FBI: Mutmaßlicher Anschlag auf Trumps Käfigkampf-Event vereitelt

US-Präsident Donald Trump hat seinen 80. Geburtstag mit einem Kampf-Spektakel vor dem Weißen Haus gefeiert. Laut FBI soll es Pläne gegeben haben, das Event anzugreifen.

Donald Trump beging seinen 80. Geburtstag mit einem Kampfevent auf dem Gelände des Weißen Hauses. Tausende Zuschauer verfolgten das Spektakel vor Ort. 14.06.2026 | 2:52 min

Die Behörden in den USA haben nach Angaben der Bundespolizei FBI einen möglichen Anschlag auf die Käfigkampf-Veranstaltung zum 80. Geburtstag von Präsident Donald Trump vereitelt. "Die mutmaßlich geplanten Angriffe wurden im Keim erstickt", erklärte FBI-Chef Kash Patel im Onlinedienst X. Dank des raschen Eingreifens der Bundespolizei, des Justizministeriums und weiterer Behörden seien "zahlreiche" Verdächtige in mehreren Bundesstaaten festgenommen worden.

Trump hatte seinen 80. Geburtstag am Sonntag mit einem Mixed-Martial-Arts-Spektakel vor dem Weißen Haus gefeiert. Dafür war eigens eine Freiluftarena errichtet worden. Rund 4.000 Gäste waren eingeladen, die Kämpfe auf dem Gelände des Weißen Hauses zu verfolgen.

Der Sender Fox News berichtete von fünf Festnahmen in dem Fall. Insgesamt hätten Ermittler 23 Verdächtige identifiziert, die zu einem "möglichen Anschlags-Netzwerk" gehört und über den Messenger-Dienst Signal kommuniziert hätten.

Bericht: Verdächtige wollten Drohnen in Gebäude steuern

Dem Medienbericht zufolge soll die Gruppe geplant haben, Drohnen in Gebäude nahe dem Weißen Haus zu steuern und damit eine Massen-Evakuierung auszulösen. Die Menschenmenge habe "in Richtung eines vorab positionierten Scharfschützenteams gelenkt" werden sollen, berichtete Fox News weiter. Zudem habe es Pläne gegeben, mit einer "zweiten Welle" die Tore des Weißen Hauses zu stürmen.

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Das FBI kommentierte den Bericht auf Anfrage nicht. Es war zudem unklar, ob die Verdächtigen bereits konkrete Schritte unternommen hatten, um ihre Pläne in die Tat umzusetzen. Das FBI habe am 10. Juni, vier Tage vor dem Event, von der möglichen Bedrohung erfahren, teilte Patel auf der Plattform X mit.

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Quelle: AFP, AP