Tucker Carlson wendet sich von Trumps Republikanern ab

Einer der mächtigsten Podcaster in den USA verweigert der Republikanischen Partei künftig die Unterstützung. Tucker Carlson hatte früher Donald Trump gefeiert - damit ist Schluss.

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Der rechte Online-Kommentator Tucker Carlson hat sich öffentlich von der Partei des US-Präsidenten Donald Trump losgesagt. "Auf keinen Fall würde ich die Republikanische Partei unterstützen", sagte Carlson im Podcast "Can't be censored". Grund sei, dass die Republikaner "die Interessen eines anderen Landes über die ihrer eigenen Bürger" stellten, führte der frühere Fox-Moderator aus.

Tucker Carlson: Keine Unterstützung für Republikaner - auch nicht für Demokraten

Der langjährige Unterstützer Trumps bezog sich dabei namentlich auf Israel. Carlson hatte den US-Präsidenten bereits zuvor wegen des Iran-Kriegs, den die USA gemeinsam mit Israel führen, kritisiert. Die Folge wurde bereits in der vergangenen Woche ausgestrahlt, jedoch am Montag (Ortszeit) von mehreren US-Medien aufgegriffen.

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Er habe sein ganzes Leben lang die Republikaner gewählt, sagte Carlson weiter, aber die aktuelle Politik der Republikaner sei unmoralisch und lasse sich nicht verteidigen.

Ich bin raus. Und wenn ich aussteige, denke ich, dass viele andere Menschen das ebenfalls tun. „ Tucker Carlson, Podcaster

Wen er stattdessen wählen werde, wisse er allerdings nicht. "Die Demokratische Partei werde ich auch nicht unterstützen", sagte Carlson.

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Carlson entschuldigte sich für Unterstützung Trumps

Carlson, der sich seit seiner Entlassung bei Fox News im Jahr 2023 mit einem eigenen Podcast eine große Reichweite aufgebaut hat, entfernte sich in jüngerer Zeit zunehmend von der Republikanischen Partei. Auslöser sei unter anderem die Entscheidung von US-Präsident Trump gewesen, im Februar den Krieg mit Iran zu beginnen.

Carlson hatte Trump noch im Jahr 2024 unterstützt, sich nach Beginn des Krieges jedoch für seine damalige Unterstützung entschuldigt und erklärt, er habe Menschen "in die Irre geführt".

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Quelle: dpa, AP