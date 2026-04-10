Straße von Hormus - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Straße von Hormus
Die Straße von Hormus verbindet den Persischen Golf im Westen mit dem Golf von Oman im Osten. Im Norden grenzt die Meerenge an Iran und im Süden an die Arabische Halbinsel. Sie gilt als wichtigste Route für den internationalen Transport von Erdöl und Flüssiggas. Seit dem 28.02.2026 greifen die USA und Israel Ziele in Iran an. Dadurch ist die politische Lage in der Meerenge unsicher, mit starken Auswirkungen auf die weltweite Wirtschaft. Aktuelle Nachrichten und Hintergründe zur Straße von Hormus in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zur Straße von Hormus
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Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Pakistan leidet unter Energie-Schockvon Johannes HanoVideo1:36
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Nachrichten | heute in Europa:Frankreich: Kraftstoff an Tankstellen knappvon Thomas WaldeVideo2:02
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Waffenruhe im Iran-Krieg:Strack-Zimmermann: Trump in USA unter Druck - "Muss liefern"mit Video5:20
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Straße von Hormus:Wöchentlicher Millionenschaden bei Hamburger Reedereimit Video3:32
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Waffenruhe zwischen USA und Iran:Experte: Trumps Drohungen waren "ein großes Theater"mit Video5:46
Nachrichten | heute journal:Gerlach: Iran will Kontrolle „legalisieren“Video5:46
- FAQ
Öffnung der Straße von Hormus:Warum die Spritpreise trotz Waffenruhe nicht sofort fallenmit Video2:18
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Öffnung der Straße von HormusWerden Flüge wieder billiger?
MeerengeSicherung der Straße von Hormus
Folgen der Sperrung der Straße von Hormus
Krise in Nahost:Was der Iran-Krieg für Gold, Sprit, Börse & Co. bedeutetmit Video0:42
Deutsch-russische Auslandshandelskammer:Hormus-Blockade spült Milliarden in Russlands Kassenmit Video3:00
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Iran-Krieg:Experte zur Straße von Hormus: Deutsche Hilfe "wäre richtig"mit Video6:18
Iran-Krieg: Aktuelle Entwicklungen
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