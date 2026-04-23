Donnyland: Denkt Kiew über eine Widmung für Trump nach?

In ukrainischen Verhandlerkreisen sucht man nach Wegen, US-Präsident Donald Trump zu mehr Unterstützung zu bewegen. Eine Idee offenbar: Trump ein Stück Land widmen - "Donnyland".

Denkt die Ukraine über eine Widmung für Trump nach? (Symbolbild) Quelle: AP

Die Ukraine spielt einem Bericht zufolge mit dem Gedanken, einen Teil des Donbass nach US-Präsident Donald Trump zu benennen. "Donnyland" soll das Gebiet im Donbass heißen, um den sich Russland und die Ukraine immer noch heftige Gefechte liefern. Das berichtet zumindest die "New York Times" und beruft sich dabei auf anonyme Hinweisgeber aus ukrainischen Verhandlerkreisen.

Die Idee ist demnach Teil des Versuchs, Trump zu motivieren, die Ukraine stärker in ihrem Kampf gegen Russland zu unterstützen. Denn seit Trump erneut im Amt ist, haben die USA ihre Unterstützung für die Ukraine zurückgefahren, aktuell liegt die Aufmerksamkeit ohnehin stärker auf dem Iran-Krieg.

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"Donnyland" taucht nicht in offiziellen Dokumenten auf

In der Vergangenheit ließen die USA zudem durchblicken, dass sie einem Friedensabkommen nicht abgeneigt wären, bei dem die Ukraine Teile des Donbass aufgibt. Die Ukraine lehnt das strikt ab, zeigte sich aber zuletzt offen für eine demilitarisierte oder Sonderwirtschaftszone in dem Gebiet.

In offiziellen Dokumenten taucht "Donnyland", ein rund 80 Kilometer langes und etwa 64 Kilometer breites Gebiet in der Region Donezk, laut NYT noch nicht auf. Allerdings habe einer der ukrainischen Verhandler eine Flagge entworfen und ChatGPT eine Nationalhymne erstellen lassen.

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Quelle: ZDF