Neue Spritpreis-Regel: Preise springen auf Jahreshöchststand

Die neue Spritpreis-Regel hat am ersten Tag zu einem klaren Sprung bei den Kraftstoffpreisen geführt. Diesel und Benzin wurden zur Mittagszeit durchschnittlich vier Cent teurer.

Mineralölkonzerne dürfen die Spritpreise an den Tankstellen nur noch einmal am Tag erhöhen. Mit Inkrafttreten der neuen Regel gab es am Mittag vielerorts kräftige Preissprünge. 01.04.2026 | 2:33 min

Die neue Regelung für Tankstellenpreise hat an ihrem ersten Geltungstag zu einem deutlichen Preissprung um mehr als vier Cent zur Mittagszeit geführt.

Der bundesweite Durchschnittspreis für einen Liter Super E10 kletterte am Mittwoch von 2,099 Euro kurz vor zwölf Uhr auf 2,147 Euro kurz danach, wie der Automobilclub ADAC mitteilte. Für Diesel mussten Autofahrer statt 2,301 Euro dann 2,347 Euro bezahlen.

Seit Mittwoch greift die Regel, dass Tankstellen nur einmal am Tag um 12:00 Uhr die Preise erhöhen, aber mehrmals senken dürfen. Die Bundesregierung reagierte damit auf den drastischen Preisanstieg durch den Iran-Krieg. Sie erhofft sich eine preisdämpfende Wirkung.

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Preisaufschlag von teilweise bis zu 20 Cent

Wie dpa-Reporter feststellten, war dies an verschiedenen Standorten der Fall. Teils wurden Aufschläge von bis zu 20 Cent beobachtet. Auch aus Tank-Apps ging hervor, dass an Zapfsäulen die Preise mittags angehoben wurden.

Der ADAC sieht in den Preiserhöhungen am Mittwoch einen Hinweis, dass die Neuregelung ihr Ziel verfehlt. "Stattdessen führt die geringere Flexibilität von Mineralölkonzernen offenbar eher dazu, dass Unsicherheiten wie ein gegebenenfalls steigender Ölpreis vorweggenommen werden", sagte ein Sprecher. Es sei fraglich, inwiefern die Möglichkeit zu jederzeitigen Preissenkungen genutzt werde.

"Die weltpolitische Lage hat Auswirkungen auf Preise". Wenn der Staat die Preise organisiere, führe das zur "Schieflage staatlicher Finanzen", so Kanzleramtsminister Thorsten Frei, CDU, zu hohen Tankpreisen. 01.04.2026 | 7:35 min

Kartellamt schafft neue Abteilung

Das Bundeskartellamt rüstet sich unterdessen für die Durchsetzung des neuen Gesetzespakets. Eine neu geschaffene Abteilung solle sich künftig ausschließlich mit dem Mineralöl- und Kraftstoffbereich befassen, teilte die Behörde mit.

Jetzt können wir uns mit Nachdruck an die Durchsetzung begeben. „ Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamts

Die Nachfrage sei hoch, da im Ausland "günstiger" getankt werden könne, so die ZDF-Reporter Claudia Oberst und Marcus Groß aus französischen und polnischen Grenzgebieten. 01.04.2026 | 4:08 min

Zudem wurde das Kartellrecht geschärft. Künftig kann die Behörde leichter gegen mutmaßlich überhöhte Preise auf Raffinerie- oder Großhandelsebene vorgehen.

Kraftstoffpreise stiegen seit Iran-Krieg deutlich

Die Neuregelung fällt in eine Zeit von Jahreshöchstständen an den Zapfsäulen. Erst am Dienstag hatten Super E10 mit 2,107 Euro und Diesel mit 2,316 Euro neue Rekordwerte für das laufende Jahr erreicht. Die Preise sind seit dem Ausbruch des Iran-Krieges Ende Februar stark gestiegen.

Seit dem 28. Februar verteuerte sich Benzin E10 laut einer ADAC-Übersicht um fast 36 Cent, Diesel sogar um mehr als 59 Cent.

Tankkosten : Spritpreise aktuell: So viel kosten Diesel und Benzin Durch den Iran-Krieg sind die Spritpreise in Deutschland in die Höhe gestiegen. Wie viel Benzin und Diesel aktuell kosten, sehen Sie in unserer Grafik. von Robert Meyer, Moritz Zajonz mit Video 2:13 Grafiken

Quelle: Reuters, dpa