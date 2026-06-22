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Politik
Ausland

Trump-Proteste: US-Amerikaner kämpfen trotz Repressionen

Trotz Festnahmen, Kündigungen, Drohungen:Wie US-Amerikaner Widerstand gegen Trump leisten

von Rebecca Ricker

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Mohsen Madawi, Hannah Stauss und Terry Moran haben eins gemeinsam: Sie stellen sich gegen Donald Trump - und zahlen dafür den Preis. Warum sie trotzdem nicht aufgeben.

Demonstration gegen Trump in L.A., in der Mitte ein aufgeblasener Ballon mit Trump in Windeln - Motiv. Rechts vorne eine Schild mit der Aufschrift „No

Unter Donald Trump gerät die Demokratie in den USA zunehmend unter Druck. Aktivisten und Journalisten berichten, was es bedeutet, gegen einen der mächtigsten Männer der Welt aufzustehen.

15.06.2026 | 43:48 min

Mohsen Mahdawi, Student und pro-palästinensischer Aktivist

Der palästinensische Student Mohsen Mahdawi lebt seit über zehn Jahren legal in den USA und wartete auf seine Einbürgerung. Als er 2025 zu einem Behördentermin erschien, nahmen ihn ICE-Beamte fest - ohne rechtliche Grundlage. Er hatte sich als Mitbegründer einer Gruppe für ein Ende des Gaza-Kriegs eingesetzt. Das Außenministerium wirft ihm Antisemitismus vor.

Mohsen Mahdawi hält ein Mikrofon in der Hand, um ihn herum stehen mehrere Menschen.

Der pro-palästinensische Aktivist Mohsen Mahdawi entging nur knapp einer Abschiebung.

Quelle: ZDF

Mahdawi widerspricht dieser Darstellung. In der ZDFinfo-Doku "Protest gegen Trump" sagt er: "Ich handle gewaltfrei. Ich will Menschen zusammenbringen." Israelische Studierende und Dozierende der Columbia-Universität bestätigten das in einem offenen Brief.

Demonstranten in Los Angeles nehmen an den "No Kings"-Protesten gegen US-Präsident Trump teil.

Unter dem Motto "No Kings" haben laut den Organisatoren in allen 50 Bundesstaaten mindestens acht Millionen Menschen an Protesten gegen US-Präsident Trump teilgenommen.

29.03.2026 | 1:31 min

Haft und Abschiebung gestoppt

Nach zwei Wochen Haft ordnete ein Richter die Freilassung von Mahdawi an. Die geplante Abschiebung wurde gestoppt. Mahdawi gibt sich kämpferisch: "Zu Präsident Trump und seiner Regierung sage ich laut und deutlich: Ich habe keine Angst vor euch!"

Doch er ist vorsichtig geworden: "Nur die Menschen in meinem engsten Umfeld wissen, wo ich wohne. Überall achte ich darauf, wer noch mit im Raum ist." Aufgeben will er aber nicht: "Wer kapituliert, beteiligt sich an der Zerstörung der Demokratie."

Sie drohen mir, damit ich schweige. Aber wenn ich das tue, haben sie gewonnen.

Mohsen Madawi, pro-palästinensischer Aktivist

US-Präsident Donald Trump ist neben dem Weißen Haus in Washington eingeblendet.

Die Republikaner verschieben eine wichtige Migrations-Abstimmung gegen Trumps Willen, auch wegen Entschädigungszahlungen an Kapitolstürmer. Wie viel Rückhalt hat Trump? ZDFheute live analysiert.

22.05.2026 | 28:41 min

Hannah Stauss, Aktivistin der 50501-Bewegung

Hannah Stauss fürchtet, dass aus den USA eine Diktatur werden könnte. Dem will sie nicht tatenlos zusehen und organisiert als Teil der sogenannten 50501-Bewegung Proteste. Der Name steht für 50 Proteste, 50 Staaten, 1 Bewegung und organisiert sich dezentral über Social Media. Stauss wurde bei einer Demo bereits festgenommen.

Es gibt Widerstand. Wir sind überall, und wir gehen nicht weg.

Hannah Stauss, Aktivistin der 50501-Bewegung

Hannah Stauss trägt eine Warnweste, im Hintergrund sieht man weitere Menschen mit Warnwesten

Hannah Stauss gehört zur 50501-Bewegung, die landesweit zu Massenprotesten aufruft.

