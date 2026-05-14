Xi empfängt Trump zu Gesprächen in Peking

US-Präsident Donald Trump ist in Peking von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping empfangen worden und überhäufte seinen Gastgeber dabei mit Lob und Komplimenten.

US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats-und Parteichef Xi Jinping Quelle: AP

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump haben am Donnerstag ihre Gespräche in Peking begonnen. Die USA und China hätten eine "fantastische" gemeinsame Zukunft, sagte Trump zu Beginn der Unterredungen.

Der US-Präsident lobte seinen Gastgeber als "großartige Führungspersönlichkeit". "Manchmal mögen Leute das nicht, wenn ich das sage, aber ich sage es trotzdem, weil es wahr ist", sagte Trump weiter.

Es ist eine Ehre, Ihr Freund zu sein. „ US-Präsident Donald Trump

Der US-Präsident müsse große Wirtschaftsdeals mit nach Hause bringen, so ZDF-Korrespondent Theveßen in Peking zu den anstehenden Gesprächen zwischen Trump und Chinas Staatschef Xi. 14.05.2026 | 3:03 min

Großer Empfang für Trump in Peking

Xi hatte Trump mit einem Begrüßungsprogramm in der Großen Halle des Volkes in Empfang genommen. Beide schüttelten sich zur Begrüßung länger die Hand. Im Anschluss begrüßten beide die Regierungsvertreter der jeweils anderen Seite. Sie schritten bei der Begrüßungszeremonie auch eine Militärformation ab.

Trump applaudierte zudem Kindern, die jubelnd kleine US-Flaggen und Blumen in die Höhe streckten. Vor Ort waren auch Unternehmensvertreter wie Apple-Chef Tim Cook und Tesla-Gründer Elon Musk sowie Regierungsmitglieder, darunter Finanzminister Scott Bessent und Außenminister Marco Rubio.

Handel, Taiwan und Iran im Zentrum der Gespräche

Trump und Xi hatten sich zuletzt Ende Oktober im Vorfeld eines Gipfeltreffens in Südkorea getroffen und dort eine Pause im laufenden Zollstreit vereinbart. Handelsfragen dürften auch bei ihren heutigen Gesprächen wieder Thema sein.

Bei seinem Besuch in Peking wolle Trump vor allem Wirtschaftsdeals schließen, so ZDF-Korrespondent Theveßen. China erwarte im Gegenzug eine klare Haltung im Taiwan-Konflikt zugunsten Pekings. 13.05.2026 | 7:23 min

China dürfte zudem den US-Rückhalt für die unabhängige und demokratisch regierte Inselrepublik Taiwan kritisieren, die sich Peking einverleiben will. Den USA dürfte wiederum Chinas Unterstützung für Iran und der mögliche Einfluss Pekings auf Teheran ein wichtiges Anliegen sein.

An Bord des Regierungsfliegers Air Force One auf dem Weg nach China sagte Rubio dazu, die USA hätten China bereits klargemacht, dass jede Unterstützung für Iran der Beziehung zu den Vereinigten Staaten "offensichtlich" schaden würde.

Die US-Regierung erhöht mit neuen Sanktionen den Druck auf Iran. Die andauernde Waffenruhe hängt laut Präsident Trump nur noch am seidenen Faden. 12.05.2026 | 0:22 min

Rubio: China "wichtigste Beziehung, die wir pflegen müssen"

Der US-Außenminister sieht China geopolitisch als größte Herausforderung für sein Land. Gleichzeitig sei es, "die wichtigste Beziehung, die wir pflegen müssen", sagte er.

China sei ein "großes, mächtiges Land", sagte Rubio. Er sprach von kollidierenden Interessen beider Länder, ohne dabei Details zu nennen. Er sagte, "um Kriege zu vermeiden und Frieden und Stabilität in der Welt zu wahren", müssten diese Interessen in Einklang gebracht werden.

Chinas Staatsagentur mahnt stabile Beziehungen an

Kurz vor dem Auftakt des Treffens mahnte auch Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua stabile Beziehungen an. In einem Kommentar hieß es, die Beziehungen zwischen China und den USA seien "zu wichtig, um zu scheitern".

Bei großen internationalen Fragen - von Handel und Finanzmärkten bis zu Klima und Künstlicher Intelligenz - komme es auf die Abstimmung zwischen Peking und Washington an. Ein Treffen werde nicht alle Probleme lösen, schrieb Xinhua, die als Sprachrohr der Kommunistischen Partei gilt. Es könne aber helfen, die Kommunikation zu stärken und Vertrauen wieder aufzubauen.

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Quelle: dpa, AFP, AP