Waffenruhe einseitig verlängert:Iran-Krieg: Ist Trump der Verlierer?
von Narîn Şevîn Doğan
Donald Trump hat die Waffenruhe im Iran-Krieg verlängert, doch ein Abkommen ist nicht in Sicht. Hat der US-Präsident noch die Kontrolle? Die Debatte im ZDF-Podcast.
Mal erklärt US-Präsident Donald Trump den Krieg für so gut wie gewonnen, dann droht er mit der Auslöschung einer ganzen Zivilisation. Zuletzt verkündete er einseitig, dass die Waffenruhe mit Iran verlängert werde. Ein klares Ende hat er dabei nicht formuliert. Die US-Administration scheint sich verkalkuliert zu haben. Ihre Strategie erzielt nicht die gewünschte Wirkung. Hat Donald Trump die Kontrolle verloren?
Viele Drohungen, aber nichts dahinter?
Immer wieder hatte Trump gedroht, dass der Waffenstillstand beendet oder nicht verlängert wird. Die Mullahs zeigen sich unbeeindruckt davon, analysiert Ulf Röller, Leiter des ZDF-Studios in Brüssel, in der aktuellen Folge des auslandsjournal-Podcasts "Der Trump Effekt": "Das hat keine Wirkung mehr. Und es ist schon faszinierend für mich: Wir haben uns alle gefragt: 'Wer ist Donald Trump? Was ist seine Strategie? Wie liest man ihn richtig?' Und man muss jetzt wohl sagen, die Mullahs haben verstanden, ihn zu lesen. Sie haben ihn relativ schnell durchschaut."
Die internationale Sonderkorrespondentin des ZDF, Katrin Eigendorf, sagt dazu im Podcast, dass es dramatisch sei, dass wir es mit einem Präsidenten in den USA zu tun haben, der Opfer seines eigenen Größenwahns zu werden scheint. "Aber auf der anderen Seite erlebt man ihn zusehends auch als ein Opfer der Tatsache, dass er keine kritischen Leute mehr um sich hat", so Eigendorf.
Pokerspiel um die Oberhand
Zu Selenskyj sagte Trump einst, dass die Ukraine nicht die Karten in der Hand habe. Elmar Theveßen, Leiter des ZDF-Studios Washington, sieht erneut ein Pokerspiel Trumps im Konflikt mit dem Iran. Im Podcast "Der Trump Effekt" erklärt Theveßen, dass der Iran durchaus ein paar Karten habe. Er habe "immer noch mit höchster Wahrscheinlichkeit das angereicherte Uran. Er hat offenbar immer noch Kapazitäten, Drohnen und Raketen zu verschießen." Das Regime sei wahrscheinlich mehr Hardliner als das vorherige, dadurch, dass die Revolutionsgarden mit ihren Generälen jetzt das Sagen haben.
Und während das Regime in Iran weitgehend von der Öffentlichkeit isoliert zu sein scheint, "verfügen diese Männer in Teheran über eine klarere Analyse der globalen Lage, als man das in Washington tut", sagt Sonderkorrespondentin Katrin Eigendorf.
Rolle der EU im Iran-Krieg
Die Europäer ringen indes um Haltung bei diesem Konflikt. Beim EU-Gipfel in Zypern diskutieren die EU-Staats- und Regierungschefs unter anderem über die Lage im Iran und die Auswirkungen der Sperrung der Straße von Hormus für Europa. Die Regierungschefs der EU seien Opfer und Zuschauer in der dramatisch schwierigen Lage, sagt Röller im Podcast "Der Trump Effekt":
Bundeskanzler Friedrich Merz macht in Zypern klar, dass er eine Übereinkunft zur Freigabe der wirtschaftlich wichtigen Transportroute erzielen will und signalisiert Zuspruch beim Thema Sanktionen. Sanktionen, die verhängt und verschärft wurden infolge von schweren Menschenrechtsverletzungen in Iran.
Es ist "ein verzweifelter Versuch, irgendeine Form von Einfluss im Prozess zu bekommen, der extrem schädlich ist", meint Ulf Röller. Zum Gipfel wurden ganz bewusst auch Vertreter der Golfstaaten eingeladen. Europa müsse nun auch neue Partner suchen.
Narîn Şevîn Doğan ist Redakteurin und Reporterin der ZDF-Sendung auslandsjournal.
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