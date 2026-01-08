Spritpreise im Vergleich: Wo war Tanken 2025 am teuersten?

Wie teuer die Spritpreise sind, hängt auch davon ab, wo man tankt. In welchen Regionen es 2025 besonders teuer war - und wo man sparen kann.

Je nach Region muss beim Tanken in Deutschland unterschiedlich tief in die Tasche gegriffen werden, zeigt eine Auswertung des Kartellamts. 08.01.2026 | 0:38 min

Die Menschen in Südostbayern und in der Grenzregion zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt haben vergangenes Jahr an der Tankstelle am tiefsten in die Tasche greifen müssen.

Sie zahlten für Superbenzin der Sorte E5 im Schnitt zwischen 1,78 und 1,79 Euro, wie das Bundeskartellamt mitteilte. Das waren rund acht Cent mehr als in der günstigsten Region, dem Berliner Norden, wo es im Jahresschnitt 1,70 bis 1,71 Euro waren.

2025 ist das dritte Jahr in Folge mit sinkenden Spritpreisen. Laut ADAC ist der Kraftstoff Super E10 etwa fünf Cent billiger als letztes Jahr, trotzdem bleibt Tanken relativ teuer. 16.12.2025 | 0:25 min

Hohe Spritpreise an bayerischer Grenze

Das Bundeskartellamt berechnet die Preise jeweils für Postleitzahlenbereiche - also Gegenden, deren Postleitzahl mit den zwei gleichen Zahlen beginnt. Die beiden teuersten begannen mit den Ziffern 83 beziehungsweise 38, der billigste mit 13.

Gerade die teure Gegend im bayerischen Südosten überrascht dabei - grenzt sie doch an Österreich, wo Benzin deutlich günstiger zu haben ist. Hier wäre eigentlich damit zu rechnen, dass die Konkurrenz jenseits der Grenze auf die Preise drückt.

Preise im Westen eher niedrig

Teure und billige Gegenden können dabei auch innerhalb Deutschlands nahe beisammen liegen. So ist Berlin im Westen und Norden von eher teuren Regionen umgeben, und in Bayern sind Schwaben, Niederbayern und Teile Frankens relativ günstig.

Ein Mann tankt dreimal voll, ohne zu bezahlen – doch Strafen bleiben aus. Warum greifen die Behörden in Niedersachsen nicht durch? Der Fall wirft Fragen über Gerechtigkeit und Lücken im System auf. 04.12.2025 | 2:32 min

Tendenziell sind die Preise im Westen Deutschlands aber eher niedriger - mit Ausnahmen unter anderem im äußersten Südwesten, rund um Trier, im Frankfurter Raum und westlich von Köln. In weiten Teilen Sachsens, Sachsen-Anhalts, Thüringens und Brandenburgs tankte es sich dagegen teuer.

Auf Schwankungen am Tag achten

Das Bundeskartellamt weist allerdings darauf hin, dass es sich lediglich um Durchschnittswerte handelt. Auch in teuren Regionen könne es günstige Tankstellen geben, und umgekehrt teure in billigen Regionen.

Wer weiter sparen will, sollte zudem auch auf die Preisschwankungen im Tagesverlauf achten. Laut Kartellamt änderten Tankstellen im Schnitt 22 Mal pro Tag ihre Preise - das ist ein neuer Höchstwert. Laut ADAC tankt es sich dabei am Abend sehr viel günstiger als am Morgen.

Dritter Rückgang in Folge : Tanken bleibt auch 2025 teuer Die Spritpreise sind 2025 gesunken. Doch die Entwicklung bleibt unsicher. Ölpreis, CO2-Abgabe und internationale Krisen könnten die Lage rasch ändern. mit Video 0:25

Kartellamt will Preise engmaschig beobachten

Zum Jahresbeginn sind die Kraftstoffpreise deutlich angestiegen, teilte das Bundeskartellamt mit. Im Schnitt verteuerten sich die Kraftstoffe demnach um rund neun Cent pro Liter. Grund dafür seien im Kern die gestiegenen Kosten für den CO2-Preis und die sogenannte Treibhausgasminderungsquote.

"Das Durchreichen von Kostensteigerungen ist aber kein Automatismus", sagte Behördenpräsident Andreas Mundt. Das Kartellamt werde die Entwicklung vor diesem Hintergrund sehr engmaschig beobachten. Mundt verwies zudem auf die Rolle der Verbraucher, die durch Preisvergleiche den Wettbewerbsdruck auf die Ölkonzerne erhöhen könnten.

Quelle: dpa, Reuters