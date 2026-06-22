Trotz Festnahmen, Kündigungen, Drohungen:Wie US-Amerikaner Widerstand gegen Trump leisten
von Rebecca Ricker
Mohsen Madawi, Hannah Stauss und Terry Moran haben eins gemeinsam: Sie stellen sich gegen Donald Trump - und zahlen dafür den Preis. Warum sie trotzdem nicht aufgeben.
Mohsen Mahdawi, Student und pro-palästinensischer Aktivist
Der palästinensische Student Mohsen Mahdawi lebt seit über zehn Jahren legal in den USA und wartete auf seine Einbürgerung. Als er 2025 zu einem Behördentermin erschien, nahmen ihn ICE-Beamte fest - ohne rechtliche Grundlage. Er hatte sich als Mitbegründer einer Gruppe für ein Ende des Gaza-Kriegs eingesetzt. Das Außenministerium wirft ihm Antisemitismus vor.
Mahdawi widerspricht dieser Darstellung. In der ZDFinfo-Doku "Protest gegen Trump" sagt er: "Ich handle gewaltfrei. Ich will Menschen zusammenbringen." Israelische Studierende und Dozierende der Columbia-Universität bestätigten das in einem offenen Brief.
Haft und Abschiebung gestoppt
Nach zwei Wochen Haft ordnete ein Richter die Freilassung von Mahdawi an. Die geplante Abschiebung wurde gestoppt. Mahdawi gibt sich kämpferisch: "Zu Präsident Trump und seiner Regierung sage ich laut und deutlich: Ich habe keine Angst vor euch!"
Doch er ist vorsichtig geworden: "Nur die Menschen in meinem engsten Umfeld wissen, wo ich wohne. Überall achte ich darauf, wer noch mit im Raum ist." Aufgeben will er aber nicht: "Wer kapituliert, beteiligt sich an der Zerstörung der Demokratie."
Hannah Stauss, Aktivistin der 50501-Bewegung
Hannah Stauss fürchtet, dass aus den USA eine Diktatur werden könnte. Dem will sie nicht tatenlos zusehen und organisiert als Teil der sogenannten 50501-Bewegung Proteste. Der Name steht für 50 Proteste, 50 Staaten, 1 Bewegung und organisiert sich dezentral über Social Media. Stauss wurde bei einer Demo bereits festgenommen.
Soforthilfe-Netzwerk gegen ICE-Beamte in New York
Sie will darauf vorbereitet sein, wenn ICE-Beamte oder die Nationalgarde in ihre Stadt, nach New York, kommen. Dafür hat sie ein Netzwerk für gewaltfreien Widerstand gegründet. Teil davon sind Soforthilfe-Teams, die man anrufen kann, wenn zum Beispiel ICE-Beamte im Anmarsch sind.
Sehen Sie die Doku "Protest gegen Trump" am 26. Juni ab 21:45 Uhr bei ZDFinfo oder jederzeit im ZDF-Streaming-Portal.
Stauss hat den Eindruck, dass viele Bürgerinnen und Bürger die Bedrohung schlichtweg ignorieren: "Bei vielen funktioniert die Propaganda. Sie denken, als Amerikaner sind sie frei." Das macht ihr Sorgen: "Ich habe Angst. Davor, was passiert, wenn wir nicht genug Menschen vermitteln können, was los ist und dass sie es stoppen können."
Terry Moran, kritischer Journalist
Laut dem Radiosender NPR galt Terry Moran unter seinen Kollegen bei ABC News eher als konservativ. Fast 30 Jahre hatte er bei dem Sender gearbeitet, als er den Auftrag seines Lebens bekam: ein Interview mit Donald Trump.
Dort sprach Moran Trump auf die Abschiebung eines mutmaßlichen Mitglieds der Gang MS-13 nach El Salvador an. Für Trump war der Fall klar: "Dieser Mann hat behauptet, er wäre kein Gangmitglied. Aber auf seiner Hand war MS-13 tätowiert." Moran widersprach. Der Mann habe das Tattoo gar nicht. Das scheinbare Belegfoto sei nur gephotoshopped.
Trump reagierte gereizt: "Pass' mal auf, Terry. Dieses Interview ist die Chance deines Lebens. Ich habe dich ausgesucht, weil ich noch nie von dir gehört habe, aber okay."
Das Weiße Haus übt Druck aus: Kündigung für Moran
Das Video ging viral. "Das Weiße Haus war sauer und hat den Sender unter Druck gesetzt, mich zu feuern." Moran reagierte in den Sozialen Netzwerken und bezeichnete Trump als "Hater". Der Sender ABC News bewertete das als Bruch mit der journalistischen Objektivität. Moran verlor seinen Job.
Doch Moran ist überzeugt: ABC News habe nur dem Druck vom Weißen Haus nachgegeben. "Meine Frau hat den Kindern erklärt: 'Euer Vater wurde entlassen, weil er die Wahrheit gesagt hat.’ So sehe ich das noch immer."
Seither werde er bedroht, sagt Moran. Nach eigenen Angaben musste er Personenschützer engagieren. Doch aufgeben will auch er nicht.
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