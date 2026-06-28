Zweite Nacht in Folge: Erneut US-Angriffe auf Iran

Trotz Waffenruhe greifen die USA wieder iranische Ziele an. Das zuständige Regionalkommando Centcom begründet die Attacke mit einem erneuten iranischen Angriff auf einen Frachter.

Bereits einen Tag zuvor hatten die USA iranische Ziele angegriffen. Laut US-Angaben wurden dabei Raketen- und Drohnenlager ins Visier genommen. 27.06.2026 | 1:05 min

US-Streitkräfte haben nach eigenen Angaben erneut einen Vergeltungsschlag gegen Iran verübt. Mehrere Ziele - darunter Luftabwehrstellungen, Drohnenlager und Überwachungsinfrastruktur - seien angegriffen worden, teilte das zuständige Regionalkommando Centcom in der Nacht zum Sonntag mit. Grund sei ein Angriff Irans auf einen Frachter nahe der Straße von Hormus gewesen.

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Es ist der zweite US-Angriff auf Iran seit der Unterzeichnung des Rahmenabkommens zwischen den beiden Ländern Mitte Juni. Erst in der Nacht zum Samstag hatten die USA gemeldet, iranische Raketen- und Drohnenlagerstätten sowie küstennahe Radaranlagen aus der Luft angegriffen zu haben - als Reaktion auf die Attacke auf ein Frachtschiff am Donnerstag.

"Widersprüchliche Angaben" beider Kriegsparteien über Verhandlungen könnten Gespräche jederzeit "zum Scheitern bringen" und seien "desaströs für die Vertrauensbildung", so ZDF-Korrespondent Andreas Stamm. 23.06.2026 | 3:31 min

Hormus: Geschosse trafen Frachtschiff

Die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt UKMTO hatte mitgeteilt, dass ein Frachtschiff am Donnerstag von einem unbekannten Geschoss getroffen worden sei. Die genauen Hintergründe dieses Vorfalls blieben aber zunächst unklar.

Bei dem nun angegriffenen Schiff handelte es sich laut Centcom um die unter panamaischer Flagge fahrende "Kiku". Der Tanker sei am Donnerstag in Katar ausgelaufen und auf dem Weg in die Vereinigten Arabischen Emirate gewesen, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf einen US-Beamten.

Der iranische Staatssender Irib meldete in der Nacht, in einem Dorf bei der Stadt Sirik seien Explosionsgeräusche zu hören gewesen. Wenig später hieß es, Geschosse seien in einen Kommunikationsturm eingeschlagen.

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