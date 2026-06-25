Abkehr vom US-Präsidenten:Doch nicht great again? Warum Trumps MAGA-Basis bröckelt
von Elmar Theveßen
Immer mehr Amerikaner sind von Trumps Politik desillusioniert. Viele kehren der MAGA-Bewegung nun den Rücken - und riskieren damit einen Bruch mit ihrem Umfeld.
Tränen stehen in den Augen der jungen Frau. "Es war das Schlimmste, was ich je durchgemacht hatte", sagt sie mit leiser Stimme, "ich erkannte, dass viele meiner Überzeugungen nicht der Wirklichkeit entsprechen."
Carter Brown hat einen mutigen Schritt getan, sich abgewendet von Donald Trump. Wir reden mit ihr in einem Vorort von Atlanta, Georgia. Für Brown war der Präsident eine Art Heilsbringer, die letzte Hoffnung für Amerika: "Einer, der so eine Art Prophezeiung erfüllt."
Die Mutter zweier Kinder stammt aus einer streng religiösen, evangelikalen Familie. Alles drehte sich um Gott, erzählt sie, es gab nur Gewissheiten, keine Zweifel bei Themen wie Abtreibung. Autorität wurde nicht hinterfragt, bis zu jenem Tag im August 2025. "Ich hatte ein wirklich traumatisches Gespräch mit einer Person, die mir nahesteht, mir wurde der Spiegel vorgehalten und ich war angewidert von dem, was ich sah. Eine Heuchlerin, eine Rassistin, eine, die fremdenfeindlich und transfeindlich ist. Eine, die nicht den Worten der Religion folgte, der ich angehöre."
Abkehr vom Trumpismus kostet Überwindung
Ihr Mann und ihre Kinder gaben ihr Halt, aber es war ein Kampf mit sich selbst, in der ständigen Angst, Familie und Freunde zu verlieren. "Es gibt Familienmitglieder, die weiter MAGA unterstützen, aber die Beziehung trotzdem aufrechterhalten wollen, auch wenn sie meine neuen Überzeugungen kennen", sagt Carter, und dann kommen ihr wieder die Tränen. "Es ist schwer, das zu erhalten, weil ich diese Menschen liebe. Aber sie glauben, dass ich unter einer Art spiritueller Täuschung stehe. Und das ist hart, weil ich dasselbe von ihnen glaube."
Im Gespräch spürt man deutlich, wie viel Überwindung notwendig ist, um sich vom Trumpismus loszusagen. Man riskiert, sein ganzes Umfeld, Familie, Freunde, Arbeitskollegen zu verlieren. Und man muss sich selbst einen großen Fehler eingestehen. Dreimal hat sie Donald Trump gewählt und damit, meint sie, vielen Menschen geschadet - Zuwanderern, Latinos, Schwarzen, politisch Andersdenkenden.
Zustimmung für Trump schwindet
Carter Brown ist kein Einzelfall. In Meinungsumfragen ist deutlich erkennbar, dass die Zustimmungsrate für den amerikanischen Präsidenten bröckelt. Bei seiner Kernwählerschaft, den Weißen ohne Hochschulabschluss, hat Donald Trump erstmals eine Mehrheit gegen sich. Bei einer Erhebung von "Fox News" von Mitte Mai lag der Anteil der Menschen aus dieser Wählergruppe, die seine Politik ganz oder teilweise ablehnen, bei 54 Prozent. In Bezug auf seine Wirtschaftspolitik liegt die Ablehnung sogar bei 67 Prozent.
Auch bei den Latinos und Schwarzen sind die Zustimmungsraten deutlich geschrumpft. Und bei weißen Evangelikalen, die Trumps Politik zum Jahresbeginn noch mit 70 Prozent unterstützten, ist die Zahl jetzt auf 64 Prozent gesunken. Hauptgründe für den langsamen Stimmungswandel sind die hohen Preise und der Iran-Krieg.
Nachfrage nach Aussteiger-Gruppen wächst
Rich Logis hat "LEAVING MAGA" gegründet, einen Verband der Aussteiger aus dem Trumpismus. Er selbst war bis 2022 glühender Anhänger von Donald Trump. Wie so viele litt er an tiefen Zerwürfnissen innerhalb seiner Familie. "LEAVING MAGA" organisiert WhatsApp-Gruppen und Online-Chats. Man kann anonym teilnehmen, wenn man Angst vor Repressalien aus dem eigenen Umfeld hat.
Die Nachfrage wächst, sagt Logis: "Es verschiebt sich gerade etwas im Land. Das Versprechen von niedrigeren Preisen ist nicht erfüllt. Die Strafzölle hat dankenswerterweise der Oberste Gerichtshof für verfassungswidrig befunden. Dann die vielen Leute, die ihre Regierungsjobs verloren haben durch das Ausweiden der Regierung und die Abschaffung von Institutionen und Behörden, die für die Vereinigten Staaten sehr wichtig sind. Und die Epstein-Akten."
Entscheidend sei es, den Zweiflern keine Vorwürfe zu machen wie zum Beispiel: Ihr wart ja zu dumm, um Donald Trump zu durchschauen. Man müsse Verständnis zeigen für ihre Fehleinschätzung: "Die Anhänger von MAGA sind im tiefsten Inneren gute Menschen."
Aussteiger wollen anderen Zweiflern Mut machen
Genauso erging es auch Carter Brown: "Viele MAGA-Unterstützer haben nur einen bestimmten Satz an Informationen. Und ich wette, wenn sie die anderen Informationen auch hätten und sie in einer nicht bedrohlichen Form präsentiert bekämen, von jemandem, dem sie vielleicht trauen können, dann würden sie es sich anhören", so Brown.
Brown fand aus den Depressionen heraus, indem sie unermüdlich Informationen sammelte, um ihre alten Überzeugungen zu dekonstruieren, wie sie sagt. Carter teilt ihre Erkenntnisse auch auf Social Media und kommt dabei ins Gespräch. Auch dass sie uns ein Interview gibt, bespricht sie mit ihren Followern. Sie will anderen, die zweifeln, Mut machen und wird bei den Kongresswahlen im November für die Demokraten stimmen.
Elmar Theveßen ist Leiter des ZDF-Studios Washington.
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