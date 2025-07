A5: Fahrbahndecke hebt sich wohl wegen Hitze - Sperrung

Die Polizei geht davon aus, dass der Schaden durch die hohen Temperaturen entstanden ist. An der Gefahrenstelle verlaufe zudem eine Dehnungsfuge einer Brücke, hieß es. Die Autobahn wurde in Richtung Süden gesperrt. Noch in der Nacht hätten erste Reparaturarbeiten begonnen, berichtet die "Hessenschau" unter Berufung auf die Autobahn GmbH.