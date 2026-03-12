Iran-Krieg: Warum Benzin in Deutschland teurer ist

Warum ist Tanken in Deutschland so viel teurer als im EU-Schnitt? Tomaso Duso, Vorsitzender der Monopolkommission, sieht die Gründe vor allem in der Macht weniger großer Konzerne.

In Deutschland sind die Spritpreise stark gestiegen. Das liege daran, dass fünf große Unternehmen "die Wertschöpfungskette dominieren", sagt der Chef der Monopolkommission, Duso. 11.03.2026 | 5:40 min

Die Spritpreise in Deutschland infolge des Iran-Kriegs sind laut der Monopolkommission stärker gestiegen als in jedem anderen EU-Land. Das erklärte Tomaso Duso im heute journal. Er ist Vorsitzender der Monopolkommission, die als unabhängiges Beratungsgremium unter anderem die Bundesregierung zu Wettbewerbspolitik berät.

Diesel und Co.: Preise in Deutschland höher als im EU-Schnitt

Vergleiche man die Kraftstoffpreise an den Tankstellen ohne Steuern und Abgaben in dieser Woche mit der Woche vor Kriegsbeginn, liege der Dieselpreis in Deutschland um 44 Prozent höher. Im EU-Durchschnitt betrage der Anstieg 29 Prozent. Benzin sei hierzulande um 29 Prozent teurer geworden, im EU-Durchschnitt dagegen nur um 16 Prozent.

Zwar sei auch der Rohölpreis im selben Zeitraum um 27 Prozent gestiegen, so Duso. Das allein erkläre jedoch nicht, warum die Spritpreise in Deutschland stärker anzogen als im EU-Durchschnitt.

Mancherorts könnte der Liter Sprit bald drei Euro kosten – ein möglicher Rekord. Gleichzeitig geraten Mineralölkonzerne ins Visier der Politik. 10.03.2026 | 1:40 min

Fünf große Konzerne dominieren Mineralölmarkt

Ein wesentlicher Grund liege in der Marktstruktur: Der deutsche Mineralölmarkt sei stark konzentriert. Fünf große Konzerne prägten die gesamte Wertschöpfungskette und seien nicht nur an Tankstellen präsent, sondern zugleich auch Raffinierer und Großhändler.

Wenige integrierte Konzerne kontrollieren Raffinerien, Großhandel und Tankstellen zugleich. Das dämpft den Wettbewerbsdruck. „ Tomaso Duso, Vorsitzender der Monopolkommission

Laut Duso können sich so Preise auch ohne illegale Absprachen eng aneinander anpassen, da nur wenige große Anbieter den Markt prägen. Dadurch werde es für die Wettbewerbsbehörden besonders schwierig, konkretes Fehlverhalten nachzuweisen.

Wenn man wenige mächtige Unternehmen im Markt hat, kann man solches Verhalten auch erklären, ohne dass illegale Absprachen stattfinden. „ Tomaso Duso, Vorsitzender der Monopolkommission

Einmalige Preiserhöhung pro Tag könnte Verbraucher entlasten

Der Effekt: Die Preise reagieren oft ähnlich schnell und stark nach oben. Vor diesem Hintergrund begrüße Duso den Vorschlag von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Preiserhöhungen an Tankstellen nur noch einmal täglich zuzulassen: "Es könnte mehr Sicherheit für die Verbraucherinnen und Verbraucher bringen", erklärte Duso.

Wirtschaftsministerin Reiche (CDU) reagiert auf steigende Spritpreise und will Ölreserven freigeben. Außerdem sollen Tankstellen ihre Preise nur einmal täglich anheben dürfen. 11.03.2026 | 2:34 min

Zudem könne das Modell eine disziplinierende Wirkung für Unternehmen haben, weil abrupte Preissprünge dann sehr sichtbar seien. Gleichzeitig warnt die Monopolkommission jedoch vor möglichen Nebenwirkungen.

Unternehmen könnten ihre Preise dann bereits morgens besonders hoch ansetzen. Erfahrungen aus anderen Bereichen deuteten jedoch nicht auf ein solches Verhalten hin, so Duso.

Das Interview führte Christian Sievers, zusammengefasst hat es Nina Feldmann.