklager seien noch mit Kraftstoffen gefüllt, die zu niedrigeren Preisen erworben wurden.

04.03.2026

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat eine kartellrechtliche Prüfung der Preissprünge an deutschen Tankstellen infolge des Iran-Kriegs angekündigt. Darüber sei sie mit dem Bundeskartellamt im intensiven Austausch.

Der Wirtschaftsverband Fuels und Energie, der die Mineralölindustrie vertritt, begründete die aktuell hohen Spritpreise für Verbraucher mit deutlich höheren Kosten für Tankstellen beim Einkauf. Diese seien um gut ein Drittel gestiegen.

Kommt ein neuer Tankrabatt?

Von Juni bis August 2022 hatte der Staat die Steuern auf Diesel und Benzin deutlich gesenkt, um die Autofahrer angesichts der hohen Preise zu entlasten. Damals hatte es auch deutliche Kritik gegeben, dass die Erleichterung die Verbraucher nur teilweise erreicht habe.

Bundeswirtschaftsministerin Reiche sagte am Mittwoch, dass eine erneute Spritpreisbremse aktuell nicht auf der Agenda stehe.