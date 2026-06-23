"Waren nicht für uns da": Trump kritisiert erneut Nato-Partner

Vor Besuch von Generalsekretär Rutte:Trump kritisiert erneut Nato-Partner
Kurz vor dem Besuch des Nato-Generalsekretärs in Washington wettert US-Präsident Trump wieder gegen die Nato - und stellt auch amerikanische Sicherheitszusagen für Europa infrage.
Kurz vor einem Besuch von Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Washington hat US-Präsident Donald Trump mehreren europäischen Verbündeten erneut mangelnde Unterstützung vorgeworfen.
Die USA hätten über Jahre enorme Summen für den Schutz Europas ausgegeben, sagte Trump im Weißen Haus. Als Washington selbst Hilfe erbeten habe gegen Iran, seien wichtige Partner jedoch nicht für die Vereinigten Staaten da gewesen. Er nannte dabei Großbritannien, Deutschland und Italien.
Konkreter wurde Trump dabei nicht. US-Regierungsvertreter hatten Nato-Verbündeten bereits zuvor mehrfach vorgeworfen, die USA im Krieg gegen Iran nicht ausreichend unterstützt zu haben.
Trump stellt Sicherheitsgarantien für Europa infrage
Trump stellte nun auch amerikanische Sicherheitszusagen für Europa indirekt infrage. Die USA gäben Hunderte Millionen Dollar aus, um europäische Staaten vor Russland zu schützen, sagte er. Wenn Verbündete den Vereinigten Staaten bei vergleichsweise kleinen Angelegenheiten nicht helfen wollten, könne Washington künftig ebenfalls Nein sagen.
Nato-Generalsekretär Mark Rutte wird von Dienstag bis Donnerstag in Washington erwartet. Geplant ist unter anderem ein Treffen mit Trump im Weißen Haus. Auch Gespräche mit anderen ranghohen Regierungsvertretern sind vorgesehen.
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