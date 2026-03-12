  3. Merkliste
  4. Suche
Wirtschaft

Iran-Krieg: Warum Benzin in Deutschland teurer ist

Interview

Iran-Krieg treibt Spritpreise:Warum Sprit in Deutschland besonders teuer ist

|

Warum ist Tanken in Deutschland so viel teurer als im EU-Schnitt? Tomaso Duso, Vorsitzender der Monopolkommission, sieht die Gründe vor allem in der Macht weniger großer Konzerne.

Christian Siervers im Schaltgespräch mit Tomaso Duso

In Deutschland sind die Spritpreise stark gestiegen. Das liege daran, dass fünf große Unternehmen "die Wertschöpfungskette dominieren", sagt der Chef der Monopolkommission, Duso.

11.03.2026 | 5:40 min

Die Spritpreise in Deutschland infolge des Iran-Kriegs sind laut der Monopolkommission stärker gestiegen als in jedem anderen EU-Land. Das erklärte Tomaso Duso im heute journal. Er ist Vorsitzender der Monopolkommission, die als unabhängiges Beratungsgremium unter anderem die Bundesregierung zu Wettbewerbspolitik berät.

Diesel und Co.: Preise in Deutschland höher als im EU-Schnitt

Vergleiche man die Kraftstoffpreise an den Tankstellen ohne Steuern und Abgaben in dieser Woche mit der Woche vor Kriegsbeginn, liege der Dieselpreis in Deutschland um 44 Prozent höher. Im EU-Durchschnitt betrage der Anstieg 29 Prozent. Benzin sei hierzulande um 29 Prozent teurer geworden, im EU-Durchschnitt dagegen nur um 16 Prozent.

Zwar sei auch der Rohölpreis im selben Zeitraum um 27 Prozent gestiegen, so Duso. Das allein erkläre jedoch nicht, warum die Spritpreise in Deutschland stärker anzogen als im EU-Durchschnitt.

Kein Ende in sicht-taeglich neue Hoechsstaende beim Tanken

Mancherorts könnte der Liter Sprit bald drei Euro kosten – ein möglicher Rekord. Gleichzeitig geraten Mineralölkonzerne ins Visier der Politik.

10.03.2026 | 1:40 min

Fünf große Konzerne dominieren Mineralölmarkt

Ein wesentlicher Grund liege in der Marktstruktur: Der deutsche Mineralölmarkt sei stark konzentriert. Fünf große Konzerne prägten die gesamte Wertschöpfungskette und seien nicht nur an Tankstellen präsent, sondern zugleich auch Raffinierer und Großhändler.

Wenige integrierte Konzerne kontrollieren Raffinerien, Großhandel und Tankstellen zugleich. Das dämpft den Wettbewerbsdruck.

Tomaso Duso, Vorsitzender der Monopolkommission

Laut Duso können sich so Preise auch ohne illegale Absprachen eng aneinander anpassen, da nur wenige große Anbieter den Markt prägen. Dadurch werde es für die Wettbewerbsbehörden besonders schwierig, konkretes Fehlverhalten nachzuweisen.

Wenn man wenige mächtige Unternehmen im Markt hat, kann man solches Verhalten auch erklären, ohne dass illegale Absprachen stattfinden.

Tomaso Duso, Vorsitzender der Monopolkommission

Einmalige Preiserhöhung pro Tag könnte Verbraucher entlasten

Der Effekt: Die Preise reagieren oft ähnlich schnell und stark nach oben. Vor diesem Hintergrund begrüße Duso den Vorschlag von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Preiserhöhungen an Tankstellen nur noch einmal täglich zuzulassen: "Es könnte mehr Sicherheit für die Verbraucherinnen und Verbraucher bringen", erklärte Duso.

undesministerin fuer Wirtschaft und Energie Katherina Reiche (CDU) spricht am Rednerpult

Wirtschaftsministerin Reiche (CDU) reagiert auf steigende Spritpreise und will Ölreserven freigeben. Außerdem sollen Tankstellen ihre Preise nur einmal täglich anheben dürfen.

11.03.2026 | 2:34 min

Zudem könne das Modell eine disziplinierende Wirkung für Unternehmen haben, weil abrupte Preissprünge dann sehr sichtbar seien. Gleichzeitig warnt die Monopolkommission jedoch vor möglichen Nebenwirkungen.

Unternehmen könnten ihre Preise dann bereits morgens besonders hoch ansetzen. Erfahrungen aus anderen Bereichen deuteten jedoch nicht auf ein solches Verhalten hin, so Duso.

Das Interview führte Christian Sievers, zusammengefasst hat es Nina Feldmann.

Über dieses Thema berichtete das heute journal am 11.03.2026 ab 21:45 Uhr.

Mehr zu den gestiegenen Spritpreisen

  1. Archiv: Zapfsäule an einer Total-Tankstelle am Flughafen Köln/Bonn
    Analyse

    Vorwurf des "zahnlosen Tigers":Hohe Spritpreise: Ist das Kartellamt machtlos?

    von Frank Bethmann
    mit Video2:16
  2. Die Bundesregierung plant, zur Senkung des Ölpreises einen Teil der Nationalreserven freizugeben.

    Nachrichten | heute:"Keine Lösung von Dauer"

    Video1:02
  3. Total- Raffinerie Mitteldeutschland GmbH in Leuna

    Reaktion auf hohe Spritpreise:Deutschland gibt Ölreserven frei - Tankregelung geplant

    mit Video2:34
  4. Ein Mann steckt ein Ladekabel in den Tankstutzen eines Elektroautos.

    Folgen des Iran-Krieges:Hohe Spritpreise lassen Interesse an E-Autos steigen

    mit Video0:30