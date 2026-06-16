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FBI: Mutmaßlicher Anschlag auf Trumps Käfigkampf-Event vereitelt

Geburtstagsfeier von Donald Trump:FBI: Mutmaßlicher Anschlag auf Käfigkampf-Event vereitelt

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US-Präsident Donald Trump hat seinen 80. Geburtstag mit einem Kampf-Spektakel vor dem Weißen Haus gefeiert. Laut FBI soll es Pläne gegeben haben, das Event anzugreifen.

Auf dem Südrasen des Weißen Hauses in Washington, D.C., sind während einer Medienvorführung am 11. Juni 2026 die Sitzplätze und die Kampfarena „The Octagon“ für den bevorstehenden UFC-Kampf zu sehen, den US-Präsident Donald Trump im Rahmen der Feierlichkeiten zum 250-jährigen Bestehen der Vereinigten Staaten ausrichten wird. Die Veranstaltung der Ultimate Fighting Championship (UFC) findet am 14. Juni, dem 80. Geburtstag von US-Präsident Donald Trump, statt.

Donald Trump beging seinen 80. Geburtstag mit einem Kampfevent auf dem Gelände des Weißen Hauses. Tausende Zuschauer verfolgten das Spektakel vor Ort.

14.06.2026 | 2:52 min

Die Behörden in den USA haben nach Angaben der Bundespolizei FBI einen möglichen Anschlag auf die Käfigkampf-Veranstaltung zum 80. Geburtstag von Präsident Donald Trump vereitelt. "Die mutmaßlich geplanten Angriffe wurden im Keim erstickt", erklärte FBI-Chef Kash Patel im Onlinedienst X. Dank des raschen Eingreifens der Bundespolizei, des Justizministeriums und weiterer Behörden seien "zahlreiche" Verdächtige in mehreren Bundesstaaten festgenommen worden.

Trump hatte seinen 80. Geburtstag am Sonntag mit einem Mixed-Martial-Arts-Spektakel vor dem Weißen Haus gefeiert. Dafür war eigens eine Freiluftarena errichtet worden. Rund 4.000 Gäste waren eingeladen, die Kämpfe auf dem Gelände des Weißen Hauses zu verfolgen.

Der Sender Fox News berichtete von fünf Festnahmen in dem Fall. Insgesamt hätten Ermittler 23 Verdächtige identifiziert, die zu einem "möglichen Anschlags-Netzwerk" gehört und über den Messenger-Dienst Signal kommuniziert hätten.

Bericht: Verdächtige wollten Drohnen in Gebäude steuern

Dem Medienbericht zufolge soll die Gruppe geplant haben, Drohnen in Gebäude nahe dem Weißen Haus zu steuern und damit eine Massen-Evakuierung auszulösen. Die Menschenmenge habe "in Richtung eines vorab positionierten Scharfschützenteams gelenkt" werden sollen, berichtete Fox News weiter. Zudem habe es Pläne gegeben, mit einer "zweiten Welle" die Tore des Weißen Hauses zu stürmen.

Donald Trump mit erhobener Faust als Schattenriss vor US-Flagge, darunter Schriftzug: "Der Trump Effekt - Iran-Deal, Käfigkämpfe und Epstein Files", rechts daneben Foto von Donald Trump mit Melania und anderen Personen bei Feier vor dem Weißen Haus

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Das FBI kommentierte den Bericht auf Anfrage nicht. Es war zudem unklar, ob die Verdächtigen bereits konkrete Schritte unternommen hatten, um ihre Pläne in die Tat umzusetzen. Das FBI habe am 10. Juni, vier Tage vor dem Event, von der möglichen Bedrohung erfahren, teilte Patel auf der Plattform X mit.

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Quelle: AFP, AP
Über den Geburtstag von Donald Trump berichtete das heute journal am 14.06.2026 um 21:45 Uhr.
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