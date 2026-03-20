Preisdeckel für Benzin und Diesel oder Verkaufs-Obergrenzen an der Tankstelle: Im Ausland wird unterschiedlich auf die hohen Spritpreise reagiert. Ein Überblick über die Maßnahmen.

Benzin & Diesel: So reagiert das Ausland auf die Spritpreise

Der Bundestag berät ein Paket gegen steigende Spritpreise. Geplant sind strengere Kartellregeln, Tageslimits für Preissteigerungen und stärkere Kontrolle der Tankstellen. 19.03.2026 | 1:14 min

Seit Beginn des Iran-Kriegs steigen an Tankstellen weltweit die Preise für Diesel und Benzin. Hintergrund der Energiekrise ist die Blockade der Straße von Hormus, einer Meerenge, die beim Transport von Öl entscheidend ist.

Um den hohen Spritpreisen entgegenzuwirken, plant die deutsche Bundesregierung gesetzlich zu regeln, dass Tankstellen nur noch einmal täglich ihre Preise anheben dürfen. Preissenkungen hingegen sollen jederzeit möglich sein. Inspiriert ist der Vorschlag von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) von einer Regelung aus Österreich. Aber auch in anderen Ländern gibt es Ansätze, um dem Problem zu begegnen.

Wie funktioniert die Spritpreis-Regelung in Österreich?

Seit 2011 durften Österreichs Tankstellen nur einmal am Tag, exakt um 12 Uhr mittags, ihre Preise anheben. Preissenkungen hingegen sind jederzeit möglich. Im Zuge der Energiekrise wurde diese Regelung noch einmal verschärft: Inzwischen dürfen Tankstellen Kraftstoffpreise nur maximal dreimal pro Woche erhöhen.

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In Planung ist außerdem eine Senkung der Mineralölsteuer um fünf Cent pro Liter und eine Begrenzung der Gewinnmargen von Raffinerien und Tankstellen.

Kraftstoff-Preisgrenzen in Kroatien, Ungarn, Belgien & Luxemburg

Rund eine Woche nach Kriegsbeginn verhängte Kroatien einen Preisdeckel für Kraftstoffe. Seitdem darf ein Liter Diesel höchstens 1,55 Euro kosten, Benzin höchstens 1,50 Euro. Eine ähnliche Regelung gilt in Ungarn, dort sind die Preise auf umgerechnet 1,56 Euro (Diesel) und 1,51 Euro (Benzin) pro Liter gedeckelt.

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Nicht pauschal gedeckelt, aber beschränkt sind die Spritpreise ebenfalls in Belgien und Luxemburg. Dort wird für Benzin, Diesel und andere Erdölprodukte an jedem Werktag (Belgien) beziehungsweise mehrmals wöchentlich (Luxemburg) ein Höchstpreis festgelegt, der nicht überschritten werden darf.

Slowakei schränkt Treibstoff-Verkauf ein

Die Slowakei beschränkt Berichten zufolge nicht den Spritpreis, sondern die höchsten Abgabemengen. Pro Fahrzeug darf nur mehr Diesel und Benzin bis zu einem Maximalwert von 400 Euro gekauft werden, die Mitnahme von mehr als zehn Litern in Kanistern ist auch innerhalb dieses Limits verboten.

Für Fahrzeuge mit ausländischen Kennzeichen gelte ein höherer Preis als für Inländer. Er wird als Durchschnitt der jeweils in den Nachbarländern Österreich, Tschechien und Polen geltenden Preise ermittelt. Damit soll Tanktourismus verhindert werden.

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Frankreich: Diesel teurer als Benzin, Selbstverpflichtung von Total

Die französische Regierung hat mit Kontrollen von Tankstellen reagiert: Ermittler prüfen dabei, ob die Preise an der Zapfsäule von den im Internet kommunizierten abweichen. Extreme Transparenzverstöße können mit bis zu 300.000 Euro geahndet werden.

Der Ölkonzern TotalEnergies legte seinen Tankstellen zudem einen selbstgesetzten Preisdeckel auf: Für Benzin gilt eine Obergrenze von 1,99 Euro pro Liter, der Preis für Diesel ist bei maximal 2,09 Euro gedeckelt.

Griechenland will Gewinnmitnahmen begrenzen

Angesichts der stark steigenden Preise für Kraftstoffe hat Griechenland angekündigt, gegen Gewinnmitnahmen von Unternehmen vorzugehen. Laut Regierungschef Kyriakos Mitsotakis werde für die kommenden drei Monate bei Kraftstoffen und einer Reihe von Supermarktprodukten eine Begrenzung der Gewinnspannen eingeführt.

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Quelle: ZDF mit Material von dpa, AFP