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Käfigkampf vor Weißem Haus: Trump feiert 80. Geburtstag

Kurz nach Verkündung zu Iran:Käfigkampf vor Weißem Haus: Trump feiert 80. Geburtstag

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Die "großartigste Show der Welt" hatte Donald Trump versprochen: Mit Käfigkampfen vor dem Weißen Haus hat der US-Präsident seinen 80. Geburtstag gefeiert.

US-Präsident Donald Trump (rechts) und UFC-CEO Dana White (links) stehen nach der Veranstaltung „UFC Freedom 250“ auf dem South Lawn des Weißen Hauses in Washington, D.C., USA, am 15.06.2026 im Octagon.

US-Präsident Donald Trump und UFC-CEO Dana White vor dem Weißen Haus.

Quelle: epa

Fliegende Fäuste, mit Blut verschmierte Gesichter - und ein zufrieden wirkender Donald Trump. Der US-Präsident verfolgt an seinem 80. Geburtstag ein Kampfsportspektakel direkt vor dem Weißen Haus. Und das nur Stunden, nachdem er triumphierend den Abschluss eines Iran-Abkommens verkündet.

Als die ersten Kämpfer aus dem Weißen Haus auf die achteckige, käfigartige Arena zulaufen, ist Trump schon da - einer von mehr als 4.000 Zuschauern, die sich direkt vor seinem Amtssitz die martialischen Käfigkämpfe der Profiliga Ultimate Fighting Championship (UFC) ansehen. Vor Ort sind auch viele Kabinettsmitglieder, Trumps Familie und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Mehr als 120.000 weitere Schaulustige waren zudem bei einem Fan-Fest erwartet worden.

Auf dem Südrasen des Weißen Hauses in Washington, D.C., sind während einer Medienvorführung am 11. Juni 2026 die Sitzplätze und die Kampfarena „The Octagon“ für den bevorstehenden UFC-Kampf zu sehen, den US-Präsident Donald Trump im Rahmen der Feierlichkeiten zum 250-jährigen Bestehen der Vereinigten Staaten ausrichten wird. Die Veranstaltung der Ultimate Fighting Championship (UFC) findet am 14. Juni, dem 80. Geburtstag von US-Präsident Donald Trump, statt.

Donald Trump begeht seinen 80. Geburtstag mit einem Kampfevent auf dem Gelände des Weißen Hauses. Tausende Zuschauer verfolgen das Spektakel vor Ort.

14.06.2026 | 2:52 min

Klage gegen Käfigkampf vor Weißem Haus scheiterte

Das Event hat alles, was es braucht, um Trump zu gefallen. Der US-Präsident gilt als Fan der Mixed Martial Arts. UFC-Boss Dana White ist sein Freund und unterstützte ihn auch im Wahlkampf. Zu Beginn des Events treten sie gemeinsam auf den Balkon des Weißen Hauses.

"Happy Birthday"-Rufe ertönen aus der Menge. Die Nationalhymne wird angestimmt. Jets fliegen über die gewaltige Kuppelkonstruktion namens "The Claw" (die Kralle), die über der Kampfarena errichtet wurde und das Weiße Haus überragt.

Das UFC Fan-Fest auf der Ellipse des Weißen Hauses vor dem Käfigkampf in Washington.

Vor dem Weißen Haus sollte es Käfigkämpfe von Mixed-Martial-Arts-Kämpfern geben.

14.06.2026 | 0:15 min

Kritiker hatten versucht, das Event mit einer Klage zu verhindern. Sie werfen Trump vor, UFC-Boss White und dessen Unternehmen Zugang zum Weißen Haus zu gewähren, "um ein privates, gewinnorientiertes Sportevent zu veranstalten". Ein US-Gericht wies die Klage jedoch ab. Die Einwände seien zu spät eingebracht worden seien, argumentierte es unter anderem.

Offizieller Anlass 250. Unabhängigkeitstag der USA

Schon an Trumps 79. Geburtstag fand in der US-Hauptstadt eine umstrittene Großveranstaltung statt: eine Militärparade mit schweren Panzern und Drohnen, Fallschirmspringern und Helikoptern. Offizieller Anlass damals: ein Festakt zum 250. Gründungsjubiläum des US-Heeres. Viele Amerikanerinnen und Amerikaner nahmen es allerdings eher als Geschenk für Trump höchstpersönlich war.

ZDFHeute Fallback Bild

Während US-Präsident Trump den 250. Gründungstag der US-Armee mit einer Parade feierte, versammelten sich seine Gegner zu den größten Protesten seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus.

15.06.2025 | 2:18 min

Auch in diesem Jahr entsteht bei einigen dieser Eindruck: Offizieller Anlass ist dieses Mal der 250. Unabhängigkeitstag der USA, der allerdings auf den 4. Juli fällt.

Kämpfe als Chance auf Zuspruch

Für den US-Präsidenten ist das Spektakel eine Chance, bei UFC-Fans und Teilen der eigenen Basis zu punkten. Seine Umfragewerte sind seit längerem schlecht. Doch zumindest dort, wo er die Kämpfe verfolgt, ist von Kritik nichts zu spüren. "USA, USA" skandieren Angehörige des Militärs - und auch für Trump persönlich gibt es Zuspruch. Kampfsportler Bo Nickal bedankte sich bei ihm und White.

Direkt nach dem Kampfsport-Spektakel, das sich bis weit in die Washingtoner Nacht zog, wollte Trump zum Gipfel der führenden Industrienationen (G7) im französischen Évian aufbrechen. Noch offene Fragen zur vorläufigen Iran-Übereinkunft dürften spätestens dann wieder mehr in den Fokus rücken.

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Quelle: dpa
Über dieses Thema berichteten mehrere Sendungen, unter anderem das heute journal am 14.06.2026 ab 21:45 Uhr.
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