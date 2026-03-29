Iran-Krieg und hohe Energiepreise: "Sollten Pulver trockenhalten"

Die Energiepreise bleiben weiter auf hohem Niveau. Welche Maßnahme jetzt sinnvoll wäre, erklärt IfW-Präsident Moritz Schularick. Er warnt allerdings auch vor übereifrigem Handeln.

Je länger das Öl- und Gasangebot reduziert sei, desto weiter würden die Preise steigen, sagt der Wirtschaftsforscher Moritz Schularick zu den Folgen des Kriegs im Nahen Osten. 29.03.2026 | 5:21 min

Die Weltwirtschaft in Aufruhr, die Spritpreise noch immer auf hohem Niveau - der Iran-Krieg und seine wirtschaftlichen Folgen machen auch Deutschland weiter schwer zu schaffen. Im ZDF heute journal blickte Moritz Schularick, Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW), auf die Folgen der komplizierten Lage in Nahost und mögliche Auswege aus der Krise.

Sehen Sie das gesamte Interview oben im Video oder lesen Sie es hier in Auszügen.

Das sagte Schularick...

... über die Aussichten für die deutsche Wirtschaft

Der Ökonom sei mit Blick auf die Lage der Weltwirtschaft "sehr besorgt". Es sei im Nahen Osten keine "kurze und schnelle Lösung für die Probleme" in Sicht. Durch die Blockade der Straße von Hormus sei das weltweite Ölangebot um rund zehn Prozent reduziert - ähnlich sehe es beim Gasangebot aus. Je länger diese Blockade andauere, desto eher würden die Preise für Öl und Gas noch weiter steigen.

Während Iran erneut Golfstaaten angreift, verlegen die USA weitere Soldaten in den Nahen Osten. Pakistan versucht, zu vermitteln. 29.03.2026 | 1:09 min

Zwar meinte Schularick auch: "Wenn das jetzt schnell in den nächsten ein, zwei Wochen vorüber ist und die Straße von Hormus wieder passierbar ist, dann werden wir da auch aus deutsch-europäischer Sicht wahrscheinlich mit einem blauen Auge davonkommen." Für die globale Wirtschaft, so Schularick, wäre es eigentlich am besten, "Trump würde jetzt den Sieg verkünden und dann nach Hause fahren". Das Gegenteil scheint jedoch der Fall zu sein. "Wir sehen ja in der Tat jetzt auch zusätzliche Truppenverlegungen in den Golf."

Das wirkliche Negativ-Szenario ist jetzt eine lange und dauerhafte Schließung dieser so wichtigen Seestraße - vielleicht auch eine Bodenoffensive. „ Moritz Schularick, IfW Kiel

... über staatliche Gegenmaßnahmen

Schon seit Kriegsbeginn spüren auch die Menschen in Deutschland die Auswirkungen des Iran-Kriegs im Geldbeutel - insbesondere bei den hohen Spritpreisen. Die Politik diskutiert über mögliche Gegenmaßnahmen. Dabei werden etwa eine Übergewinnsteuer oder auch eine Pendlerpauschale genannt. Der Ökonom rät zur Vorsicht: "Wir wissen erst mal noch nicht, wie das jetzt wirklich weitergeht", sagte Schularick.

Wir sollten ein gewisses Pulver auch trockenhalten, im wahrsten Sinne des Wortes, falls es jetzt noch schlimmer kommt. „ Moritz Schularick, IfW Kiel

Der Krieg in Iran hat auch Auswirkungen auf Deutschland, auf Spritpreise, auf die Wirtschaft. Wie reagiert die Politik? 29.03.2026 | 3:58 min

Man sei, "wenn man Benzin und Öl aus dem Golf in Autos packt", nun einmal ein Stück weit abhängig von instabilen Weltregionen. "Und wenn sich diese Risiken, wenn sich das realisiert, dann sollten [...] wir nicht als erstes nach dem Staat rufen, um zu sagen, das muss jetzt irgendwie abgefedert werden."

Das ist halt manchmal so teuer, weil das geopolitisch sehr instabile Lieferanten sind. Und das gehört dazu, wenn man so tankt. „ Moritz Schularick, IfW Kiel

Womöglich wäre die Pendlerpauschale ein konkretes Instrument, mit dem man gegen diese Marktentwicklung ankämpfen könnte. Schularick warnte allerdings, dass sie nicht besonders zielgenau sei. "Wir wissen, dass die Pendler, insbesondere die jetzt davon am stärksten profitieren würden, nicht unbedingt zu den Einkommensschwachen gehören." Das Abmildern der wirtschaftlichen Härte käme in der unteren Hälfte der Einkommensverteilung also "gar nicht so direkt" an.

Bundesfinanzminister Klingbeil hat seine Reformpläne vorgestellt. Unter anderem will er die Einkommenssteuer reformieren. 25.03.2026 | 1:47 min

... über steuerpolitische Pläne aus der SPD

Einen weiteren Weg der Entlastung hatte SPD-Chef Lars Klingbeil jüngst angeregt. Untere und mittlere Einkommen sollen steuerlich entlastet werden. "Ich finde, das ist grundsätzlich eine gute Idee, dass wir versuchen, über eine Einkommenssteuersenkung Arbeit und Investitionen in Deutschland attraktiver zu machen", meinte Schularick. Gegenfinanziert werden könne das, ohne den Staatshaushalt zusätzlich zu belasten:

Wenn man das aufkommensneutral macht, also wenn am Ende nicht mehr in den Haushalt reinkommt [...] und das über eine Mehrwertsteuererhöhung gegenfinanziert wird, dann ist das eine Entwicklung absolut in die richtige Richtung. „ Moritz Schularick, IfW Kiel

Der Experte mahnte aber auch: Der Staat habe kein Einnahmenproblem. "Wir haben ein Ausgabenproblem und wir müssen diese Ausgaben in den Griff bekommen - die laufen uns jetzt seit einigen Jahrzehnten schon davon, vor allem bei dem Rentenzuschuss, aber auch in anderen Bereichen."

Das Interview im heute journal führte Marietta Slomka, zusammengefasst hat es Torben Heine.

Ifo-Index im Sinkflug : "Iran-Krieg beendet vorerst Hoffnung auf Aufschwung" Die Stimmung in den Chefetagen kippt: Der Ifo-Geschäftsklimaindex sinkt auf den tiefsten Stand seit Februar 2025. Der Iran-Krieg dämpft die Konjunkturaussichten. mit Video 1:31

Quelle: ZDF