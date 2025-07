Große Preisunterschiede : Tanken an der Autobahn muss nicht teuer sein

von Stefan Schlösser 26.07.2025 | 19:50 |

In den Ferien fahren viele Menschen lange Strecken mit dem Auto. Wer Umwege vermeiden will, tankt an der Autobahn - oft viel teurer als abseits der Hauptroute. Es geht auch anders.