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Straße von Hormus - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Straße von Hormus

Die Straße von Hormus verbindet den Persischen Golf im Westen mit dem Golf von Oman im Osten. Im Norden grenzt die Meerenge an Iran und im Süden an die Arabische Halbinsel. Sie gilt als wichtigste Route für den internationalen Transport von Erdöl und Flüssiggas. Seit dem 28.02.2026 greifen die USA und Israel Ziele in Iran an. Dadurch ist die politische Lage in der Meerenge unsicher, mit starken Auswirkungen auf die weltweite Wirtschaft. Aktuelle Nachrichten und Hintergründe zur Straße von Hormus in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zur Straße von Hormus

  1. Donald Trump

    Teheran kontrolliert Meerenge weiter:Trump: Iran macht in der Straße von Hormus "schlechte Arbeit"

    mit Video0:22
  2. Friedrich Merz sagt, es sei vorstellbar, dass Deutschland zur Sicherung der Straße von Hormus mithelfe.

    Nachrichten | heute journal:Die Bundeswehr am Golf?

    von Andeas Kynast
    Video2:53
  3. Schaltgespräch mit ZDF-Korrespondenten David Sauer, Isabelle Schaefers und Thomas Reichart

    Nachrichten | heute journal:Länder wollen "nicht in den Krieg einsteigen"

    Video4:20
  4. Helene Reiner und Dunja Hayali in "heute journal - der Podcast"

    heute journal - der Podcast:Wird der Libanon ein zweites Gaza?

    Video44:35
  5. Schaltgespräch Theveßen/Schaefers

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:"Eine echte Belastungsprobe für die Nato"

    Video2:17
  6. PAKISTAN-WAR-IRAN-US-ISRAEL

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Pakistan leidet unter Energie-Schock

    von Johannes Hano
    Video1:36
  7. Präsident Trump und Kriegsminister Hegseth geben eine Pressekonferenz zum Iran-Krieg

    Nachrichten | heute:Trump erhöht Druck auf die Nato

    von Anselm Stern
    Video1:33
  8. Friedrich Merz spricht im Bundeskanzleramt am 09.04.2026.

    Erklärung im Kanzleramt:Merz: Sicherung der Straße von Hormus "nach Friedensschluss"

    mit Video20:17
  9. Dieselpreis-Rekord: An der teuersten Tankstelle in Paris kostet ein Liter Diesel aktuell 2,60 €

    Nachrichten | heute in Europa:Frankreich: Kraftstoff an Tankstellen knapp

    von Thomas Walde
    Video2:02
  10. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, aufgenommen am 02.04.2026
    Interview

    Waffenruhe im Iran-Krieg:Strack-Zimmermann: Trump in USA unter Druck - "Muss liefern"

    mit Video5:20
  11. Rettungskräfte und Anwohner versammeln sich am 8. April 2026 am Ort eines israelischen Luftangriffs im Beiruter Stadtteil Tallet al-Khayyat.

    Israel greift den Libanon an:Waffenruhe im Iran-Krieg bleibt brüchig

    Video1:38
  12. Tanker in der Straße von Hormus

    Nach Feuerpause im Iran-Krieg:Iran meldet Sperrung der Straße von Hormus

    Video0:22
  13. Ein Containerschiff von Hapag Lloyd liegt im Hamburger Hafen.
    Interview

    Straße von Hormus:Wöchentlicher Millionenschaden bei Hamburger Reederei

    mit Video3:32
  14. US-Präsident Donald Trump spricht im James Brady Press Briefing Room im Weißen Haus.
    Interview

    Waffenruhe zwischen USA und Iran:Experte: Trumps Drohungen waren "ein großes Theater"

    mit Video5:46
  15. Schaltgespräch Hayali Gerlach

    Nachrichten | heute journal:Gerlach: Iran will Kontrolle „legalisieren“

    Video5:46
  16. Spritpreise nach 12 Uhr an einer Tankstelle in Berlin.
    FAQ

    Öffnung der Straße von Hormus:Warum die Spritpreise trotz Waffenruhe nicht sofort fallen

    mit Video2:18

Öffnung der Straße von Hormus

Spritpreise nach 12 Uhr an einer Tankstelle in Berlin.

Warum Spritpreise trotz Feuerpause nicht sinken

FAQ
Öffnung der Straße von Hormus
Werden Flüge wieder billiger?
Meerenge
Sicherung der Straße von Hormus

Folgen der Sperrung der Straße von Hormus

  1. Mehrere 1kg Goldbarren.

    Krise in Nahost:Was der Iran-Krieg für Gold, Sprit, Börse & Co. bedeutet

    mit Video0:42
  2. Ein Schlepper lotst den russischen Öltanker „Anatoli Kolodkin“ am Ölterminal im Hafen von Matanzas im Nordwesten Kubas, aufgenommen am 31.03.2026

    Deutsch-russische Auslandshandelskammer:Hormus-Blockade spült Milliarden in Russlands Kassen

    mit Video3:00
  3. Eine Ölpumpe vor dem Sonnenuntergang.

    Weltwirtschaft zunehmend in der Krise:Der Preis des Iran-Kriegs - und wer ihn wirklich bezahlt

    von Frank Bethmann
    mit Video1:58
  4. Öltanker und Frachtschiffe liegen in der Straße von Hormuz vor Anker, aufgenommen von Khor Fakkan, Vereinigte Arabische Emirate, aufgenommen am 11.03.2026
    Interview

    Iran-Krieg:Experte zur Straße von Hormus: Deutsche Hilfe "wäre richtig"

    mit Video6:18

Iran-Krieg: Aktuelle Entwicklungen

Die Halle im Azadi-Sportkomplex in der iranischen Hauptstadt liegt in Trümmern, nachdem eine Reihe von Angriffen der USA und Israels die Anlage zerstört hat
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