Quelle: ZDF

Soforthilfe-Netzwerk gegen ICE-Beamte in New York

Sie will darauf vorbereitet sein, wenn ICE-Beamte oder die Nationalgarde in ihre Stadt, nach New York, kommen. Dafür hat sie ein Netzwerk für gewaltfreien Widerstand gegründet. Teil davon sind Soforthilfe-Teams, die man anrufen kann, wenn zum Beispiel ICE-Beamte im Anmarsch sind.

Sehen Sie die Doku "Protest gegen Trump" am 26. Juni ab 21:45 Uhr bei ZDFinfo oder jederzeit im ZDF-Streaming-Portal.

Stauss hat den Eindruck, dass viele Bürgerinnen und Bürger die Bedrohung schlichtweg ignorieren: "Bei vielen funktioniert die Propaganda. Sie denken, als Amerikaner sind sie frei." Das macht ihr Sorgen: "Ich habe Angst. Davor, was passiert, wenn wir nicht genug Menschen vermitteln können, was los ist und dass sie es stoppen können."

das kapitol (r) ist neben dem friedensdenkmal (l) zu sehen.

Der US-Kongress hat weitere 70 Milliarden Dollar für die Einwanderungsbehörde ICE freigegeben. US-Präsident Trump kann so seine Vorhaben bei der Immigrationspolitik fortsetzen.

10.06.2026 | 0:26 min

Terry Moran, kritischer Journalist

Laut dem Radiosender NPR galt Terry Moran unter seinen Kollegen bei ABC News eher als konservativ. Fast 30 Jahre hatte er bei dem Sender gearbeitet, als er den Auftrag seines Lebens bekam: ein Interview mit Donald Trump.

Terry Moran sitzt vor einem Bildschirm, auf dem Donald Trump zu sehen ist

Nach einem Interview mit Trump verlor Moran seinen Posten als Journalist bei ABC News. Seitdem braucht er Personenschützer.

Quelle: ZDF

Dort sprach Moran Trump auf die Abschiebung eines mutmaßlichen Mitglieds der Gang MS-13 nach El Salvador an. Für Trump war der Fall klar: "Dieser Mann hat behauptet, er wäre kein Gangmitglied. Aber auf seiner Hand war MS-13 tätowiert." Moran widersprach. Der Mann habe das Tattoo gar nicht. Das scheinbare Belegfoto sei nur gephotoshopped.

Trump reagierte gereizt: "Pass' mal auf, Terry. Dieses Interview ist die Chance deines Lebens. Ich habe dich ausgesucht, weil ich noch nie von dir gehört habe, aber okay."

Der texanische Abgeordnete Al Green (Demokrat) hält ein Schild hoch, bevor Präsident Donald Trump seine Rede zur Lage der Nation während einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses im Repräsentantenhaus des US-Kapitols in Washington, D.C. hält. Auf dem Schild steht "Schwarze Menschen sind keine Affen".

Demokrat Al Green hat bei Trumps Rede im Kongress ein Plakat mit der Aufschrift "Schwarze Menschen sind keine Affen" gezeigt. Hintergrund ist ein rassistisches Video über die Obamas.

25.02.2026 | 0:44 min

Das Weiße Haus übt Druck aus: Kündigung für Moran

Das Video ging viral. "Das Weiße Haus war sauer und hat den Sender unter Druck gesetzt, mich zu feuern." Moran reagierte in den Sozialen Netzwerken und bezeichnete Trump als "Hater". Der Sender ABC News bewertete das als Bruch mit der journalistischen Objektivität. Moran verlor seinen Job.

Doch Moran ist überzeugt: ABC News habe nur dem Druck vom Weißen Haus nachgegeben. "Meine Frau hat den Kindern erklärt: 'Euer Vater wurde entlassen, weil er die Wahrheit gesagt hat.’ So sehe ich das noch immer."

Seither werde er bedroht, sagt Moran. Nach eigenen Angaben musste er Personenschützer engagieren. Doch aufgeben will auch er nicht.

Donald Trump als Schatten mit erhobenen Händen, dahinter Weltkugel mit zerfetzter US-Flagge, unten Schriftzug: Der Trump Effekt - Wo bleibt der Widerstand gegen Trump?

Trump will Truppen in US-Städte schicken. Gegner wie die Gouverneure Newsom und Pritzker warnen vor Diktatur. Doch wo bleibt der Widerstand – und wer könnte ihn anführen?

02.09.2025 | 54:34 min
Über dieses Thema berichtet die Sendung "Protest gegen Trump", online verfügbar am 15.06.2026 um 08:21 Uhr, in ZDFinfo am 26.06.2026 ab 21:45 Uhr.
Themen
USAProteste in den USADonald Trump

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