Bärbel Bas fordert Übergewinnsteuer wegen hoher Spritpreise

SPD-Chefin kritisiert Ölkonzerne:Bärbel Bas für Übergewinnsteuer bei hohen Spritpreisen
Bärbel Bas macht die Ölkonzerne für hohe Spritpreise verantwortlich und wirft ihnen vor, sie würden "die Krise ausnutzen". Die SPD-Chefin befürwortet daher eine Übergewinnsteuer.
SPD-Chefin Bärbel Bas hat sich angesichts der anhaltend hohen Spritpreise für eine Übergewinnsteuer ausgesprochen. "Aus meiner Sicht wäre auch eine Übergewinnsteuer eine denkbare Option, wenn die Ölkonzerne die Krise für übermäßige Gewinne ausnutzen", sagte die Bundesarbeitsministerin der "Leipziger Volkszeitung" und der "Sächsischen Zeitung". Und weiter:
Die Preise für Diesel und Benzin sind wegen der Ölpreissteigerungen infolge des Krieges in Nahost stark gestiegen. In Deutschland sorgt vor allem für Unmut, dass diese Preissteigerungen offenbar stärker ausfallen, als in anderen Ländern. Die Regierungskoalition will vor allem kartellrechtlich dagegen vorgehen. Den Mineralölkonzernen wirft sie Abzocke vor.
Plan: Preiserhöhung an Tankstellen nur noch einmal täglich
Die Bundesregierung hat bislang beschlossen, dass Tankstellenbetreiber künftig nur noch einmal am Tag die Benzinpreise anheben dürfen, während Preissenkungen erlaubt bleiben. Auch sollen die Mineralölkonzerne Preissteigerungen künftig begründen müssen. Zudem will Berlin Teile der staatlichen Ölreserven freigeben.
Auch SPD-Fraktionschef Miersch unterstützt Übergewinnsteuer
SPD-Fraktionschef Matthias Miersch unterstützt ebenfalls die Einführung einer Übergewinnsteuer.
Er stellte klar, dass die jetzt geplanten Instrumente nach den Spritpreis-Sprüngen im Zuge des Iran-Kriegs nur der Anfang seien: "Ich sage Ihnen an dieser Stelle, wir werden auch weitere Schritte im Blick haben müssen."
Bereits nach Ukraine-Krieg Übergewinnsteuer für Energiepreise
Eine Übergewinnsteuer für Energiepreise war bereits nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs in der EU beschlossen worden, um Sondergewinne etwa von Stromerzeugern aufgrund der gestiegenen Preise abzuschöpfen. Den erhöhten Preisen standen etwa für Atomkraftbetreiber oder Produzenten von Wind- und Solarstrom kaum höhere Kosten gegenüber.
Zwar wird sich die Rohöl-Beschaffung wegen des Kriegs verteuern, der sofortige Preissprung an den Tankstellen unmittelbar nach Ausbruch des Konflikts aber hatte die Politik auf den Plan gerufen.
Miersch sieht historischen Umbruch
Die nun beschlossenen Verschärfungen bezeichnete Miersch als historischen Umbruch.
Damit werde der Druck auf die Konzerne massiv erhöht. Die Konzerne müssen nun die Verhältnismäßigkeit von Erhöhungen nachweisen, dafür wird das Kartellamt gestärkt. Dessen Präsident halte sich zwar traditionell zurück, sagte Miersch. Aber "er kriegt jetzt vom Gesetzgeber einen sehr, sehr klaren Auftrag, und ich erwarte auch, dass das vollumfänglich durchgesetzt wird". Dies gelte ausdrücklich auch für die neue "Einmalregelung pro Tag".
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