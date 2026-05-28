Ex-Nato-General Egon Ramms: Trump kann nicht ohne die Nato

Weniger US-Schutz, mehr Verantwortung für Europa: Trump will die Mittel der Nato kürzen. Ex-General Egon Ramms erklärt Europas Defizite und warnt vor Risiken für die Ukraine.

Militärexperte: Trump kann nicht ohne die Nato

Europa hätte schon nach der Krim-Annexion 2014 reagieren müssen - nicht erst 2022, sagt Ex-Nato-General Egon Ramms. 27.05.2026 | 23:02 min

US-Präsident Donald Trump will die militärischen Prioritäten der USA neu ausrichten. Europa könnte das direkt spüren: Weniger Kriegsschiffe, weniger Drohnen, weniger Bomber für die Nato. Dazu gibt es Berichte über mögliche Kürzungen der in Europa stationierten US-Streitkräfte.

Steht Europa militärisch also bald alleine da und wird verwundbarer? Und könnte das Russland in die Hände spielen? Der frühere Nato-General Egon Ramms macht bei ZDFheute live deutlich, wie groß der Druck auf Europa schon ist und worum sich die Nato-Staaten jetzt kümmern müssen. Denn: Das Problem liege nicht nur in Washington, sondern auch in Europa selbst.

Sehen Sie oben das gesamte Interview bei ZDFheute live und lesen Sie es hier in Auszügen. Das sagt der frühere Nato-General Egon Ramms dazu, …

… wie sich ein Rückzug der USA auf die Nato auswirken würde

Ein Abzug US-amerikanischer Fähigkeiten würde die Nato spürbar treffen, sagt Ramms. Die möglichen Auswirkungen bewertet er zwar nicht als dramatisch, trotzdem stehe Europa schon unter Druck und sei bei zentralen militärischen Fähigkeiten nicht unabhängig genug und nicht ausreichend ausgerüstet.

Vor allem bei strategischen Bombern, Drohnen und Aufklärungsmitteln könne Europa zurzeit nicht ersetzen, was die USA der Nato bieten. Zwar hätten viele Nato-Staaten ihre Verteidigungsausgaben erhöht, doch der Aufbau neuer Fähigkeiten brauche Zeit.

Hier können Lücken gefüllt werden - aber Lücken füllen heißt auch Zeit verbrauchen. „ Egon Ramms, Ex-Nato-General

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Kritik übt der ehemalige General deshalb vor allem an Versäumnissen der Vergangenheit: Europa habe nach dem Ende des Kalten Krieges zu stark abgerüstet und Warnsignale, etwa seit 2014, nicht konsequent genug beachtet. Mit den Bemühungen, die 2022 nach Beginn des russischen Angriffskrieges gestartet wurden, hätte 2014 begonnen werden müssen, so Ramms.

Wenn die europäischen Nato-Partner in der Vergangenheit richtig reagiert hätten und richtig gehandelt hätten, dann wären wir heute stärker. „ Egon Ramms

Diese alten Lücken müssten genauso geschlossen werden wie neue Lücken, die durch einen Rückzug der USA entstehen könnten, damit die Nato verteidigungsfähig bleibe.

ZDF-Korrespondentin Isabelle Schaefers und ZDF-Reporter David Sauer über die Pläne der USA für die Nato 27.05.2026 | 10:26 min

… welche Folgen ein US-Rückzug für den Angriffskrieg gegen die Ukraine hätte

Mit Blick auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine könnte ein teilweiser Rückzug der USA aus Europa die Sicherheitslage deutlich verschärfen. Man müsse die Frage stellen,

ob das […] eine Einladungskarte an Herrn Putin sein kann, sich möglicherweise weiter in der Ukraine zu engagieren oder vielleicht auch weiterzudenken. „ Egon Ramms

Das wäre, so warnt der ehemalige General, auch für die US-Amerikaner politisch-strategisch falsch.

Gestiegene Energie- und Verteidigungskosten sowie Spannungen mit dem Bündnispartner USA: Beim NATO-Außenministertreffen in Helsingborg steht einiges auf der gemeinsamen Agenda. 22.05.2026 | 2:04 min

… was Trump mit der Nato vorhat

Dass Trump sich ganz von der Nato abkehren wird, hält Ramms für unwahrscheinlich.

Trump kann nach meiner Auffassung, wenn er eine vernünftige Strategie für die Vereinigten Staaten von Amerika betreibt, nicht ohne die Nato. „ Egon Ramms

Sowohl Trump als auch die europäischen Partner seien von dem Bündnis abhängig. Selbst wenn Trump seinen Einsatz herunterfahren würde, bliebe die strategische Abhängigkeit zwischen beiden bestehen. Was sich verschiebe, sei dann das Kräfteverhältnis.

Das Interview führte Barbara Parente, ausgewertet hat es Janine Arendt.