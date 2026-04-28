US-Außenminister: Irans Blockade ist "wirtschaftliche Atomwaffe"

Straße von Hormus:Rubio: Irans Blockade ist "wirtschaftliche Atomwaffe"
US-Außenminister Rubio vergleicht die Blockade der Straße von Hormus mit einer "wirtschaftlichen Atomwaffe" - und begründet damit, warum Teheran keine Nuklearwaffen besitzen dürfe.
US-Außenminister Marco Rubio hat Irans Blockade der Straße von Hormus mit einer "wirtschaftlichen Atomwaffe" verglichen. Iran versuche, die Region zu dominieren, sagte Rubio in einem Interview des TV-Senders Fox News.
Er führte die Blockade der Meerenge als Beleg dafür an, dass die Machthaber in Teheran keine Nuklearwaffen besitzen dürften.
Rubio: Verhinderung einer iranischen Atombombe bleibt Kernfrage
Rubio sieht den Stopp einer iranischen Atomwaffenentwicklung weiterhin als zentral an. In Bezug auf den jüngsten Vorschlag der Islamischen Republik, Gespräche über das iranische Atomprogramm vorerst zu verschieben - im Gegenzug aber die Blockade der Straße von Hormus zu beenden, sagte er:
"Ich habe keinen Zweifel daran, dass dieses radikal-klerikale Regime im Iran sich irgendwann in der Zukunft entscheiden wird, eine Atomwaffe anzustreben, wenn es an der Macht bleibt".
Rubio wollte sich nicht dazu äußern, wie US-Präsident Donald Trump reagieren wird, falls Teheran auch weiterhin nicht bereit ist, über sein umstrittenes Atomprogramm zu verhandeln.
Teheran daran zu hindern, eine Atomwaffe zu bauen, war eines der erklärten Ziele sowohl des aktuellen Kriegs als auch der US-Luftangriffe auf iranische Nuklearanlagen vom vergangenen Juni.
Meerenge von entscheidender Bedeutung für die Weltwirtschaft
Iran lässt seit Kriegsbeginn vor rund zwei Monaten kaum Schiffe durch die Straße von Hormus passieren, durch die ein Großteil der Lieferungen von Rohöl und Flüssiggas aus der Region läuft. Dadurch steigen die Weltmarktpreise. Die USA haben ihrerseits eine Seeblockade gegen Iran verhängt, um die Führung in Teheran von Einnahmen aus dem Ölexport abzuschneiden.
Die Straße von Hormus ist die Verbindung zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman - und damit zur weiteren Seeroute in den Indischen Ozean.
Aktuell gilt im Iran-Krieg eine Waffenruhe. Aber die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über eine dauerhafte Beilegung des Konflikts sind ins Stocken geraten.
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